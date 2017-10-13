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опубликовано редакцией на Переводике 13.10.17 20:02
скаут: Evgen45;
 
 

Мнимая борьба Польши с российскими хакерами


Послушать западных политиков, так российские хакеры всесильные, способные взломать любую систему безопасности. Интересно, знают ли сами «взломщики» о своих возможностях? 
Российские хакеры по-прежнему остаются «под прицелом» в связи со скандалом о влияние РФ на исход прошедших выборов в США в пользу Трампа. Доказать этого Америка не может, но продолжает упорно обвинять Кремль в киберпреступлениях. «Фишку» США подхватили и другие их союзники. В НАТО заявили, что хакеры из России взламывают смартфоны солдат, чем заставляют нервничать военнослужащих.
Польша вовсе решила создать кибервойска, чтобы отражать атаки взломщиков. Сегодня польский Министр обороны Антони Мачеревич даже похвастался отражением хакерской атаки со стороны России. По его словам, это уже третье «нападение» за последнее время.
Заявления польского политика давно можно приравнять к бредням сумасшедшего. Что уже говорить, если Мачеревич умудрился заявить, что «во время незаконного референдума в Каталонии российские хакеры помогли организаторам этого плебисцита обойти блокаду интернет-системы голосования, созданной испанским правительством». 
Ни много ни мало, а Варшава выделила $550 млн. на создание киберармии, трату бюджетных средств необходимо оправдать, поэтому польское правительство сообщает о результатах борьбы против российских хакеров, в которые, правда, слабо верится.

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теги: Политика  
   
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