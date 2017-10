Россия пыталась разжечь расовую ненависть в США при помощи Pokemon Go

архив



опубликовано редакцией на Переводике 14.10.17 03:07 скаут: Игорь Львович

12.10.2017 Источник: CNN Фото: Depositphotos Во время предвыборной президентской гонки в США Россия пыталась повлиять на симпатии американцев не только через социальные сети, но также и через популярную в 2016 году игру Pokemon Go. Игру использовали для того, чтобы посеять в обществе расовую и социальную ненависть, сообщает CNN, ссылаясь на результаты собственного расследования. Проводимая в социальных сетях кампания «Не стреляйте в нас» (Do not Shoot Us), которая подавала себя как часть проекта Black Lives Matter, была создана прокремлёвскими агентами и троллями из связанной с Россией организацией Internet Research Agency. Для ее продвижения использовались все доступные в интернете методы: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Tumblr и даже Pokemon Go. Американские спецслужбы подтвердили связь многочисленных аккаунтов «Не стреляйте в нас” с Internet Research Agency, которая не скрывает своих связей с Кремлем. Для разжигания социальной ненависти на странице в YouTube движения «Не стреляйте в нас» содержится более 200 видеороликов с кадрами, показывающими случаи предполагаемой жестокости со стороны полицейских. С ещё большей выдумкой к возбуждению расовой ненависти подошли владельцы учётной записи donotshoot.us в Tumblr. Подписчикам предлагалось поиграть в Pokemon Go, однако места для обучения и ловли покемонов были напрямую связаны с теми районами, где регистрировались случаи жестокого обращения полицейских с темнокожими американцами. Более того, пользователям предлагалось назвать своих покемонов именами реальных жертв полицейского произвола — например, Эриком Гарнером. Победители конкурса должны были получить подарочные карты Amazon. Разработчики игры Pokemon Go открестились от причастности к этому конкурсу и заявили, что его организаторы без их согласия использовали образы покемонов в рекламных целях.

