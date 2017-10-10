Анджелина Джоли - идеальная приманка для угандийского преступника согласно Международному уголовному суду

Анджелина Джоли и прокурор Международного уголовного суда (2003-2012) во время гала-ужина под названием "Кинематограф за мир", фото - ©Fabrizio Bensch/Reuters

В 2012 году глава МУС придумал, как актриса может заманить в ловушку лидера военизированной группы малолетних бойцов. Но эта фантастическая забавная история выходит за рамки новостей о знаменитостях. Между Голливудом, МУС и Пентагоном, судя по всему, существуют тесные связи.

Реальность превосходит всякое воображение. Луис Морено Окампо, первый прокурор (с 2003 по 2012 год) Международного уголовного суда (МУС), принимал свои решения после консультаций с такими людьми как Джордж Клуни или Анджелина Джоли, согласно изданию Mediapart. Луис Морено Окампо даже считал актрису, сыгравшую роль Лары Крофт на экране, чем-то вроде тайного агента, как сообщает британская газета "Таймс", способной, по его мнению, посодействовать аресту Джозефа Кони, опасного главы военизированной группы малолетних солдат "Господня армия сопротивления", которая свирепствовала в Уганде. "У [Анджелины Джоли] возникла идея пригласить Кони на ужин и там арестовать его", аргументирует Луис Морено Окампо в электронном письме 2012 года, которое стало известно благодаря утечке, направленном им одному руководящему работнику НПО "Invisible Children" и процитированном "Таймс". "Забудь о других знаменитостях, она - то, что надо. Она очень хотела бы арестовать Кони", подчеркивает он. И добавляет совершенно серьезно: "Она готова. Брэд [Питт, ее муж на тот момент], возможно, тоже там будет".

Уганда... глазами Голливуда

В 2011 году раскрученная средствами массовой информации драма детей-солдат в Уганде, насильно привлеченных в "Господню армию сопротивления" (LRA на английском), всколыхнула общественное мнение. Созданная в 1988 году после начала гражданской войны, LRA в течение 20 лет свирепствовала в стране и вызвала перемещение примерно двух миллионов человек в регионе, в том числе на территорию Судана. Согласно НПО "Invisible Children", которая создала видео, размещенное в Ютьюбе в 2012 году и просмотренное более 101 миллиона раз, Джозеф Кони, сравниваемый этой НПО с Адольфом Гитлером, располагал армией в 30000 детей-солдат в одной только Уганде.

Однако, находясь в противоречии с повествованием этой НПО, базирующейся в Сан-Диего в штате Калифорния, группа LRA с 2006 года была вытеснена с территории Уганды и продолжила свирепствовать в приграничных регионах Демократической Республики Конго или Центральноафриканской Республики, как это отмечал в марте 2014 года нештатный журналист и специалист по Уганде Майкл Уилкерсон на сайте Slateafrique.

Россия отказывается присоединиться к Международному уголовному суду из-за отсутствия у него "независимости" https://t.co/sc5Yq3ndvF pic.twitter.com/bEL8C74ih0 — RT France (@RTenfrancais) 16 ноября 2016

Но эта история выходит далеко за пределы желтой прессы и иллюстрирует взаимопроникновение между Голливудом и Пентагоном. В те годы Анджелина Джоли была очень активной на международной сцене. Дочь актера Джона Войта является послом доброй воли ООН. Но она также является членом Совета по международным отношениям (CFR), неоконсервативного аналитического центра, который существенно влиял на внешнюю политику Соединенных Штатов, особенно при президенте Джордже У. Буше. Среди его членов можно найти, в числе прочих, весьма влиятельного Генри Киссинджера, бывшего советника по национальной безопасности, или бывшего госсекретаря Колина Пауэлла, известного тем, что он представил в ООН в 2003 году фальшивые доказательства наличия "оружия массового уничтожения" в Ираке.

От мягкой силы... к жесткой силе

В октябре 2011 года президент Обама разрешил направить 100 советников американской армии для помощи угандийской армии в преследовании Кони. А через несколько недель после этого решения, в ноябре 2011 года, голливудская "фабрика грёз" выпустила в кинотеатры фильм "Проповедник с пулеметом", боевик, который рассказывает историю бывшего торговца наркотиками из Питтсбурга, находящего свое искупление, став чем-то вроде Рэмбо, защищающим угандийских и суданских детей-солдат, жертв как раз "Господней армии сопротивления".

Когда журналисты США больше увлечены разводом "Бранджелины", чем речью Обамы на ГА ООН https://t.co/beEenRCuvU pic.twitter.com/aGmZ0eKKAP — RT France (@RTenfrancais) 20 сентября 2016

Однако в реальности Джозеф Кони не был ни арестован, ни ликвидирован. Он по сей день остается неуловимым. В марте 2017 года американская армия отказалась от борьбы в конце операции, которая стоила от 600 до 800 миллионов долларов. "В последние годы "Господня армия сопротивления" превратилась в не имеющую значения организацию", - похвалился тем не менее Том Валдхаузер, глава "Африком", Африканского командования ВС США, созданного Пентагоном в 2008 году.

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