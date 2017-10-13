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опубликовано редакцией на Переводике 13.10.17 12:05
скаут: mihailmur2018;
 
 

В Сирии заканчиваются террористы


Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России освободили от террористов «Исламского государства» уже более 92% территории Сирии. По данным Минобороны РФ, за последнюю неделю российской авиации удалось уничтожить более 1260 объектов боевиков. За этот период беспилотники ВКС России обнаружили не менее 130 объектов террористов.

Воздушно-космические силы (ВКС) России за неделю уничтожили более 1260 объектов боевиков в Сирии. Такие данные представлены в инфографике Министерства обороны России «Вооруженные силы Российской Федерации за неделю».

За этот период российская авиация в Сирии совершила 517 вылетов. Также за неделю российские беспилотники совершили более 139 разведывательных полетов и обнаружили не менее 130 объектов террористов.

По данным Минобороны, в настоящее время от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) освобождено 92% сирийской территории.

Военная операция по освобождению населенных пунктов провинции Дейр-эз-Зор в Сирии от террористов ИГ находится в решающей фазе. Сирийские правительственные войска при поддержке авиации ВКС России продолжают бои за город Меядин, расположенный на правом берегу Евфрата.

11 сентября в военном ведомстве доложили, что правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ зачистили от «Исламского государства» несколько кварталов Меядина. От боевиков ИГ была зачищена половина квартала Аль-Синаа, кольцевая развязка Аль-Балум и ее окрестности, а также Аль-Балту.

Армейцы сообщали о готовности к внезапному прибытию подкрепления исламистов со стороны сирийско-иракской границы. В Минобороны добавили, что за сутки в Меядине уничтожено не менее 50 террористов.

Позднее газета российского военного ведомства «Красная звезда» подчеркивала, что стабилизации в Сирии препятствуют действия США. Ранее Минобороны обратило внимание Вашингтона на превращение незаконно развернутой ими базы в селении Эт-Танф на юге Сирии в «черную дыру».

«Вопрос, каким образом через подконтрольную США зону в Эт-Танфе просочились на пикапах около 300 боевиков ИГИЛ, попытавшихся заблокировать стратегически важную трассу Дамаск — Дейр-эз-Зор, по которой осуществляется снабжение сирийских войск и доставка гуманитарной помощи населению, остается без ответа», — негодовал официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным российского военного ведомства, за период со 2 по 3 октября порядка 600 террористов, прежде находившихся в лагере беженцев «Рукбан» на подконтрольной американцам зоне Эт-Танфа, организованно выехали на внедорожниках в западном направлении.

Но это не все — примерно одновременно с ними в провинцию вошли еще две автоколонны с грузом гуманитарной помощи почти в 100 тонн. Медикаменты и продукты были оставлены в населенные пункты Хаджми и Кхель. Как отмечают в Минобороны, вся доставленная помощь сейчас находится у прибывших в Эт-Танфе террористов.

В связи с этим Конашенков обратился к американской стороне с требованием дать разъяснения в отношении данной ситуации. Тем не менее, никакой реакции от американцев не последовало. «Не нужно быть экспертом, чтобы спрогнозировать попытку срыва мирного соглашения теперь и в южной зоне деэскалации. Предупреждаем: вся ответственность за такой саботаж мирного процесса будет нести исключительно американская сторона», — утверждает официальный представитель Минобороны.

11 сентября министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил о необходимости распустить международную коалицию во главе с США.

«Необходимо распустить эту международную коалицию, так как она совершает преступления против сирийского народа. Жертвами этих преступлений за последние два месяца стали тысячи мирных сирийских граждан, большинство которых — женщины и дети», — сказал Муаллем.

По его словам, коалиция вместо борьбы с ИГ, «уничтожает сирийский народ». «Эта коалиция была создана для уничтожения ИГИЛ, однако она уничтожает сирийский народ, а не ИГИЛ. Наоборот, эта коалиция защищает ИГИЛ. Исходя из этого, я не вижу никакого смысла участия такого числа государств в этой коалиции. Их число — 62. Это пустые слова. Эта коалиция должна прекратить свое существование, чтобы она больше не совершала преступления в Сирии», — добавил Муаллем.

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