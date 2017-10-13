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дата публикации 13.10.17 03:56 скаут: Игорь Львович

"Аптекарь сболтнул, что некоторые члены Конгресса страдают Альцгеймером" США - 12 октября 2017 г. Альцгеймер в американском Конгрессе Виктория Райт 12.10.2017



В среду утром новостной ресурс Stat опубликовал статью, которая была посвящена старомодной аптеке, которая обслуживает доблестных слуг американского народа. В целом материал был посвящен истории аптеки и ее работе в фармакологической индустрии.

Тем не менее зоркие читатели нашли там один прелюбопытнейший комментарий, который моментально подхватили остальные СМИ.

Владелец аптеки, Майк Ким, рассказал журналистам Stat, что иногда ему приходится выдавать конгрессменам лекарства, которые назначаются при серьезных заболеваниях, например, при диабете и Альцгеймере. «Сначала это здорово, потом ты понимаешь, что выдаешь лекарства, которые связаны с довольно серьезными проблемами со здоровьем. И это люди, которые управляют страной. Это заставляет задуматься о том, что люди, принимающие главные законы в стране, могут даже не помнить, что произошло вчера».

По этому высказыванию несложно догадаться, что некоторые члены Конгресса страдают от болезни Альцгеймера или какого-либо другого заболевания, которое может мешать им выполнять свою работу на должном уровне.

Интернет отреагировал мгновенно, как и таблоидные издания, и, конечно же, социальные сети. В Vox и The New York Post появились статьи, выделяющие данный комментарий для тех, кому не очень хочется читать весь текст материала от Stat. В Twitter пользователи активно высказывают недовольство, утверждая, что люди с Альцгеймером не могут и не должны управлять страной. "Если вы страдаете от Альцгеймера или деменции, у вам нет права входить в Сенат или Конгресс и принимать решение за народ США". "Любой член Конгресса, который борется с Альцгеймером, должен немедленно подать в отставку. И не важно, к какой партии он принадлежит". После подобной реакции общественности, Ким, владеющий 150-летней аптекой, обслуживающей «жителей» Капитолийского холма, поспешил оправдаться. Фармацевт говорит, что он высказался «гипотетически», не имея в виду ничего конкретного. «Я говорил в общем о болезнях, которые характерны для всего американского населения, включая членов палаты представителей и Сената, поскольку они также являются людьми, такими же, как вы и я». Мужчина добавил, что он не владеет никакой информацией, по поводу того, страдает ли кто-то из политиков Альцгеймером, и даже если бы это было правдой, он не стал бы делиться этим знанием, так как это врачебная тайна.

В ответ на это в Vox отметили, что изначальное высказывание никоим образом не нарушает законы о конфиденциальности пациентов, поскольку Ким не называл конкретных имен.





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