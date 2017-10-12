Кто отравил агентов ЦРУ в Гаване: русские или иранцы?

КОММЕНТАРИЙ НА ГРОМКИЙ СКАНДАЛ

11 Октября 2017, Автор: Евгений Бай, haqqin.az



В отношениях между Кубой и США вызрел острый конфликт, который грозит похоронить все позитивное наследие, оставленное Бараком Обамой.

Визит Обамы на Кубу

Правительство США сообщило о том, что оно высылает из страны 15 кубинских дипломатов, работавших в посольстве Кубы в Вашингтоне, а это составляет две трети всех сотрудников миссии. Всем им дано семь дней, чтобы покинуть Соединенные Штаты, список имен этих представителей был вручен кубинскому послу. В тот же день государственный департамент США официально объявил об отзыве 60 процентов своего дипломатического состава, работавшего в Гаване.

Удар по уху

Причиной этих резких мер стали "мистические воздействия" на сотрудников посольства США в кубинской столице. Впервые о своих недомоганиях дипломаты сообщали в начале августа прошлого года. Они жаловались на сильные головные боли, бессонницу, частичную потерю слуха, памяти и ориентации в пространстве. Тогда в Вашингтоне на это не обратили внимания. Но ситуация продолжала ухудшаться, симптомы непонятного заболевания начали испытывать и члены семей американских сотрудников.

Посольство США в Гаване было открыто в августе 2015 года, на церемонию прибыл тогдашний госсекретарь Джон Керри. В марте 2016 года на острове с визитом побывал и президент Барак Обама. Казалось, что две страны после полувека вражды начали устанавливать цивилизованные отношения, и этот процесс будет продолжаться. Но год спустя после того, как на гаванской набережной Малекон взвился звездно-полосатый флаг, эти надежды рухнули.

До этого кубинские власти разрешили сотрудникам ФБР проверить помещения, в которых работают американские дипломаты в Гаване, что также было беспрецедентным событием в истории отношений двух стран. Предположительно весной этого года (точное время пребывания агентов ФБР в кубинской столице не известно) сотрудниками бюро были проведены проверки в кабинетах дипломатов в посольстве, а также номера в отеле "Капри", где часто останавливаются американские дипломатические представители.

Проверку провели и представители федеральной полиции Канады: около пяти дипломатов этой страны также пожаловались на частичную потерю слуха и нервное расстройство.

Однако эти проверки ничего не дали - агенты ведущей спецслужбы мира не обнаружили никаких источников воздействия на дипломатов и уехали ни с чем. Американские эксперты между тем охарактеризовали происходящее как целенаправленные "акустические атаки" на сотрудников посольства, производимые с помощью специальной техники, использующей или инфракрасные, или ультразвуковые волны, которые человеческое ухо не улавливает.

Рауль разводит руками

Кубинское правительство неоднократно опровергало свою причастность к этим атакам. Чтобы рассеять последние сомнения, кубинский лидер Рауль Кастро лично встретился в конце лета с американским послом в Гаване Джеффри Де Лаурентисом. Детали их беседы не известны, но, как сообщает агентство АР, имеющее на Кубе нескольких репортеров, Рауль разводил руками и говорил, что он не понимает, что происходит. Кубинские власти, надо бы сказать, сетовали на то, что им не предоставляли доступ к потерпевшим дипломатам.

Сначала число тех, кто пострадал от этих "акустических атак", составляло 16 человек. Около двух-трех месяцев других жалоб не поступало, но в ноябре к врачам обратились новые сотрудники посольства. Их было уже 21. И вот в начале нынешней недели в Вашингтоне объявили, что сильные недомогания начал испытывать еще один дипломат. Похоже, что это переполнило чашу терпения Белого дома и были приняты радикальные меры по высылке кубинских дипломатов и отзыву состава посольства США в Гаване.

Улица Вязов в отеле Capri

Сейчас выясняется, что все американские дипломаты получили дозу звукового "облучения" не в самом здании посольства, а в квартирах и на виллах, в которых проживают. Один из сотрудников посольства на условиях анонимности поведал журналистам о том, что он стал жертвой ночного кошмара, словно взятого из фильмов ужасов. Дипломат остановился в отеле Capri, расположенном в центральном районе кубинской столицы. И вот посреди ночи его словно кто-то подбросил на кровати. В ушах стоял нестерпимый вибрирующий звук.

Он быстро отошел на несколько метров от постели и звук прекратился, но стоило ему вернуться спать, как жуткий звук вернулся вновь. По некоторым данным, нечто подобное происходило и с дипломатами, которые останавливались в другом фешенебельном отеле Гаваны - Nacional.

Эксперты предположили, что некие злоумышленники направляли предполагаемый звук с помощью лазерной указки, поэтому он действовал на определенном пространстве.

