*UCK YOU, Америка! Сирия за нами!

Ну что, Америка, привет тебе с другого берега! Считай, твоя сирийская песенка спета. Все, сворачивай палаточки да отправляйся восвояси – сегодня новость замечательная пришла с Ближнего Востока. Правда, от нее тебе, Вашингтон, может стать немного дурно. Так что, присядь, голубчик, и слушай… Только-только российский президент Владимир Путин согласился с предложением Министра Обороны Сергея Шойгу о сокращении группировки наших войск в Сирии. Желаешь, Америка, узнать причину?



О, нет, мы не бежим, мы не трусы (в отличие от некоторых), мы смогли достичь тех результатов по Ближнему Востоку, которые могли тебе лишь сниться в самых скверных кошмарах. Во-первых, Россия благодаря блистательной работе главы Минобороны Сергея Шойгу (еще ноги не подкашиваются, Вашингтон?) нашей стране удалось сдвинуть этот, казалось бы, намертво прикованный к ближневосточной земле террористический «балласт». Во-вторых, во главе с прекрасным лидером, о каком тебе, Америка, уж точно остается лишь мечтать, Россия достигла договоренностей по прекращению огня в Сирии (в полночь 30 декабря режим вступит в силу). В-третьих, была проделана такая огромная работа, итогом которой стала готовность конфликтующих сторон (сирийского правительства и вооруженной оппозиции) начать, наконец, мирные переговоры. Соответствующие документы УЖЕ подписаны.

Где там твои террористы? Отчего же так плохо вооружил, отчего же так плохо подготовил к сражениям? Или же недооценил, Вашингтон, ты наши силы?





Еще немного, еще совсем чуть-чуть и снова появится над головами сирийских жителей мирное небо! Небо, в котором больше не будут летать ни американские истребители, ни любые другие гадкие «птицы».

Ну что, рискнешь, Америка, предпринять еще пару попыток помешать окончанию Российским войскам начатого в Сирии? Да? О, опрометчивое решение ибо, как сказал Сергей Кужугетович, все те организации, что откажутся соблюдать перемирие (режим прекращения огня не распространяется на ИГ, «Фронт ан-Нусру» и прочие террористические группировки), автоматически перейдут в разряд радикальных. А с ними, как, думаю, уже успели понять некоторые американские «отпрыски», уничтожающие все и всех вокруг, у России разговор короткий.

Так и хочется повторить одну знаменитую фразу, сто процентов знакомую всему американскому сообществу:

«Беги, Форест, Беги!»

Ноги в руки и вперед, от греха подальше, – на родину, нечего более делать тебе, Вашингтон, на Ближнем Востоке. Россия со своими войсками твердо стоит на сирийской земле. Столько времени было потрачено, столько сил вложено, два месяца переговоров и – вуаля! До мира, самого что ни на есть настоящего, рукой подать.

Вообще, конечно, даже немного поражаешься такой напористости, проявленной со стороны США. Уже ведь были предпосылки того, что российской стороне удастся взять под свой контроль ситуацию на Ближнем Востоке, взять, наконец, террористов за… в ежовые рукавицы. Вспомните, Владимир Путин однажды уже поручал вывести часть войск из Сирии (если быть точнее, то 15 марта этого же года). Между «первым» и «вторым», оказалось, перерывчик действительно небольшой.

Америка, опомнись! Лопнул твой террористический пузырь, а все предпринятые попытки надуть новый не будут успешными, разве недостаточно «аргументов» привела Россия? Хорошо, если мало, то в скором времени ты получишь еще и еще… И получать такие приветы от Российских ВС ты будешь до тех пор, пока не останется ни одного мелкого террористического «муравья». Мы всех их уничтожим. Владимир Путин не намерен останавливаться на достигнутом – борьба с террористической угрозой будет продолжена. Россия намерена продолжать развитие пункта базирования ВС в Тартусе, на аэродроме Хмеймим. Наша работа еще не окончена.

А вот твоя… Америка, нет больше твоего мирка террористического, нет больше той ИГИЛовской Сирии.

Сомневаешься? Что ж, дело твое. Мы предупреждали…





Автор: Ева Лисовская

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