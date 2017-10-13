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опубликовано редакцией на Переводике 13.10.17 12:05 скаут: mihailmur2018; “Интернет-Ополчение ”,

Ссылка на оригинал В Сирии заканчиваются террористы

Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России освободили от террористов «Исламского государства» уже более 92% территории Сирии. По данным Минобороны РФ, за последнюю неделю российской авиации удалось уничтожить более 1260 объектов боевиков. За этот период беспилотники ВКС России обнаружили не менее 130 объектов террористов.



Воздушно-космические силы (ВКС) России за неделю уничтожили более 1260 объектов боевиков в Сирии. Такие данные представлены в инфографике Министерства обороны России «Вооруженные силы Российской Федерации за неделю».



За этот период российская авиация в Сирии совершила 517 вылетов. Также за неделю российские беспилотники совершили более 139 разведывательных полетов и обнаружили не менее 130 объектов террористов.



По данным Минобороны, в настоящее время от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) освобождено 92% сирийской территории.



Военная операция по освобождению населенных пунктов провинции Дейр-эз-Зор в Сирии от террористов ИГ находится в решающей фазе. Сирийские правительственные войска при поддержке авиации ВКС России продолжают бои за город Меядин, расположенный на правом берегу Евфрата.



11 сентября в военном ведомстве доложили, что правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ зачистили от «Исламского государства» несколько кварталов Меядина. От боевиков ИГ была зачищена половина квартала Аль-Синаа, кольцевая развязка Аль-Балум и ее окрестности, а также Аль-Балту.



Армейцы сообщали о готовности к внезапному прибытию подкрепления исламистов со стороны сирийско-иракской границы. В Минобороны добавили, что за сутки в Меядине уничтожено не менее 50 террористов.



Позднее газета российского военного ведомства «Красная звезда» подчеркивала, что стабилизации в Сирии препятствуют действия США. Ранее Минобороны обратило внимание Вашингтона на превращение незаконно развернутой ими базы в селении Эт-Танф на юге Сирии в «черную дыру».



«Вопрос, каким образом через подконтрольную США зону в Эт-Танфе просочились на пикапах около 300 боевиков ИГИЛ, попытавшихся заблокировать стратегически важную трассу Дамаск — Дейр-эз-Зор, по которой осуществляется снабжение сирийских войск и доставка гуманитарной помощи населению, остается без ответа», — негодовал официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.



По данным российского военного ведомства, за период со 2 по 3 октября порядка 600 террористов, прежде находившихся в лагере беженцев «Рукбан» на подконтрольной американцам зоне Эт-Танфа, организованно выехали на внедорожниках в западном направлении.



Но это не все — примерно одновременно с ними в провинцию вошли еще две автоколонны с грузом гуманитарной помощи почти в 100 тонн. Медикаменты и продукты были оставлены в населенные пункты Хаджми и Кхель. Как отмечают в Минобороны, вся доставленная помощь сейчас находится у прибывших в Эт-Танфе террористов.



В связи с этим Конашенков обратился к американской стороне с требованием дать разъяснения в отношении данной ситуации. Тем не менее, никакой реакции от американцев не последовало. «Не нужно быть экспертом, чтобы спрогнозировать попытку срыва мирного соглашения теперь и в южной зоне деэскалации. Предупреждаем: вся ответственность за такой саботаж мирного процесса будет нести исключительно американская сторона», — утверждает официальный представитель Минобороны.



11 сентября министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил о необходимости распустить международную коалицию во главе с США.



«Необходимо распустить эту международную коалицию, так как она совершает преступления против сирийского народа. Жертвами этих преступлений за последние два месяца стали тысячи мирных сирийских граждан, большинство которых — женщины и дети», — сказал Муаллем.



