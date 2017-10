архив



опубликовано редакцией на Переводике 15.10.17 06:52 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Foreign Affairs”,

"America Will Always Lose Russia’s Tit-for-Tat Spy Games" США - 14 октября 2017 г. В шпионских играх “око за око” Америка всегда будет проигрывать России В “асимметричных” шпионских войнах, играть честно [для нас] означает что Москва побеждает

BY JOHN SIPHER OCTOBER 12, 2017

Недавняя статья в BuzzFeed обрисовала в общих чертах закулисные усилия российских и американских дипломатов по выходу из спирали “око за око” - взаимной высылки персонала посольств этих двух стран. В сообщениях говорится, что американские чиновники положительно реагируют на сигналы Москвы закончить вражду и надеются “перевернуть страницу” и начать налаживать отношения. Однако, в то время как не следует возражать против усилий по улучшению отношений, давайте не будем обманываться по поводу того, кто вышел победителем в этом конфликте. “Окончание вражды” - это именно то, чего хотят русские, потому что победили они. Соединенные Штаты проиграли намного больше от высылки дипломатов, чем Россия, и, что ещё хуже, это привело к принятию давно высказываемого русскими и также давно отвергаемого [Соединёнными Штатами] требования чтобы все взаимные действия осуществлялись на основе паритета. На самом деле есть определенный сценарий, повторение которого я наблюдал в течение своих лет в ЦРУ: в 2016-м — как и в 2001-м, 1994-м, и 1986-м — Соединенные Штаты пытались наказать Россию, но действовали неправильно, в конечном счете признавали своё поражение и оставляли Россию в лучшем положении чем то, в котором она находилась, когда всё это начиналось. Давайте коротко пройдемся по нашей последней (по времени) попытке “наказать” Россию. Как мы теперь знаем, во время президентских выборов 2016 года, Россия провела многоплановую комплексную атаку, чтобы дестабилизировать нашу демократическую систему и нанести ущерб нашему лидерству за границей. Каждый день мы узнаем всё больше и больше о масштабах и дерзости вторжения, и это продолжает разрушать наш политический процесс. Дэнис МакДоноу, начальник штаба бывшего президента Барака Обамы, характеризовал атаку как нападение на “сердце нашей системы”. Некоторые наблюдатели даже назвали его “преступлением века”, а сенатор от Вирджинии, Марк Уорнер описал свои усилия по разоблачению нападения как “очень важная … самая важная вещь, которую я делаю в своей общественной жизни”. С какими последствиями столкнулся Кремль после его наглого нападения на нашу систему? После шквала высылок, обе стороны оказались в положении, которое в отчете Государственного департамента от 31 августа, называющемся “Достижение паритета в дипломатических миссиях”, охарактеризовано как стремление закрепить существующий статус-кво и переключить внимание на усилия по улучшению отношений. В 2006 году, наша миссия в Москве насчитывала почти 1800 человек, теперь - только 455. Президент Барак Обама сократил персонал миссии России в Соединенных Штатах с 490 до 455 человек. А так как Россия отказывается нанимать американцев, чтобы работать в ее дипломатических представительствах, то у самой сильной страны мира в России работает меньше дипломатов, чем российских дипломатов - в Соединенных Штатах. Россия также поддерживает больше дипломатических миссий в Соединенных Штатах. Далее, Россия наконец достигла своей давней цели, чтобы две страны рассматривали все свои взаимные действия через призму паритета. Все предыдущие американские администрации отклоняли это требование как часть усилий России вынудить Соединенные Штаты и других международных партнеров принять мир равных сфер влияния. Таким образом, мы проиграли. Единственная цель Владимира Путина состоит в том чтобы, приняв необходимые меры для того чтобы ничто не помешало его возможностям организовать результат, победить на выборах в 2018 году. Единственная цель Владимира Путина состоит в том, чтобы, приняв необходимые меры для того чтобы ничто не помешало его возможностям организовать результат, победить на выборах в 2018 году. Это сокращение численности наших дипломатов и шпионов сделает работу Путина намного легче. Обе администрации - и Обамы и Трампа несут ответственность за этот результат. Администрация Обамы, во второй половине 2016 года, провела многочисленные