Кавово жить в Швеции

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Россиянин Виталий Полужников успел пожить в разных странах, но остаться решил именно в Швеции. О шведских ценностях, обратной стороне толерантности, а также о том, почему все шведы такие одинокие, Виталий рассказал «Афише Daily».





Я подсчитал, что в России прожил 55% жизни, в Канаде — 20%, в Швеции — 20% и в Америке — 5%. Я задерживаюсь там, где появляются возможности. В Швеции меня привлекла возможность учиться. Потом я создал здесь компанию. Занимаюсь дизайном, программированием, маркетингом и брендингом. Сейчас у меня двойное гражданство — Канады и России, а здесь я живу по бизнес-визе. Я ждал ее три года, а получил пару месяцев назад. До этого я учился в шведской школе — нестандартном учебном заведении, которое нельзя назвать ни бакалавриатом, ни магистратурой.

О шведском комфорте

В Швеции все очень предсказуемо в плане карьеры и бизнеса, а люди всегда придерживаются правил. 40% моего дохода уходят на налоги, но я не против, потому что комфортно себя чувствую в этой стране. Я могу не копить деньги на черный день, потому что уверен: если со мной что-то случится, государство меня всегда поддержит. Система налогов очень прозрачная: я плачу много, но я знаю, как мои деньги распределяются.

Люди здесь не так уж много работают, а еще они часто отдыхают. Летом большинство компаний переходит на легкий график работы, но в сентябре начинается сезон, когда люди погружаются в дела с головой. В Швеции много думают об экологии. Компании стремятся развивать чистое производство, и даже на бытовом уровне люди стараются как можно меньше загрязнять планету.

Фото: depositphotos.com





Есть ощущение, что в российской культуре заложена идея тратить много денег на ненужные вещи.

Приезжие говорят, что в Швеции очень много людей с инвалидностью — но это только потому, что они на виду. В России их либо столько же, либо еще больше, но они не включены в общество. Здесь есть специальная программа: государство платит молодым людям, которые ухаживают за людьми с ограниченными возможностями. Я знаю многих ребят, которые участвовали в этой программе и становились друзьями со своими подопечными. Вообще, людей с особенностями здесь очень уважают, о них заботятся.

Несмотря на высокие цены, в Швеции я трачу меньше денег, чем в России. Я практически не покупаю одежду и всякие излишества — в основном все уходит на еду. Есть ощущение, что в российской культуре заложена идея тратить много денег на ненужные вещи.

Если человек хочет зарабатывать много денег, он должен либо проработать в компании лет десять, либо трудиться на себя. По моим наблюдениям, чем крупнее компания, тем меньше она балует своих сотрудников. В 20–30 лет здесь зарабатывают от 20 до 30 тысяч крон (примерно 140 и 210 тысяч рублей соответственно. — Прим. ред.). Интересно, что здесь всегда называют полную зарплату с налогами. То есть если кандидату на какую-либо должность сказали, что он будет зарабатывать 40 тысяч крон, на деле это означает, что чистыми получать он будет тысяч 25.

Фото из личного архива

Шведы получают меньше стресса, чем россияне, когда заканчивают учебу и начинают искать работу. Еще полгода после окончания учебного заведения государство платит им стипендию, хотя учиться уже не надо. Они могут что-то создавать, не спеша начинать карьеру. Очень популярно техническое образование. Здесь высокая концентрация программистов, инженеров, а также архитекторов, дизайнеров и ученых.

О шведской толерантности

В Швеции есть множество вещей, над которыми нельзя шутить. С одной стороны, здесь люди открыты всему новому, а с другой — ведут себя очень аккуратно. Тут тяжело подловить человека на смелом высказывании.

Здесь много «тихих» расистов: тихих, потому что это неприлично. Еще лет 50 назад Швеция была однорасовым обществом, то есть другие национальности появились здесь сравнительно недавно. Старому поколению от этого, а также от того, как быстро поменялся уклад, не по себе.

Гомофобы есть везде, просто в Швеции это осуждается на уровне общей культуры. Здесь есть суперправые движения, но они популярны в маленьких городах, а в больших гомофобов не видно вообще. Здесь скромность и политкорректность превыше всего.

