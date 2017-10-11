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опубликовано редакцией на Переводике 11.10.17 17:55
скаут: Miroslav;
 
 

МИД РФ может депортировать еще одну партию американских дипломатов

Американский истеблишмент в какой-то момент для себя решил, что об Россию можно безвозбранно вытирать ноги. Мол, Москва заслужила такое отношение Вашингтона ввиду многих политических перипетий. И там, очевидно, даже не задумывались о том, что агрессивный шаг в адрес Кремля приведет к последствиям.

Вслед за недружественными действиями США – незаконным и необоснованным закрытием дипломатических представительств России в Америке, Москва пошла на довольно несвойственные для себя меры. И американской стороне было предложено привести число дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в Штатах.

Это означало, что общее количество персонала, занятого в американских представительствах в РФ, должно было сократиться до 455 человек.

Однако такое действие Москвы было воспринято, как нападение. В США начали убеждать международную общественность, мол, агрессия Кремля проявляется вновь. А дальше многие могли наблюдать за тем, как наших соотечественников, мягко говоря, выдворяли из Соединенных Штатов.

Впрочем, такое решение Вашингтона, в свою очередь, привело к тому, что в МИД РФ решили еще раз попробовать вразумить американский истеблишмент, который видит в России врага и потенциального конкурента.

Как заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко, российское правительство не исключает возможности еще большего сокращения численности сотрудников американского дипломатического ведомства на территории России в качестве ответных мер на ситуацию, связанную с российской дипсобственностью в США.

По словам Борисенко, «в дипломатии существует нерушимый принцип взаимности», которого придерживается внешнеполитическое ведомство РФ, о чем прекрасно знают в США. А также подчеркнул, что конкретные меры будут рассмотрены в ближайшее время, если это потребуется.

«То, что мы летом засчитали людей, работающих в постпредстве России при ООН, была сугубо наша добрая воля. Мы фактически дали американцам фору, пошли им навстречу… Мы имеем полное право из этой цифры 455 вычесть то количество, которое соответствует числу сотрудников нашего постпредства», — заявил Георгий Борисенко.

Так что необоснованные нападки на российских дипломатов не останутся не замеченными российскими властями. Москва не позволит публично «вытирать ноги» о государство, и уже в кратчайшие сроки численность американских представителей в России может сократиться.

Антон Орловский


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теги: Россия, США, Дипломатия  
   
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