секретные встречи и дебаты, но была в конечном счете оказалась неспособна договориться о соответствующем ответе. Каждое усилие рассмотреть ответное действие и взвесить его возможные последствия приводило к только заламыванию рук и бездействию. Если честно, то никаких легких ответов и не было, и такой беспорядок был стандартным результатом, поскольку Соединенные Штаты пытались определить, как лучше всего сдержать, защитить или какие ответные меры принять против нападений в новом мире кибервторжений. Однако к декабрю 2016 г., и после победы Дональда Трампа, администрация Обамы объявила о серии мер, которые представляли собой чрезвычайно мягкое наказание для Кремля. Небольшая часть известных российских шпионов, 35 человек, были высланы, плюс Соединенные Штаты закрыли два дома отдыха, которые русские часто неправильно использовали в шпионских целях. Таким образом, наказание за хаос, учиненный русскими во время выборов, было такое, какое могло бы обычно последовать после намного менее вредоносного шпионского инцидента. Даже аресты шпионов Олдрича Эймса и Роберта Ханссена привели к более жестким ответным мерам. Как отметил Майкл Макфол, бывший американский посол в России : “Наказание не соответствовало преступлению”. После временного интервала, достаточного для того чтобы определить, будет ли вступающая во власть администрация Трампа радикально реорганизовывать свои отношения с Москвой, Кремль, в конечном счете, принял ответные меры, настояв на том, чтобы американская миссия в Москве сократила свой персонал на более чем 750 позиций, достигнув таким образом паритета в размере российского и американского посольств в этих странах. Соединенные Штаты, в свою очередь, закрыли российское консульство в Сан-Франциско, но позволили русским поддерживать небольшое преимущество в количестве дипсобственности, в этот момент Соединенные Штаты призвали к прекращению спирали ответных мер, приняв паритет как конечный результат. Это была огромная победа для России и капитуляция, которой сопротивлялась бы любая американская администрация. Мы пытались наказать Россию за неправомерные действия, а закончили именно там где Россия хотела быть. Они потеряли 35 человек; мы проиграли 755. Впервые, русских в Соединенных Штатах больше, чем американцев в России (хотя у России всегда было больше шпионов в Соединенных Штатах, чем наоборот). В то время как большинство американцев, вероятно, даже не уделяет этому должного внимания, Путин, конечно же, рассматривает это как победу и знак, что новое правительство пророссийское, слабое, или просто глупое. Ретроспективно, если бы мы просто приняли плохое поведение России и ничего не сделали в ответ, то мы бы оказались бы в лучшем положении. Но мы должны были предвидеть это. Это - та же самая игра, в которую мы играли и проигрывали много раз — в последний раз в 2001 году. 18 февраля 2001 года, офицеры вашингтонского филиала ФБР арестовали собственного сотрудника, агента Роберта Ханссена, в тот момент когда он прятал пакет секретных материалов предназначенных для его российских кураторов. Секретная команда ФБР-ЦРУ, уже в течение какого-то времени, охотилась на “крота” в аппарате Департамента национальной безопасности и, в конце концов, получила информацию, указывающую на Ханссена как на предателя. В связи с арестом Ханссена и последующим освещением в СМИ серьезного ущерба, причиненного его предательством, администрация Джорджа Буша - младшего решила принять жесткие меры по отношению к русским. Администрация знала, что русские использовали в своих интересах неравенство в числе шпионов в странах друг друга. И по сей день у Москвы больше шпионов, действующих за границей, чем у какой-либо другой страны — включая Соединенные Штаты. И по сей день у Москвы больше шпионов, действующих за границей, чем у какой-либо другой страны — включая Соединенные Штаты. И несмотря на разницу в экономической и политической мощи, Россия располагала в Соединенных Штатах намного большим количеством шпионов, чем американцы когда-либо имели в России. Каждые несколько лет, очередной шпионский скандал напоминал американским чиновникам об этом дисбалансе, и все - и демократические и республиканские администрации стремились использовать каждую возможность чтобы вычистить “паршивых овец” из отары. Для команды Буша арест Ханссена был прекрасным случаем изменить баланс. Мы в ЦРУ предупреждали администрацию, что русские - мастера играть