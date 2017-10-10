Опубликована видеозапись пленения российских ополченцев боевиками ИГ

9 октября 2017 г.

Некоммерческая организация Conflict Intelligence Team выложила на своей странице в социальной сети Facebook видеролик, где запечатлены взятые в плен боевиками ИГ российские граждане – Роман Заболотный и Григорий Цуркану.

На видеозаписи фигурируют трое мужчин, которые находятся в кузове пикапа. Роман Заболотный пытается завязать разговор с одним из боевиков. Он сообщает, что располагает информацией об оружии, работал с картами, а также отмечает, что не бывал в Дир аз-Зуре. Григорий Цуркану сидит спиной к кабине, с повязкой на глазах.Третьим пленным, судя по всему, является сирийский военный.

Ранее "Исламское государство" объявило о захвате в плен двух российских солдат, воевавших в Сирии, а затем агентство новостей Amaq, контролируемое ИГ, рапространило видеоролик, где двое мужчин называет свои имена: Роман Заболотный и Григорий Цуркану. По словам Заболотного, они попали в плен в ходе контрнаступления ИГ. Минобороны РФ данную информацию опровергло, заявив, что пленные не являются военнослужащими российской армии.

Подхорунжий (соответствует чину подпрапорщика) Роман Заболотный – реестровый казак, состоял в Рассветовском станичном казачьем обществе. В качестве добровольца участвовал в военных действиях в Донбассе на стороне ополченцев. Он фигурировал на видео в группе казаков, противостоявших представителям штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону, уточняет сайт NEWSru.com.

Ранее на этой неделе Виктор Водолацкий, зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, сообщил о казни пленных россиян.





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