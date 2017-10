архив



опубликовано редакцией на Переводике 12.10.17 02:44 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “CNBC”,

"China will 'compel' Saudi Arabia to trade oil in yuan — and that's going to affect the US dollar" США - 11 октября 2017 г. Китай “заставит” Саудовскую Аравию торговать нефтью за юани — и это скажется на долларе США "Я полагаю, что цена нефти в юанях уже на подходе и как только саудиты примут её, а китайцы заставят их это сделать, тогда и остальная часть нефтяного рынка последует за ними" - сказал Карл Вайнберг, главный экономист и исполнительный директор High Frequency Economics в интервью каналу CNBC

В последние годы несколько стран, настроенных против доллара, являющегося мировой резервной валютой, всё более настойчиво стремились уйти от него

Центральная фигура ОПЕК, Саудовская Аравия - это основа нефтедоллара Sam Meredith | CNBC.com “Китай "заставит" Саудовскую Аравию торговать нефтью за юани, и когда это произойдет, остальная часть нефтяного рынка последует её примеру и откажется от доллара США как от мировой резервной валюты - сказал ведущий экономист каналу CNBC в понедельник. Карл Вайнберг, главный экономист и исполнительный директор High Frequency Economics, сказал, что с того момента как Китай сместил США с позиции "крупнейшего импортера нефти на планете", Пекин готовится стать самым главным игроком на мировой арене в спросе на нефть, . Саудовская Аравия должна "обратить внимание на это потому, что не далее как через один-два года китайский спрос превысит американский" сказал Вайнберг. "Я полагаю, что цена нефти в юанях уже на подходе и как только саудиты примут её, а китайцы заставят их это сделать, тогда и остальная часть нефтяного рынка последует за ними"

Основа нефтедоллара В последние годы несколько стран, настроенных против доллара, являющегося мировой резервной валютой, всё более настойчиво стремились уйти от него Россия и Китай, например, в торговле нефтью, старались обходиться без доллара. Обе страны также наращивали свои усилия по добыче и приобретению физического золота, на тот случай если, или, возможно, когда, доллар обрушится. Центральная фигура ОПЕК, Саудовская Аравия - это основа нефтедоллара Китайский президент Си Цзиньпин обменивается рукопожатием с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдулазизом Аль Саудом во время церемонии подписания в Доме народных собраний 16 марта 2017 в Пекине, Китай. Lintao Zhang | Pool | Getty Images После заключения соглашения 1974 года между американским президентом Ричардом Никсоном и саудовским королем Фейзалом, Саудовская Аравия принимала платежи за почти весь ее экспорт нефти в долларах. Однако, поскольку Китай импортирует все больше и больше нефти из многих стран во всем мире, идея платить за эту самую нефть в долларах стала все более и более раздражать Пекин. В последние годы Китай стремился усилить давление на Саудовскую Аравию по форме валюты, в которой ведется торговля нефтью, и Эр-Рияд теперь “наслаждается” снижением объемов закупаемой Пекином нефти.

Что означает для доллара? Когда его спросили - что это могло означать для доллара, не должен ли нефтяной рынок переходить в торговле из американской валюты и в юань - Вайнберг сказал, что мировая операционная валюта пострадает от "уменьшения спроса на американские ценные бумаги за рубежом". "Переход торговли нефтью из доллара в юань прямо сейчас выведет из доллара сделок на сумму от 600 до 800 миллиардов долларов … (Что) означает более высокий спрос в Китае на всё - то ли это ценные бумаги, то ли это товары и услуги. Этот рост - большой плюс для Китая, вот почему они хотят, чтобы это произошло".

