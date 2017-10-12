Израильские шпионы обнаружили, что русские используют антивирусную программу для взломов: СМИ

Сотрудники израильской разведки взломали сеть российской крупной компании интернет-безопасности Kaspersky в рамках двухлетней операции, прежде чем предупредить своих коллег в США

Фотография, сделанная 17 октября 2016 года, показывает сотрудника, идущего за стеклянной стеной с символами машинного кода в штаб-квартире крупной компании интернет-безопасности Kaspersky в Москве (AFP)

Сотрудники израильской разведки, шпионящие за хакерами российского правительства, обнаружили, что те используют антивирусное программное обеспечение, которым также пользуются 400 миллионов людей в мире, включая правительственные службы США, согласно сообщениям СМИ во вторник.

Израильские должностные лица, взломавшие сеть российской крупной компании интернет-безопасности Kaspersky Lab чуть более двух лет назад, затем предупредили своих американских коллег о российском проникновении, написала "Нью-Йорк Таймс", которая первой сообщила об этом.

Это привело к решению в Вашингтоне лишь в прошлом месяце распорядиться, чтобы программное обеспечение Kaspersky было удалено с правительственных компьютеров.

"Вашингтон Пост" также сообщила во вторник, что израильские шпионы также обнаружили в сети Kaspersky хакерские программные средства, которые могли быть взяты только у Агентства национальной безопасности США.

После расследования АНБ выяснило, что этими программными средствами владело российско правительство, сообщила "Пост".

А в конце прошлого месяца Совет национальной безопасности США завершил секретный доклад, которым он поделился с союзниками по НАТО, придя к выводу, что российская разведывательная служба ФСБ имеет "вероятный доступ" к пользовательской базе данных Kaspersky и к программному коду, сообщила "Пост".

Этот доступ, заключил он, может помочь ей создать условия для кибератак против правительства США, коммерческих и промышленных управляющих сетей, сообщила "Пост".

Масштаб взлома неизвестен



"Нью-Йорк Таймс" написала, что согласно многим лицам, проинформированным об этом деле, о российской операции известно, что она похитила секретные документы у сотрудника Агентства национальной безопасности, который ненадлежащим образом хранил их на своем домашнем компьютере, на котором была установлена антивирусная программа Kaspersky.

Пока общественность не знает, какие еще американские секреты могли обнаружить российские хакеры, превратившие программное обеспечение Kaspersky в нечто вроде "Гугл"-поиска закрытой информации, сообщила "Таймс".

Сегодняшние и бывшие чиновники правительства, рассказавшие об этом происшествии, говорили о нем на условии анонимности из-за грифа секретности, написала "Таймс".

Газета сообщила, что Агентство национальной безопасности и Белый дом отказались давать комментарии, как и израильское посольство, в то время как российское посольство не ответило на запросы о комментариях.

Российское посольство в Вашингтоне назвало в прошлом месяце запрет программ Kaspersky Lab "достойным сожаления" и заявило, что это тормозит перспективы восстановления двусторонних связей.

Kaspersky Lab отрицала газете "Таймс", что она что-то знает или что она вовлечена во взлом российскими хакерами. "Kaspersky Lab никогда не помогала и не будет помогать какому-либо правительству мира в области кибершпионажа", сказано в заявлении компании во вторник.



Евгений Касперский, сооснователь компании и ее президент, неоднократно отвергал обвинения, что его компания осуществляет шпионаж в интересах российского правительства.

Представительница Kaspersky Сара Китсос сказала "Вашингтон Пост" во вторник, что "как частная компания Kaspersky Lab не имеет неподобающих связей с каким-либо правительством, включая правительство России, и что единственным заключением является то, что Kaspersky Lab оказалась втянута в геополитическую схватку". Она сказала, что компания "не располагает какими-либо данными" об израильском хакерском взломе, сообщила "Пост".

Американские разведывательные службы пришли к заключению, что российский президент Владимир Путин распорядился о проведении комплексной операции цифрового влияния в прошлом году в попытке помочь Дональду Трампу попасть в Белый дом, это обвинение Москва отвергает.

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