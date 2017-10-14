“Старый, выживший из ума, американский маразматик” решил посетить границу Северной Кореи

Sheetal Sukhija - Wednesday 11th October, 2017

Трамп будет стоять в нескольких метрах от солдат Ким Чен Ына

Он планирует посетить северокорейскую демилитаризированную зону (ДМЗ) в следующем месяце

Запланированное посещение может оказаться головной болью для его службы безопасности

ВАШИНГТОН, США - Как сообщают, американский президент Дональд Трамп собирается совершить смелый шаг - посетить самую опасную границу в мире - северокорейскую демилитаризированную зону.

Посещение, которое уже становится кошмаром для службы безопасности Трампа, стало бы смелым шагом со стороны американского президента, тем более что он будет находиться всего лишь в нескольких метрах от хорошо вооруженных солдат Ким Чен Ына.

Разговоры об этой очень спорной поездке идут в период весьма напряженных отношений между двумя странами, когда и риторика звучит более враждебная чем когда-либо прежде.

В условиях успехов Северной Кореи в создании ядерного оружия, ее лидер Ким Чен Ын и Трамп обмениваются резкими высказываниями вперемешку с личными оскорблениями каждый раз, когда они говорят о друг о друге.

В то время как Трамп угрожал аннигилировать Северную Корею, и говорил что её лидер, Ким Чен Ын, "идёт по самоубийственному пути”, Ким Чен Ын ответил тем что поклялся "утихомирить старого, выжившего из ума, американского маразматика огнем”.

Тиллерсон, между тем, сообщил, что США зондируют Северную Корею на предмет диалога, и имеют многочисленные прямые каналы связи с Пхеньяном.

В ноябре Трамп собирается посетить Пекин.

Кроме постоянно проводимых, несмотря на санкции ООН, испытательных пусков ракет, Северная Корея разрекламировала успешную разработку межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), которая может достигнуть материковой части США и любой другой части мира.

3 сентября она также провела свое шестое, самое мощное на данный момент, испытание ядерной бомбы, шокировав этим весь мир и вызвав новую волну международных и ООНовских санкций.

Корея сообщила, что успешно провела испытание миниатюризированной водородной бомбы, которая может быть установлена на ракету дальнего радиуса действия.

Теперь, после нескольких месяцев колкостей в Твиттере и угроз в адрес лидера Северной Кореи, Трамп, как говорят, завершает разработку плана посещения деревни на 180-мильной полосе ДМЗ, откуда он отправит "убедительное послание" Северной Корее.

На границе, между прочим (а это граница между двумя странами, которые технически все еще находятся в состоянии войны, так как мирного договора по окончании войны 1950 - 1953 г.г. никогда не подписывалось, , только перемирие), поддерживается хорошо вооруженное присутствие с обеих сторон.

В сообщениях говорится, что в конце сентября, Белый дом послал группу сотрудников на границу, чтобы осмотреть потенциальные места визита Трампа.

Согласно источнику - "Они осмотрели Пханмунджом (деревня) и наблюдательный пост Ouellette".

Визит Трампа в Южную Корею - часть его тура по Азии, во время которого он, как намечают, посетит Японию, Китай, Вьетнам и Филиппины, начнется 2 ноября.

В апреле этого года, вице-президент Трампа, Майк Пенс посетил демилитаризованную зону для демонстрации мощи американских войск.

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