По его словам, коалиция вместо борьбы с ИГ, «уничтожает сирийский народ». «Эта коалиция была создана для уничтожения ИГИЛ, однако она уничтожает сирийский народ, а не ИГИЛ. Наоборот, эта коалиция защищает ИГИЛ. Исходя из этого, я не вижу никакого смысла участия такого числа государств в этой коалиции. Их число — 62. Это пустые слова. Эта коалиция должна прекратить свое существование, чтобы она больше не совершала преступления в Сирии», — добавил Муаллем. статью прочитали: 61 человек Комментарии ﻿

Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России освободили от террористов «Исламского государства» уже более 92% территории Сирии. По данным Минобороны РФ, за последнюю неделю российской авиации удалось уничтожить более 1260 объектов боевиков. За этот период беспилотники ВКС России обнаружили не менее 130 объектов террористов.Воздушно-космические силы (ВКС) России за неделю уничтожили более 1260 объектов боевиков в Сирии. Такие данные представлены в инфографике Министерства обороны России «Вооруженные силы Российской Федерации за неделю».За этот период российская авиация в Сирии совершила 517 вылетов. Также за неделю российские беспилотники совершили более 139 разведывательных полетов и обнаружили не менее 130 объектов террористов.По данным Минобороны, в настоящее время от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) освобождено 92% сирийской территории.Военная операция по освобождению населенных пунктов провинции Дейр-эз-Зор в Сирии от террористов ИГ находится в решающей фазе. Сирийские правительственные войска при поддержке авиации ВКС России продолжают бои за город Меядин, расположенный на правом берегу Евфрата.11 сентября в военном ведомстве доложили, что правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ зачистили от «Исламского государства» несколько кварталов Меядина. От боевиков ИГ была зачищена половина квартала Аль-Синаа, кольцевая развязка Аль-Балум и ее окрестности, а также Аль-Балту.Армейцы сообщали о готовности к внезапному прибытию подкрепления исламистов со стороны сирийско-иракской границы. В Минобороны добавили, что за сутки в Меядине уничтожено не менее 50 террористов.Позднее газета российского военного ведомства «Красная звезда» подчеркивала, что стабилизации в Сирии препятствуют действия США. Ранее Минобороны обратило внимание Вашингтона на превращение незаконно развернутой ими базы в селении Эт-Танф на юге Сирии в «черную дыру».«Вопрос, каким образом через подконтрольную США зону в Эт-Танфе просочились на пикапах около 300 боевиков ИГИЛ, попытавшихся заблокировать стратегически важную трассу Дамаск — Дейр-эз-Зор, по которой осуществляется снабжение сирийских войск и доставка гуманитарной помощи населению, остается без ответа», — негодовал официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.По данным российского военного ведомства, за период со 2 по 3 октября порядка 600 террористов, прежде находившихся в лагере беженцев «Рукбан» на подконтрольной американцам зоне Эт-Танфа, организованно выехали на внедорожниках в западном направлении.Но это не все — примерно одновременно с ними в провинцию вошли еще две автоколонны с грузом гуманитарной помощи почти в 100 тонн. Медикаменты и продукты были оставлены в населенные пункты Хаджми и Кхель. Как отмечают в Минобороны, вся доставленная помощь сейчас находится у прибывших в Эт-Танфе террористов.В связи с этим Конашенков обратился к американской стороне с требованием дать разъяснения в отношении данной ситуации. Тем не менее, никакой реакции от американцев не последовало. «Не нужно быть экспертом, чтобы спрогнозировать попытку срыва мирного соглашения теперь и в южной зоне деэскалации. Предупреждаем: вся ответственность за такой саботаж мирного процесса будет нести исключительно американская сторона», — утверждает официальный представитель Минобороны.11 сентября министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил о необходимости распустить международную коалицию во главе с США.«Необходимо распустить эту международную коалицию, так как она совершает преступления против сирийского народа. Жертвами этих преступлений за последние два месяца стали тысячи мирных сирийских граждан, большинство которых — женщины и дети», — сказал Муаллем.По его словам, коалиция вместо борьбы с ИГ, «уничтожает сирийский народ». «Эта коалиция была создана для уничтожения ИГИЛ, однако она уничтожает сирийский народ, а не ИГИЛ. Наоборот, эта коалиция защищает ИГИЛ. Исходя из этого, я не вижу никакого смысла участия такого числа государств в этой коалиции. Их число — 62. Это пустые слова. Эта коалиция должна прекратить свое существование, чтобы она больше не совершала преступления в Сирии», — добавил Муаллем.