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3674721 Телефонный разговор где-то на (в) Украине (1)
 
опубликовано редакцией на Переводике 12.10.17 02:44
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Китай “заставит” Саудовскую Аравию торговать нефтью за юани

— и это  скажется на  долларе  США

  • "Я полагаю, что цена нефти  в  юанях  уже  на  подходе  и как только саудиты  примут  её,  а  китайцы  заставят их  это  сделать,  тогда  и  остальная часть нефтяного рынка последует  за  ними"  -  сказал  Карл Вайнберг, главный экономист и исполнительный директор High Frequency Economics  в  интервью  каналу  CNBC

  • В последние годы несколько стран, настроенных против доллара, являющегося мировой  резервной валютой,  всё  более  настойчиво  стремились  уйти  от  него

  • Центральная фигура ОПЕК,  Саудовская Аравия  -  это  основа  нефтедоллара

Sam Meredith | CNBC.com

A clerk counts stacks of Chinese yuan at a bank in Beijing, China.

“Китай "заставит" Саудовскую Аравию торговать нефтью за юани,  и  когда это произойдет, остальная часть нефтяного рынка  последует  её  примеру и  откажется  от  доллара  США как  от  мировой  резервной  валюты - сказал  ведущий экономист  каналу  CNBC в понедельник.

Карл Вайнберг, главный экономист и исполнительный директор High Frequency Economics, сказал, что  с того  момента  как  Китай  сместил  США   с  позиции  "крупнейшего импортера  нефти  на планете",  Пекин  готовится  стать самым  главным  игроком на мировой арене в спросе на нефть, .

Саудовская Аравия должна "обратить внимание на это потому,  что  не  далее  как через один-два года  китайский  спрос превысит  американский"  сказал Вайнберг.

"Я полагаю, что цена нефти  в  юанях  уже  на  подходе  и как только саудиты  примут  её,  а  китайцы  заставят их  это  сделать,  тогда  и  остальная часть нефтяного рынка последует  за  ними"


Основа  нефтедоллара

В последние годы несколько стран, настроенных против доллара, являющегося мировой  резервной валютой,  всё  более  настойчиво  стремились  уйти  от  него

Россия и Китай,  например,  в  торговле  нефтью,  старались  обходиться  без  доллара.  Обе страны также  наращивали  свои усилия  по  добыче  и приобретению  физического золота, на  тот  случай если, или, возможно,  когда, доллар  обрушится.

Центральная фигура ОПЕК,  Саудовская Аравия  -  это  основа  нефтедоллара

Китайский президент Си Цзиньпин  обменивается рукопожатием с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдулазизом Аль Саудом во время церемонии подписания в Доме народных собраний 16 марта 2017 в Пекине, Китай. Lintao Zhang | Pool | Getty Images

После заключения  соглашения 1974 года между американским президентом Ричардом Никсоном и саудовским королем Фейзалом, Саудовская Аравия принимала платежи за почти весь ее экспорт нефти  в долларах. Однако, поскольку Китай импортирует все больше и больше  нефти из многих  стран во всем мире, идея  платить  за  эту  самую  нефть в долларах стала все более и более раздражать  Пекин.

В последние годы Китай стремился  усилить  давление на Саудовскую Аравию по форме валюты, в которой ведется  торговля нефтью, и  Эр-Рияд  теперь  “наслаждается”  снижением  объемов  закупаемой  Пекином нефти.


Что означает для  доллара?

Когда  его спросили  -  что это могло означать для  доллара,  не  должен ли  нефтяной рынок  переходить в  торговле  из американской валюты и в юань  -  Вайнберг сказал, что мировая операционная валюта  пострадает  от  "уменьшения  спроса  на американские ценные бумаги  за рубежом".

"Переход  торговли нефтью из доллара  в юань  прямо сейчас  выведет из  доллара  сделок на  сумму   от  600 до 800 миллиардов  долларов … (Что) означает более  высокий  спрос   в Китае  на  всё -  то  ли  это ценные  бумаги,  то  ли  это  товары  и услуги. Этот рост - большой  плюс для Китая,  вот почему они хотят, чтобы это произошло".


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теги: Китай, Саудовская Аравия  
   
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