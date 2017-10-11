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опубликовано редакцией на Переводике 11.10.17 11:10 скаут: mihailmur2018;

Ссылка на оригинал Стерлигов уволил продавщицу, налившую кваса гею Принадлежащий Герману Стерлигову «крестьянский магазин» в Кирове сообщил на своей странице «ВКонтакте» об увольнении продавщицы, «угостившей квасом» гея. Согласно записи на странице магазина, продавщицу «вышвырнули из магазина 24 сентября сего года».



«Всех последующих продавщиц, которые поддерживают эту грязную сволочь будем вышвыривать на дорогу пинком под зад!», — также говорится в сообщении. (Пунктуация оригинала сохранена.)



Предположительно, речь идет о случае, запечатленном на видео ЛГБТ-активиста Феликса Глюкмана: продавщица при общении с покупателем заявляет, что «это все Стерлигов, это его отношение, это его точка зрения. Как тут вообще можно людей обсуждать».



Напомним, что сеть магазинов Стерлигова, в которой торгуют «крестьянскими продуктами» наподобие хлеба по несколько тысяч рублей за буханку, ранее попадала в центр скандалов из-за размещенных на входах табличек «Пидарасам вход воспрещен».



При этом подобные объявления, равно как и отказ магазинов от обслуживания клиентов являются нарушением Гражданского кодекса РФ, предполагающего, что магазины должны оказывать услуги всем покупателям, не осуществляя их выбор. статью прочитали: 10 человек Комментарии ﻿

