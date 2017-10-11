Социализм возвращается

Марксизму-ленинизму нет альтернативы при разработке моделей будущего

Сивков Константин

10 октября 2017





В Ханое 26–27 сентября прошел международный геополитический конгресс «100 лет реального социализма и теория посткапиталистической цивилизации». Представители восьми стран – Вьетнама, Китая, Сингапура, России, Великобритании, Германии, Норвегии и Мексики анализировали влияние Великой Октябрьской социалистической революции на человечество. Говорилось о непреходящем значении марксистско-ленинского учения. Обсуждались проблемы становления шестого технологического уклада, пути преодоления международных противоречий и конфликтов.

Подтвердив исключительное значение Октября для становления современной цивилизации, участники конгресса констатировали, что сложился биполярный миропорядок, основные центры силы в котором НАТО и ШОС. Главной угрозой человечеству признана возможность установления монополярного мира. На Россию и Китай смотрят как на единственную силу, способную это предотвратить.

“Cоциалистическую идею исповедуют более 30 процентов населения Земли”

Основными организаторами конгресса выступили крупные научные центры стран Юго-Восточной Азии, Мексики и Европы: Академия социальных наук Вьетнама (аналог советского Института марксизма-ленинизма), сообщество ученых Мировой программы перспективных исследований (WARP Group), Мексиканский национальный фонд развития науки и технологий, Автономный городской университет Мехико.

Состоялись два пленарных заседания – в начале и перед завершением конгресса и четыре секции – по две каждый день. На пленарках обсуждались проблемы, имеющие общее значение, в частности геополитические. Секционные заседания посвящались более частным вопросам – развитию реального социализма в современном мире, четвертой индустриальной революции применительно к Вьетнаму, урокам Великого Октября для СРВ.

Академия социальных наук Вьетнама организовала и провела конгресс на высшем уровне. Несмотря на малые сроки мероприятия, его участникам предложили интересную культурную программу. Основными языками конгресса были вьетнамский и английский с синхронным переводом. Китайской и российской делегациям предоставили переводчиков на вьетнамский и далее синхронно на английский.

На заседаниях прозвучали 29 докладов. После каждого выступления отводилось время на обсуждение. Остановимся на наиболее интересных и важных для российского читателя темах, затронутых всеми участниками.

Постсоветские веяния

Великая Октябрьская социалистическая революция имела огромное значение для становления современного мира. Почти все выступавшие отмечали исключительную роль этого события для народов незападных цивилизаций, на момент ее свершения в большинстве своем находившихся в колониальной зависимости. Подчеркивалось: если бы не СССР с его экономической и военной мощью и социалистический лагерь, даже предпосылок для освобождения от гнета метрополий не было бы. Только пример отношений Советского Союза и стран, ставших на его путь, страх лидеров капиталистических государств и их бизнес-элит перед революцией заставили пойти на масштабные демократические преобразования. При этом, оперируя реальными данными о сегодняшней ситуации, докладчики отмечали: в мире наметилась тенденция к интенсивному свертыванию социальных завоеваний прошлого. И связано это с распадом СССР и реставрацией капитализма на постсоветском пространстве.

При анализе опыта СССР большое внимание было уделено исследованию причин его распада: социальным, экономическим, духовным и теоретическим, в частности консервации теории марксизма-ленинизма. Одним из главных факторов краха первой страны социализма стало перерождение партийно-хозяйственной номенклатуры. Соблазнившись возможностью захвата общенародной собственности, она пошла на разрушение страны и реставрацию капитализма, совершив тем самым беспрецедентное преступление против собственного народа. Так что распад СССР не заслуга Запада, а результат предательства партхозэлиты.

Участники конгресса признают, что марксизм-ленинизм сохраняет актуальность. Более того, заменить это учение нечем. Марксизм рассматривается ими как единственная теоретическая основа для выработки приемлемой модели будущей социально-политической формации, которая в итоге придет на смену капитализму. Однако в процессе обсуждения выявились две конфликтующие школы. Одна, обозначим ее как реформаторскую, отстаивает тезис о необходимости развития основных положений теории марксизма-ленинизма при возможности существования его различных моделей, отражающих национальные особенности: китайский, вьетнамский социализм... Ее сторонники – в основном представители стран Юго-Восточной Азии, прежде всего Китая и Вьетнама. Другая школа, которую логично назвать консервативной и где один из ведущих идеологов – неформальный лидер сообщества ученых Мировой программы перспективных исследований Хайнц Дитрих, стоит на том, что основы марксизма-ленинизма не могут изменяться, сохраняя свое значение.

