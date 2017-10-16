



архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 16.10.17 19:41 скаут: Evgen45; “Корреспондент.net”,

Ссылка на оригинал Польша: лучше украинцы, чем мусульмане



Выбирая между украинскими мигрантами или беженцами из Ближнего Востока и Африки, Польша выбрала украинцев.

«в отличие от мусульман, очень хорошо интегрировались». Варшава не будет участвовать в программе Евросоюза по переселению беженцев, потому что страна уже приняла украинцев. Как известно, жители Украины массово выезжают на работу в Польшу, сегодня в стране работают более миллиона украинцев. Варшава считает, что украинцы

Ранее польское правительство заявило о необходимости отказать во въезде в Европу мигрантам-мусульманам, поскольку они создают угрозу терактов, которые совершаются в Западной Европе. Стоит заметить, что сами беженцы не особо и стремятся попасть в небогатую Восточную Европу, предпочитая более состоятельные страны ЕС, например ФРГ. Такие страны, как Германия, как раз и пытаются «разгрузить» себя от наплыва беженцев, «распихав» их по другим европейским странам.

Как можно заметить, проблема с мигрантами по-прежнему не решена лидерами Евросоюза. Несчастных переселенцев не знают куда девать, последние, в свою очередь действительно несут опасность. Среди мигрантов немало выходцев из террористических организаций, и Западная Европа как никто другой знает об этом. Вместо того, чтобы решать проблему с наплывом беженцев, Брюссель сплавляет их своим союзникам, подвергая их опасности.



статью прочитали: 1 человек Комментарии Материалы по теме - Мнимая борьба Польши с российскими хакерами Послушать западных политиков, так российские хакеры всесильные, способные взломать любую систему безопасности. Интересно, знают ли сами «взломщики» о своих возможностях? читали: 424 читать далее

