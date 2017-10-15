Королевский аванс

Саудовская Аравия готова платить России за свою безопасность

Ивашов Леонид 10 октября 2017



Трудно предположить, что Саудовская Аравия может испытывать «оружейный голод». Ее финансовое состояние позволяет удовлетворить любые капризы. Тем не менее саудовский король летит в Россию, где в числе прочего подписывается и трехмиллиардный контракт на поставку вооружений. Попробуем разобраться, о чем может говорить сам факт подобной сделки.

Понятно, что для королевства, издавна живущего на британском, а потом американском оружии, выложить три миллиарда за российские поставки – жест скорее символический. Чего не скажешь про наш оборонно-промышленный комплекс, для которого такие деньги – существенное подспорье. Так что за сделкой надо в первую очередь видеть ее геополитический аспект.

“В военном отношении Иран сейчас гораздо сильнее, несмотря на весьма современный и мощный арсенал Саудовской Аравии. Потому и приехал король Салман в Москву в первую очередь не за оружием, а за безопасностью своей страны”

Саудиты понимают, что американцы их используют исключительно в собственных интересах, сделав КСА своим ближневосточным холопом и натравливая то на Иран, то на Сирию, то на Йемен. И хочется королю Салману немножко независимости. И саудовской элите тоже. При этом мы прекрасно знаем, что все их огромные нефтедоллары хранятся в американских банках. Американцы же не раз демонстрировали и после атаки на нью-йоркские небоскребы, и позднее, что способны сразу же заморозить счета, как только саудиты заиграются в самостоятельность, в политике или на нефтяном рынке. Штаты быстро напомнят, кто в доме хозяин, а кто мальчик на побегушках.

Когда Россия была подручной Вашингтона, саудовцы относились к нам как к такому же холопу, что и они, разве что рангом пониже, победнее. Сейчас ситуация изменилась. Россия становится ведущим игроком на Большом Ближнем Востоке, причем она не идет туда за какими-то материальными интересами, она даже готова жертвовать своими людьми ради стабилизации в этом огромном регионе. С другой стороны, саудиты видят нынешнее сближение Ирана с Россией да и Турция все больше смотрит в нашу сторону. И будучи в состоянии полувойны с Тегераном, находясь в непростых отношениях с Анкарой, Эр-Рияд начинает просчитывать: если завтра, не приведи господь, возникнет вооруженная конфликтная ситуация с Ираном, королевству наверняка будет нанесено серьезное поражение. Даже в войне против Йемена КСА ничего толком показать не может: есть наемная армия, инструкторы из США, новейшее американское же оружие, но все это не работает. Во всяком случае не так эффективно, как российская военная машина, что наглядно показала Сирия. Плюс нефтяные дела – снижение квот на добычу, когда саудиты прекрасно понимают, что американцы искусственно занижают мировые цены ради продвижения собственных сланцевых углеводородов.

В такой ситуации России необходимо правильно выстраивать свою внешнюю политику, и пока все делается грамотно. Главное – мы не натравливаем государства друг на друга, что выгодно отличает нас от Штатов, повсеместно использующих старый британский лозунг «Разделяй и властвуй».

С другой стороны, давайте посмотрим, какое именно оружие хотят приобрести у России саудиты, и разберемся, для каких целей. Эр-Рияд формирует и ориентирует свои вооруженные силы в первую очередь на противостояние с Тегераном. И если мы поставляем Ирану системы С-300, то саудовское руководство, убедившись в ходе йеменского конфликта в несостоятельности имеющихся комплексов ПВО, хочет приобрести уже следующее поколение российского оружия, помощнее и посовременнее. Главное, чтобы было лучше, чем у Тегерана.

Иранцы очень даже неплохо показали себя в Сирии при проведении наземных операций, сухопутные войска у них хорошо оснащены и прекрасно обучены. Потому встал вопрос и о закупках РСЗО, об огнеметных системах – Эр-Рияд должен что-то противопоставлять противнику и на земле. Ситуация между странами весьма напряженная. Пока это проявляется главным образом на территории Йемена, который хотят контролировать и иранцы, и саудовцы. И разрыв дипломатических отношений – шаг как раз к войне, а не к миру. Поэтому любой конфликт чреват эскалацией. Наверняка король Саудовской Аравии отдает себе в этом отчет. А в такой ситуации на кого надеяться? На американцев? Да случись подобное, в Вашингтоне будут всю ночь плясать от радости, что персы и арабы бьют друг дружку. Россия же может оказать стабилизирующее воздействие, находясь в хороших отношениях и с Эр-Риядом, и с Тегераном, которого саудовцы, скажем откровенно, реально боятся. И не зря – в военном отношении Иран сейчас гораздо сильнее, несмотря на весьма современный и мощный арсенал Саудовской Аравии. Потому и приехал король Салман в Москву в первую очередь не за оружием, а за безопасностью своей страны.

Леонид Ивашов,

Президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник

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