По мнению сторонников этого направления, корректировке подлежат лишь формы проявления учения в современной жизни. В частности, могут быть выработаны новые матрицы народовластия, например опирающиеся на достижения информационных технологий. С концепцией «Демократия участия» выступил видный ученый из Великобритании, профессор университета Глазго Пол В. Кокшот. Уже долгое время он с учениками разрабатывает эту доктрину. Суть в том, что сегодня демократия главенствует в электоральном процессе. А далее избранная власть действует самостоятельно и в большинстве случаев совершенно иным образом, нежели декларировала. По мнению Кокшота, современные технологии позволяют не только выбирать, но и включать население в процесс принятия решений голосованием за варианты действия. Эксперименты, весьма успешные, были проведены его группой на местном уровне. Кокшот детально проработал технологию функционирования «Демократии участия» с использованием Интернета и систем сотовой связи, продемонстрировав перспективность и реальность этого подхода. Однако некоторые участники (в том числе российские) заметили, что технология, бесспорно, важна, но вопрос пока не проработан теоретически. В частности, не определены сферы реализации этого метода и принципы его применения. Как пример привели возможное голосование по бюджету страны. В этом объемном документе могут разобраться несколько сот человек на всю страну, остальные вряд ли станут тратить время на его изучение, значит, и голосование будет вслепую. И таких примеров, когда выбор, пусть и касающийся всего народа, должны сделать специалисты, множество.

Споры между сторонниками школ приобретали порой довольно жесткий характер. Это свидетельствует о том, что социалистическая идея в современном мире не умерла, а здравствует и развивается. Если учесть, что ее исповедуют (пусть даже в специфическом виде) как минимум почти 1,5 миллиарда китайцев, многочисленный народ Вьетнама, некоторые страны Латинской Америки – всего более 30 процентов населения Земли, будущее у социализма, бесспорно, есть!

Участники конгресса констатировали, что человечество вступает в эру, связанную с переходом к новому технологическому укладу, и существующие социальные отношения не соответствуют ему, порождая глубокие противоречия, которые сформировали современный цивилизационный кризис, охвативший все сферы деятельности. Разрешение возможно только через формирование нового общества – посткапиталистического. Первоочередная задача передового научного сообщества – выработка его структуры и принципов функционирования.

Основой нового социального строительства должно стать мировоззрение, базирующееся на понимании единства духовной, информационной и материальной основ мироздания.

В выступлениях и дискуссиях в кулуарах отмечалось, что выработанные ранее идеологические системы не в полной мере способны такой подход обеспечить. Это связано с тем, что существующие теории сосредоточены главным образом на формировании власти, ограничиваясь в лучшем случае концептуальными вопросами экономического развития, что явно недостаточно для полноценного идеологического проектирования. Высказывалось мнение, что важнейшее условие поступательного развития социума – правильно выбранные критерии оценки качества общественной деятельности. Современные подходы основываются на понятиях выгоды, смысл развития общества и его подсистем (вплоть до отдельного человека) сводится к извлечению максимальной прибыли. Соответственно на это, а не на прирост общественно полезного продукта ориентируется экономическая и любая другая деятельность. В результате система общественного производства выводится из равновесия. Собственно кризисы капитализма и являются такой разбалансировкой.

Поэтому высшим критерием эффективности производства должно стать его соответствие потребностям общества. В таком понимании прибыль, выгода или рентабельность носят сугубо частный и локальный, вспомогательный характер и не могут быть главными, как сегодня. И смысл развития общества не сведется к гонке за прибылью, а будет заключаться в устранении возникающих дисбалансов.

Обосновывалось предположение, что главной движущей силой современных социальных процессов, в частности революций, станет интеллектуальный пролетариат, который пришел на смену индустриальному («И Ленин такой сетевой»). Соглашаясь с тем, что такая тенденция есть, как и с целесообразностью выделения такого социального слоя в современном обществе, участники подчеркивали: вопрос еще нуждается в проработке.

