навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
11.10.17   Редакция

Стерлигов уволил продавщицу, налившую кваса гею

(0)
 
11.10.17  

Конец де-офшоризации? Да она ещё и не начиналась!

(0)
 
10.10.17   Редакция

Анджелина Джоли - идеальная приманка для угандийского преступника согласно Международному уголовному суду

(0)
 
10.10.17  

Галицийский сепаратизм и справедливая русско-польская граница

(0)
 
10.10.17  

Опубликована видеозапись пленения российских ополченцев боевиками ИГ

(0)
09.10.17   Редакция

Президент РФ упразднил комиссию по химическому разоружению

(0)
 
08.10.17   Редакция

Украина продлила на год самоуправление повстанцев

(0)
 
08.10.17  

Наши в эмиграции: жизнь россиянки на Кубе

(0)

последние за вчера, 10.10.17  
 
19:00   Редакция

Анджелина Джоли - идеальная приманка для угандийского преступника согласно Международному уголовному суду

(0)
17:26   Редакция

Великобритания готовится к войне с КНДР

(0)
 
03:45  

Галицийский сепаратизм и справедливая русско-польская граница

(0)
 
03:30  

Опубликована видеозапись пленения российских ополченцев боевиками ИГ

(0)
 
02:13   Редакция

Эрдоган - “Мы можем неожиданно нагрянуть к вам однажды ночью”

(0)
 
01:00   Редакция

ЕС распорядился, чтобы "Амазон" выплатила 250 миллионов евро просроченных налогов

(0)
 
00:30   Редакция

ЕС подал иск к Ирландии за то, что она не получила с Apple 15,3 миллиардов долларов

(0)
 
00:06   Редакция

ИМПУЛЬСНОЕ ОРУЖИЕ ПУТИНА:

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
05.10.17 20:25    
TomashBraun Россияне недовольны своей страной (106)
04.10.17 16:11    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (185)
01.10.17 11:42    
akumkol5 Какое ваше мнение о Эмире Кустурице? (1)
29.09.17 20:03    
Олька Просто стихи (817)
28.09.17 12:43    
roodme Немного веселья (11)
27.09.17 04:26    
roodme Что подарить ребенку на Новый год? (1)
25.09.17 12:44    
3674721 Телефонный разговор где-то на (в) Украине (1)
25.09.17 12:42    
3674721 Телефонный разговор где-то на (в) Украине (1)
 
опубликовано редакцией на Переводике 11.10.17 11:10
скаут: mihailmur2018;
 
 

Стерлигов уволил продавщицу, налившую кваса гею

Принадлежащий Герману Стерлигову «крестьянский магазин» в Кирове сообщил на своей странице «ВКонтакте» об увольнении продавщицы, «угостившей квасом» гея.

Согласно записи на странице магазина, продавщицу «вышвырнули из магазина 24 сентября сего года».

«Всех последующих продавщиц, которые поддерживают эту грязную сволочь будем вышвыривать на дорогу пинком под зад!», — также говорится в сообщении. (Пунктуация оригинала сохранена.)

Предположительно, речь идет о случае, запечатленном на видео ЛГБТ-активиста Феликса Глюкмана: продавщица при общении с покупателем заявляет, что «это все Стерлигов, это его отношение, это его точка зрения. Как тут вообще можно людей обсуждать».

Напомним, что сеть магазинов Стерлигова, в которой торгуют «крестьянскими продуктами» наподобие хлеба по несколько тысяч рублей за буханку, ранее попадала в центр скандалов из-за размещенных на входах табличек «Пидарасам вход воспрещен».

При этом подобные объявления, равно как и отказ магазинов от обслуживания клиентов являются нарушением Гражданского кодекса РФ, предполагающего, что магазины должны оказывать услуги всем покупателям, не осуществляя их выбор.

статью прочитали: 10 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
HashFlare
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 