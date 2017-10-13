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опубликовано редакцией на Переводике 13.10.17 17:29
скаут: Evgen45;
 
 

Россия, США, Турция


Отношения между Соединенными Штатами и Турцией за последнее время заметно ухудшились. У каждой стороны накопились недовольства друг к другу. 

Анкара упрекает Штаты в невыдаче Гюлена (Эрдоган подозревает его в причастности к «Террористической организации фетхуллахистов» (ФЕТО) и путчу в стране). Также к причастности к госперевороту в прошлом году Турция подозревает США. Вашингтон, в свою очередь недоволен тем, что турки ведут свою линию в Сирии, по ряду вопросов соглашаясь с Россией и Ираном. А недавно Штаты приостановили выдачу неиммирационных виз, решив «минимизировать количество посетителей посольства».
Ответный шаг Анкары не заставил себя ждать. Турция так же остановила выдачу виз в США. В прессе уже отметили, что действия турок в дипломатическом конфликте напоминают позицию России в похожей ситуации с Америкой. Сегодня Эрдоган выразил недовольство двуличностью Штатов, заявив, что «США лгут всему миру». Президент Турции отверг заявления американских представителей о том, что те якобы не могут встретиться с арестованным сотрудником американского генконсульства в Стамбуле - Метином Топузом. Турция обвиняет его «в подрыве конституционного строя и шпионской деятельности». 
На этом претензии сторон друг к другу не заканчиваются. Ранее США выразили недовольство покупкой Анкары ЗРК С-400, заявив, что это проблема для НАТО, поскольку такое вооружение будет несопоставимо с системами ПВО, используемые Альянсам. 
Также Эрдоган заявил, что проблем с закупкой российских С-400 у России нет. Турецкий президент добавил, что американские зенитно-ракетные системы Patriot в мире уже выходят из обращения. 
Безусловно, отношения России и Турции нельзя назвать примером для подражания, все помнят «удар в спину», а также недавно Эрдоган дал обещание Порошенко, что не признает Крым российской территорией. Так что, можно сказать, что Турция недалеко уходить в двуличности от США. Анкару можно назвать торговым партнером России, но точно не надежным партнером.




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теги: Эрдоган Тайип, Россия  
   
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