сильную игру со слабыми картами. Их более плотная компактная цепочка принятия решений, готовность балансировать на грани войны, одержимость возмездием и фиксация исключительно на враге (Соединенных Штатах) проявлялась в готовности проводить твердую и последовательную линию. В прошлых шпионских инцидентах, русские в отместку, немедленно высылали американских дипломатов, проводя жесткую линию и извлекая выгоду из американской нерешительности. Они имели четкие цели и были готовы действовать смело, чтобы достичь их. В каждом случае Соединенные Штаты, в конечном счете, отступали, соглашаясь на менее успешный результат. Используя политику грубой силы, Россия подходила к каждому взаимодействию как хулиган на школьном дворе. Хотя мы и поддержали высылку российских шпионов, мы опасались, что, если администрация не готова выслать значительное их количество, то русские примут ответные меры и останутся с намного большим количеством шпионов в Соединенных Штатах, чем то, что мы имеем в Москве. Едва ли это подходящее “наказание”. Действительно, история высылки шпионов “око за око, зуб за зуб” научила русских, как можно безжалостно манипулировать склоками и дрязгами внутри американской бюрократии. Каждый раз, когда Соединенные Штаты выбрасывают шпионов Москвы, русские обязательно высылают американских дипломатов из множества департаментов и агентств — торгового, военного, Государственного, Казначейства, USAID и других, сделав второй круг высылки менее вероятным. Каждое агентство, не желающее рисковать потерять сотрудников только из-за, как они считают, междоусобной борьбы между шпионскими агентствами, лоббирует Белый дом, чтобы избежать дальнейших высылок из опасения, что оно может потерять свои и без того ограниченные ресурсы в Москве. Это - игра, которую Россия знает очень хорошо. Однако нет, администрация Буша уверила нас, что Соединенные Штаты не могут согласиться с дисбалансом российских шпионов в стране, и если русские примут ответные меры, то мы ударим их ещё сильнее, сократив существенный российский аппарат шпионажа на американской земле раз и навсегда. В 2001 году, после высылки 50 российских шпионов, Кремль, конечно же, немедленно принял ответные меры, выслав 50 американцев из американского посольства в Москве — включая небольшую группу людей из всех агентств. Когда администрация Буша настроилась рассматривать второй раунд высылки, несколько американских департаментов пролоббировали жалобу, что они не могут согласиться с возможными новыми сокращениями связанными с высылкой. Не удивительно, что администрация не стала упорствовать, согласилась закончить высылку и оставила нас с урезанными возможностями ведения разведки в России по сравнению с намного большим российским присутствием в Соединенных Штатах. Тот же самый болезненный цикл последовал за волной шпионских инцидентов во времена администрации Рональда Рейгана в 1986 году и после ареста Олдрича Эймса в 1994-м. Русские знают нас хорошо. Вероятно, более существенно то, что Россия побеждает, когда мы нацеливаемся на малое. Фокусирование внимание на высылках играет на их доктрину конфликта. Русские играют в большую игру и готовы терпеть потери, если они могут достигнуть своей цели - заставить Соединенные Штаты играть по их правилам. Когда и пока позиции взяты, уже не имеет значения, что вы потеряли 10000 человек чтобы их взять Если мы ограничиваем наши ответы высылкой мелкого дипломатического персонала, мы, тем самым, показываем им результаты их усилий и просто отдаем им приемлемые жертвы. Это - хорошая сделка для них. Их руководство не возражает против небольших человеческих потерь, если они побеждают. Ставка на коррекцию поведения Кремля вряд ли сыграет в ближайшее время, разве что только после того как Путин испугается, что у его действий будут реальные последствия для его власти. Тем временем Соединенные Штаты должны защитить себя от дальнейших российских манипуляций. Много- и однопартийные усилия расследовать российские действия не достаточны, чтобы встретить угрозу. Вместо этого, как мне кажется, единственный разумный способ подготовиться к будущему состоит в том, чтобы уполномочить специальную комиссию (созданную по типу комиссии “11 сентября”) расследовать российские атаки на нашу систему раз и навсегда. Возможно, в этом случае, хотя Россия и продолжит, вероятно, выигрывать краткосрочные сражения "око за око, зуб за зуб", она проиграет более крупную войну.