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опубликовано редакцией на Переводике 14.10.17 03:07
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Россия пыталась разжечь расовую ненависть в США при помощи Pokemon Go

12.10.2017 Источник:  CNN

Фото: Depositphotos

Во время предвыборной президентской гонки в США Россия пыталась повлиять на симпатии американцев не только через социальные сети, но также и через популярную в 2016 году игру Pokemon Go.

Игру использовали для того, чтобы посеять в обществе расовую и социальную ненависть, сообщает CNN, ссылаясь на результаты собственного расследования.

Проводимая в социальных сетях кампания «Не стреляйте в нас» (Do not Shoot Us), которая подавала себя как часть проекта Black Lives Matter, была создана прокремлёвскими агентами и троллями из связанной с Россией организацией Internet Research Agency. Для ее продвижения использовались все доступные в интернете методы: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Tumblr и даже Pokemon Go. Американские спецслужбы подтвердили связь многочисленных аккаунтов «Не стреляйте в нас” с Internet Research Agency, которая не скрывает своих связей с Кремлем.

Для разжигания социальной ненависти на странице в YouTube движения «Не стреляйте в нас» содержится более 200 видеороликов с кадрами, показывающими случаи предполагаемой жестокости со стороны полицейских.

С ещё большей выдумкой к возбуждению расовой ненависти подошли владельцы учётной записи donotshoot.us в Tumblr. Подписчикам предлагалось поиграть в Pokemon Go, однако места для обучения и ловли покемонов были напрямую связаны с теми районами, где регистрировались случаи жестокого обращения полицейских с темнокожими американцами.

Более того, пользователям предлагалось назвать своих покемонов именами реальных жертв полицейского произвола — например, Эриком Гарнером. Победители конкурса должны были получить подарочные карты Amazon.

Разработчики игры Pokemon Go открестились от причастности к этому конкурсу и заявили, что его организаторы без их согласия использовали образы покемонов в рекламных целях.


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теги: США  
   
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