Кто же совершал эти диверсии? Совершенно ясно, что кубинским властям сейчас ни к чему портить свои отношения с Америкой. В феврале будущего года Рауль Кастро, как он торжественно пообещал, должен уйти со своего поста. Предполагается, что он передаст власть официальному преемнику - первому заместителю председателя госсовета Мигелю Диасу-Канелю. В этих условиях лидер, вероятно, был бы заинтересован в проведении передачи полномочий представителю нового поколения в спокойной обстановке.

Россия, КНДР, Венесуэла, Иран...

В США меж тем появился целый букет конспирологических теорий. Главная из них заключается в том, что акустические диверсии совершают некие "диссиденты" из кубинских спецслужб, которые хотят помешать процессу нормализации отношений между Кубой и США. Но высказываются и предположения о возможной причастности к провокациям спецслужб Северной Кореи, Венесуэлы и Ирана. Как говорит мне проживающий в Майами известный кубинский оппозиционер Карлос Альберто Монтанер, "подобные атаки могут совершить некие группы диссидентов из кубинских спецслужб, недовольных сближением своей страны с США при Бараке Обамы".

Карлос Альберто Монтанер

Что же касается пострадавших канадцев, то, по его мнению, злоумышленники нарочно стремились "запутать картину". Наш собеседник говорит, что американские представители на Кубе в прошлые годы часто подвергались нападениям - их машины забрасывали экскрементами, разбивали на них фонари, кубинцы проникали в квартиры, где жили дипломаты, переставляли там мебель и оставляли оскорбительные надписи в туалетах.

Сейчас между "старой кубинской" гвардией, послушно служившей режиму более полувека, и более молодыми представителями партийной и государственной номенклатуры идет скрытая борьба за место под солнцем. В этих условиях некие бывшие агенты кубинских спецслужб могли спровоцировать конфликт с США, чтобы продолжать играть на своем поле. А она заключается, в частности, в том, чтобы контролировать ситуацию в нефтяной Венесуэле, которая, несмотря на тяжелейший кризис, продолжает поставки нефти на остров. Главная задача этих людей - защитить любой ценой нынешнее авторитарное правительство Николаса Мадуро, не допустить прихода к власти оппозиции, которую поддерживают американцы. И это не все. Два года назад кубинцев поймали за руку с нелегальными поставками оружия Пхеньяну. И вполне возможно, что с помощью властей Венесуэлы и Северной Кореи "бойцы Фиделя и Рауля" продолжают контрабанду оружия, которое поставляет Россия, и одновременно масштабный наркотрафик.

Они им активно занимались в 80-ые годы прошлого века, но в 1989 году, после дела генерала Арнальдо Очоа, против которого у США оказались неоспоримые улики участия в контрабанде наркотиков, река колумбийского кокаина в США через территорию Кубы стала высыхать. Генерал был показательно расстрелян, но аппетиты кубинских дельцов в армии и спецслужбах вряд ли угасли.

Частично в пользу причастности кубинских спецслужб, действующих на свой страх и риск, говорит тот факт, что, как сообщило агентство АР, большая часть пострадавших являются американскими разведчиками, работающими под дипломатическим прикрытием. Кто еще, кроме членов кубинского Разведывательного директора, может знать имена сотрудников ЦРУ в Гаване?

Но в США кое-кто видит в этих диверсиях и руку Москвы. Как пишет интернет-издание Cafe Fuerte, "советские спецслужбы в течение двух десятилетий практиковали подобного рода диверсии, но госдепартамент их отрицал".Так продолжалось до 1976 года, когда Вашингтон вынужден был признать угрозу. Тогда около ста американских дипломатов, работающих в Москве, одновременно пожаловались на тошноту, головные боли, частичную потерю слуха.

Из Гаваны в Майами через Москву

Между тем нынешний конфликт выходит далеко за сферу действий только спецслужб и посольств. Вашингтон наряду с отзывом дипломатов (до этого в посольстве США, по данным бывшего главы Отдела интересов в Гаване Джеймса Кэсона, работал 51 человек) объявил о прекращении на неопределенный срок выдачи виз кубинцам. Сильно пострадают также и проживающие во Флориде кубино-американцы. Десятки тысяч их ежегодно приезжают на остров, чтобы увидеться со своими родственниками. Но теперь в посольстве Кубы в Вашингтоне останется лишь один консульский работник. Заявителю на получение кубинской визы придется ждать около года.

В меморандуме, распространенном Государственным департаментом, говорится, что кубинцы могут обращаться с запросами о въездных визах в США в третьи страны, но порядок получения этих виз никак не регламентирован.

Кубинские власти в этом конфликте Вашингтон и принятые им меры называют "непродуманными" и "преждевременными". "Ваши хваленые агенты ФБР ничего не могли найти, чего же вы от нас хотите?" - говорит американцам министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес. На прошлой неделе он встречался в Вашингтоне с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, но общего языка они не нашли. Куба и США после почти двухлетнего периода оттепели, провозглашенной Обамой, вновь сворачивают на привычную дорожку вражды и взаимной изоляции.

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