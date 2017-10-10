Эрдоган - “Мы можем неожиданно нагрянуть к вам однажды ночью”

ANKARA





Турция объявила о начале новой военной операции в сирийской провинции Идлиб. Операция является частью соглашения с Россией и Ираном по созданию зон де-эскалации и воспрепятствованию попыткам курдских сирийских группировок “прорезать террористический коридор” вдоль сирийской границы к Средиземному морю.

Утром 8-го октября, спустя день после того, как Анкара объявила о начале операции, турецкие вооруженные силы, с целью поддержки продвижения бойцов Свободной сирийской армии (FSA), обстреляли позиции джихадистов в контролируемом ими Идлибе.

Военные источники сообщили, что гаубицы на границе произвели, приблизительно, по пять выстрелов в поддержку бойцов FSA, вошедших в Идлиб, находящийся, в основном, под контролем группировки Хайят Тахрир аль-Шам (Hayat Tahrir al-Sham - HTS), бывшего подразделения Аль-Каиды (в прошлом году она сменила своё название с “Фронт ан-Нусра” на “Хайят Тахрир аль-Шам”).

До сих пор, никакого официального подтверждения, что турецкие войска вступили в Сирию, в новостях не появлялось, хотя некоторые местные источники утверждают, что незначительные боестолкновения между турецкими войсками и группами джихадистов уже наблюдались.

“Процесс [операция], который начался вчера и продолжается сегодня, осуществляется совместно со Свободной сирийской армией без каких бы то ни было проблем” заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в его обращении к ассамблее стратегического планирования правящей Партии справедливости и развития (ПСР) от 8 октября.

Угрозы безопасности

Эрдоган подчеркнул, что операция в Идлибе, точно так же, как и операция “Щит Евфрата, является частью стратегии Анкары по устранению угроз безопасности [страны] в их источнике.

“Если мы не идём в Сирию, Сирия приходит к нам” сказал он, обращаясь к проблемам безопасности от которых Турция страдала в последние годы вследствие присутствия Исламского государства Ирака и Леванта (ИГИЛ) вдоль границы, а также трех миллионов сирийских беженцев в стране.

“Давайте не будем обманывать себя. Нам следует осознать существующие реалии. У нас есть 911-километровая граница с Сирией. И идет очень серьезная предварительная работа по созданию государства [Курдистана]. Мы уже опоздали [остановить это]. Но если мы будем молчать, то это случится”, сказал он говоря о сирийских курдских отрядах народной самообороны (YPG) в северной Сирии. YPG уже расширил свои территории в последние годы, борясь, при поддержке Соединенных Штатов, против ИГИЛ.

“Мы обязаны разрушить этот террористический коридор [идущий] с востока к Средиземному морю. Мы не можем позволить ему существовать. Иначе мы пострадаем от нового Koбани [инцидент]. Мы не хотим этого, и мы не позволим этому случиться” сказал Эрдоган.

В конце 2014 года, в юго-восточной Турции прошли многочисленные демонстрации против предполагаемой пассивности правительства Анкары перед лицом осады ИГИЛ контролируемого YPG города Кобани.

Цитируя недавний запрос Регионального правительства Иракского Курдистана (КРГ) на получение независимости, Эрдоган также поклялся, что Турция “не позволит себя запугать” с помощью инцидентов в Ираке и Сирии.

“И наши сердца и наши руки открыты для тех, кто проявляет дружелюбие к нам. Но тем, кто испытывает по отношению к нам враждебные чувства, я хочу ещё раз сказать: “Мы можем неожиданно нагрянуть к вам однажды ночью” сказал он, повторив популярную среди националистов фразу.

Турция сотрудничает с Россией

Несмотря на начало операции в Идлибе, Турция продолжает делать дипломатические шаги. В своём обращении к ассамблее ПСР, премьер-министр Бинали Йылдырым подчеркнул, что при проведении операции в Идлибе, Анкара тесно сотрудничает с Россией и поклялась “обеспечить безопасность в регионе”.

Турция стремится предотвратить конфликт в северо-западном Идлибе, заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу вечером 7 октября, в телефонном разговоре с Джавадом Зарифом, министром иностранных дел Ирана, страны - гаранта астанинского процесса.

Турция и Женевский процесс

“В Астане мы достигли соглашения относительно Идлиба, потому что, через создание зон-деэскалации, мы хотим предотвратить конфликт в этом регионе” сказал он, описав Астану как “платформу для определения мер по укреплению доверия и окончания конфликта”.

“Наша цель теперь состоит в том, чтобы восстановить Женевский процесс” добавил он.

Женевский процесс - ведомый ООН международный механизм, призванный найти политическое решение продолжающейся сирийской войны.

Процесс направлен на создание переходного правительства имеющего задачу изменения конституции и проведения выборов.

Во время встречи в казахской столице Астане 4 мая, страны-гаранты - Россия, Турция и Иран - подписали соглашение о создании зон де-эскалации в Сирии. Три государства-гаранта, а также представители дамасского режима Асада и некоторых оппозиционных фракций, встретились в Астане в сентябре для проведения шестого раунда переговоров, нацеленных на окончание шестилетнего конфликта.

Декабрьское перемирие в Сирии, поддержанной этими тремя странами, привело к началу переговоров в Астане, которые идут параллельно с поддерживаемыми ООН обсуждениями в Женеве о путях нахождения политического решения конфликта.

Сирия зажата в тисках ожесточенной гражданской войны с 2011 года, когда режим аль-Асада жестоко расправился с протестами. С тех пор, по данным ООН, в конфликте погибли сотни тысяч людей.

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