Здесь однозначно господствует гендерное равенство, и я бы сказал, что на женщинах в этой стране лежит даже больше ответственности. Могу смело заявить, что сегодня Швецией управляют женщины. Насколько я знаю, здесь есть одна феминистская партия, но я не особо разбираюсь в политике. Однажды я придержал дверь взрослой женщине, а она сказала: «Я могу это сделать сама». Я сделал это автоматически и, видимо, оскорбил ее таким жестом. Но на самом деле, искренний порыв помочь здесь всегда приветствуется.

Я много работаю с рекламой, поэтому точно знаю, что сексизма в рекламе здесь нет вообще. В Скандинавии сексизм работает только в негативную сторону. У меня есть знакомые модели, которые работают по всему миру, и они всегда очень радуются проектам в Швеции, потому что здесь они чувствуют себя людьми, а не объектами. Местные рекламщики всегда делают акцент на моду или на продаваемый продукт.

Большинство людей живут по строгому шаблону, а людям, которые выбиваются, в Швеции очень сложно.

О шведском одиночестве

Конечно, в шведской толерантности очень много плюсов, но есть и некоторые минусы. Например, люди часто скрывают свою точку зрения, боятся говорить о проблемах. В школе, где я учился, было много тренингов, посвященных открытости.

Я пять лет живу в одном месте, и за все это время только два раза знакомился с соседями. Первый раз я общался с ними во время субботника. Субботники проводятся два раза в год: все собираются и проводят уборку в здании. Ты можешь заплатить и не ходить туда, но тогда тебя перестанут уважать. Второй раз я столкнулся с соседями в переписке — получил анонимное письмо от них с жалобами на громкую музыку, которая играла у меня.

Фото: depositphotos.com

Есть интересный документальный фильм «Шведская теория любви». Его снял режиссер с итало-шведскими корнями. Он отметил, что в Италии очень сплоченные семьи и родственники поддерживают друг друга всю жизнь. А в Швеции, как только ребенок покидает семью, семейные связи значительно ослабевают. Большинство пенсионеров живут одни. Я бы сказал, что семейные ценности для шведов не важны так, как для россиян. Однажды друг пригласил меня на Рождество. Там был его дедушка — он сидел хмурый, невеселый. Я спросил его, в чем дело, и он ответил: «Почему я должен радоваться? В остальное время меня никуда не зовут». Таких историй в Швеции очень много.

Есть некий стандарт, которого все придерживаются. В определенном возрасте ты должен отучиться, начать работать, найти партнера. Большинство людей живут по строгому шаблону, а людям, которые выбиваются, в Швеции очень сложно, на них ложится большая социальная нагрузка.

Здесь вопреки стереотипам не так уж много нестандартных пар. В отношениях ведь тоже много шаблонов: к 25 годам парень и девушка, живя в разных квартирах, начинают встречаться, затем они съезжаются, потом в течение двух лет заводят ребенка, а дальше уже, возможно, женятся. Гражданские браки широко распространены, а в отношениях очень важна независимость. В Стокгольме тяжело найти жилье — мне кажется, это связано как раз с тем, что многие живут в одиночку. Знаю пары, которые лет по десять встречаются, но не живут вместе.

Чем отличаются шведы от россиян

Шведы ужасно правильные, систематизированные и… скучные. Они очень редко принимают какие-то спонтанные решения. Например, сегодня я иду ужинать с друзьями, и мы планировали эту встречу примерно два месяца. Шведу вряд ли можно сказать: «Давай встретимся через час».

У русского человека всегда есть собственное мнение по любому вопросу. В Швеции люди часто держат свою точку зрения при себе. Когда они встречаются в кругу друзей, то обычно выпивают и говорят о работе.

Поначалу меня сильно удивляло отношение к России. Это самая страшная страна для шведов. Здесь детям говорят: «Если будешь себя плохо вести, за тобой приедут русские». Половина населения верит в стереотипы о России — правдивые и нет. Например, многие видят в России врага, который может создать угрозу мировой свободе.

Я не живу в России уже десять лет, но не считаю, что уехал навсегда. При хорошей возможности с радостью вернусь, буду жить между странами.

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