Извилины либерализма

Стоит отметить весьма необычное выступление ученого с мировым именем – нейробиолога из Университета Осло (госпиталь Конгсберг) Гернота Эрнста с докладом об исследовании характера морфологических изменений мозга человека в зависимости от его психологических особенностей. На значительном фактурном материале показано, что люди с различными моральными установками имеют определенные отличия в морфологии – у них по-своему развиваются некоторые отделы мозга. Изменения незначительны, но обнаруживаются при детальном и глубоком исследовании с комплексным применением современных методов. Из этого вытекает, что индивидуалисты, ориентированные на потребление любой ценой (придерживающиеся либеральной идеи «бери от жизни все»), не только психологически, но и физиологически отличаются от антагонистов. Заметим, что в этом, строго говоря, ничего особенного нет, однако неизбежно следуют фундаментальные выводы, способные повлечь определенные политические последствия.

Доцент Дмитрий Плетнев из Челябинского университета представил работу, посвященную анализу противоречий, естественным образом возникающих в корпорациях. В таких коллективах три типа отношений: подчиненности, сотрудничества и борьбы за личный интерес. В корпорациях капиталистического мира преобладают в разных пропорциях первые и третьи. В социалистических компаниях, под которыми он понимает в том числе и различные государственные структуры – министерства и ведомства, преобладают отношения подчиненности и сотрудничества, что более перспективно с точки зрения развития этих организаций.

Естественно, что особое внимание было обращено на глобальные проблемы. Участники согласились с тем, что в мире нарастает напряженность. Некоторые положительные сдвиги лишь оттеняют в целом безрадостную картину. Неудачи западной и прежде всего американской геополитики в XXI веке не позволили направить развитие глобального кризиса в нужное для транснациональных элит русло. Следствием этого стало осознание ведущими незападными державами опасности для них глобалистской геополитики, с одной стороны, а с другой – возможности успешно противостоять ей коллективными усилиями. Усиливаются центробежные тенденции в ЕС – партии и движения евроскептиков наращивают влияние в обществе настолько, что Великобритания выходит из «общеевропейского дома». Осложняются отношения США – ЕС. То есть налицо тренд на резкое ослабление единства западной цивилизации с явной перспективой утраты в обозримом будущем оснований для мирового доминирования.

Тенденции к сближению России и Китая, других стран – членов ШОС, напротив, набирают силу. Подписание декларации о совместной борьбе с терроризмом означает, что сделан первый шаг к превращению этой организации в военно-политический блок. Ведь различные экстремистские транснациональные организации являются важнейшим инструментом гибридных войн, развязываемых Западом, прежде всего США.

Возникает новая биполярность. В духовно-нравственном отношении это противостояние либеральных ценностей вседозволенности и традиционных оснований социального строительства, крайнего индивидуализма и коллективистского мировоззрения. В геополитике оформится классическое противостояние континентальной массы Евразии и охватывающего ее внешнего полумесяца морских пространств: теллурократии и таллассократии. Зоной основного противоборства будет внутренний полумесяц промежуточной зоны – римланд. Это Северная Африка, Ближний и Средний Восток, Центральная и Юго-Восточная Азия, Азиатско-Тихоокеанский регион. Основой мировой биполярности станет противостояние НАТО и ШОС, вокруг них будут строиться региональные содружества, формируемые на блоковой или двусторонней основе. Пространственная структура мира приобретет такой вид: ШОС, охваченная по периметру Запад – Юг – Восток враждебными ей политико-экономическими союзами – НАТО и восточными союзниками США в зоне Тихого океана. Основа ШОС – евразийское ядро: Россия и Китай. У противников – США.

При исключительной роли в ШОС России как страны, обладающей наиболее мощным ракетно-ядерным и военно-технологическим потенциалом, именно она в этой структуре – главный объект удара объединенного Запада, пытающегося закрепить геополитические успехи предыдущих лет в странах Восточной Европы и восстановить, где это возможно, контроль над регионами.

В целом конгресс прошел под знаком взаимопонимания, осознания необходимости огромной теоретической и практической работы над формированием приемлемой для выживания цивилизации модели мирового устройства. Подтверждена необходимость дальнейшей совместной работы в этом направлении.

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член-корреспондент РАРАН, доктор военных наук