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Что можно делать с государственным флагом и зачем он нужен?

Попробуйте объяснить сторонникам независимости, что флаг - это просто кусок материи

В российском МИД, а затем и в Кремле, довольно резко отреагировали на исчезновение российских флагов с дипломатических объектов в Вашингтоне и Сан-Франциско.

Москва расценивает эти действия как недружественные, и ответные действия не замедлят последовать, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, а вслед за ней и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Американская сторона настаивает, что флаги были спущены "с уважением" и в соответствии с положенной процедурой и хранятся теперь внутри зданий.

Российские дипломаты покинули здания генерального консульства в Сан-Франциско и торговых представительств в Вашингтоне в начале сентября, после того как США потребовали закрыть эти учреждения в ответ на ограничение числа сотрудников американской дипмиссии в России.

С одной стороны, флаг - символ государства. До сих пор за оскорбление флага в законодательствах многих стран предусмотрены всевозможные кары, от штрафа до тюремного заключения. С другой - нужно ли нам, в нашем глобализованном XXI веке, столь трепетно относиться к куску материи?

Свои против чужих

Историки утверждают, что государственный флаг - сравнительно недавнее изобретение человечества. Старейший флаг, как считается, у Датского королевства. Белый крест на красном поле использовался датчанами еще с XIV века, а по легенде стал символом страны еще в 1219 году.

Название датского флага, "Даннеброг", можно перевести и как "красное знамя", и как "знамя датчан". Более ранние флаги, знамена и штандарты не олицетворяли государство или народ.

Вероятно, ранние предшественники государственных символов появились еще во времена, когда человечество еще бродило по африканским саваннам. Принадлежность к роду была важна и носила гораздо более прямолинейный характер: твой род тебя защитит, чужой - лишит жизни.


Датский государственный флаг считается старейшим в мире

С усложнением связей в обществе возникли новые границы, по которым разграничивалась принадлежность к тому или иному классу или группе. Но собственно государственные флаги появились, в исторической перспективе, сравнительно недавно.

"Национализм ведь - достаточно молодое явление, явление модерна, когда человек начинает идентифицировать себя не с общиной, не со своей деревней, а с нацией, - говорит социолог "Левада-центра" Денис Волков. - С другой стороны, здесь много эмоций, ну, для тех, кому эти темы важны. Поэтому вполне можно говорить о том, что, когда оскорбляют флаг, оскорбляют и тебя в том числе".

"Большую часть истории человечество прекрасно обходилось без флагов, были другие символы. Сейчас имеет место определенный национальный реванш, - отмечает главный редактор сайта Московского центра Карнеги и бывший российский дипломат Александр Баунов. - Есть страны, где происходит буквально классическое национальное возрождение в понимании столетней давности. Например, Украина строит нацию так, как это делали чехи, сербы, хорваты сто лет назад и греки уже почти 200 лет назад: романтизация национальной одежды, песен, черт национального характера, ну и, наконец, волна горячих чувств при виде разных национальных брендов в виде герба и флага".

Бренд государства

Согласно недавнему опросу ВЦИОМ, 71% россиян при виде государственного флага испытывают гордость и восхищение, еще 16% - симпатию. Десять лет назад их было 48% и 24% соответственно. Похожие эмоции вызывают государственный герб и гимн.

Пожалуй, в этом нет ничего необычного.

"Актуальность простых символов в современном мире увеличилась, а не уменьшилась. Это же брендовое мышление, - продолжает Александр Баунов. - Это связано с возникновением простой символики, где по одному значку человек идентифицирует себя с большой массой потребителей. Так что, если угодно, национальный флаг - это бренд государства, который возник, кстати говоря, примерно в те времена, когда произошла промышленная революция".

Но, по-видимому, государственные символы в массовом сознании выполняют более широкие функции. Можно ли представить себе, скажем, любителей айфонов, сошедшихся в битве не на жизнь, а на смерть с поклонниками телефонов Samsung? При известном богатстве воображения, конечно можно, но, если говорить серьезно, государственные символы, конечно, задевают в душах граждан более глубокие струны.

Законодательство многих стран предполагают ответственность за оскорбление государственных флагов. В России, например, за это можно угодить в тюрьму на год. На Украине - на три.


Сожжение американского флага - народная забава антиглобалистов, но ею увлекаются и другие радикально настроенные граждане

"В России значимость государственных символов меняется во времени, - напоминает Денис Волков. - Сегодня, когда на первые места выходит ощущение, что Россия возрождается как великая держава, как сильная страна, которую уважают и боятся, значимость этих символов, связанных с государством, с его величием, повышается".

Свобода слова

А вот в не менее патриотичных Соединенных Штатах жечь флаг разрешено. В рамках дела "Техас против Джонсона" в 1989 году Верховный суд США разрешил публично жечь государственный флаг страны, пожертвовав неприкосновенностью государственных символов в пользу неприкосновенности свободы слова, гарантированной Первой поправкой к конституции.

С тех пор американские законодатели неоднократно пытались вернуть ответственность за оскорбление флага в уголовный кодекс, но так и не добились успеха.

В Англии, Шотландии и Уэльсе с государственным флагом можно делать что угодно. Если вы при этом ведете себя прилично, то вам за это ничего не будет.

В Северной Ирландии ситуация другая - отношение к флагам здесь очень трепетное, как раз потому, что страна разделена на два противоборствующих лагеря, для которых соответствующие флаги имеют едва ли не сакральное значение.

В Японии запрещается оскорбление флага иностранной державы, и дело возбуждается только по ее официальному запросу. Японский флаг, "Хиномару", жечь можно - свобода слова…

Как видим, каждая страна решает проблему государственных символов по-своему. Но оспаривать значимость государственных символов сегодня вряд ли кто решится. В том числе и потому, что глобализация мира, еще десяток-другой лет назад видевшаяся неизбежной, в последние годы заметно притормозила свое победное шествие по планете.

Государственный национализм снова в повестке дня, достаточно вспомнить "Брексит" и каталонский референдум о независимости. А значит, государственный флаг, как символ нации, видимо, еще долго будет сохранять свою значимость.


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