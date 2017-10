ИМПУЛЬСНОЕ ОРУЖИЕ ПУТИНА:

Сверхсекретные электромагнитные ракеты России могут уничтожить наши города и армии и превратить наши танки в “металлолом”

Электромагнитные боеприпасы могут вывести из строя всю электронику, превратив её в “хлам”





By Jon Lockett 5th October 2017,

Вооруженные силы РОССИИ разрабатывают новое ужасное оружие, которое использует мощные радио-электронные импульсы, чтобы уничтожать города, военную технику и оборонительные системы.

Электромагнитные ракеты могут вывести из строя электронику танков и радаров, превратив их таким образом в “кучу бесполезного металлолома”, и оставив войска абсолютно беспомощными.





Электромагнитное оружие посылает разрушительные импульсы

Эта информация была опубликована Sputnik News в интервью с Владимиром Михеевым, старшим советником секретной организации, разрабатывающей оружие.

“Эффект применения такого оружия может изменяться от обычных помех, которые временно выводят из строя системы вооружений противника, до полного разрушения электронных элементов - материнских плат, чипов и систем” сказал он.

Он добавил, что все результаты исследований засекречены, и всем работам по СВЧ-оружию присвоена высшая степень секретности.

Однако, предполагается, что исследования включают в себя разработку ракет, которые при взрыве на высоте нескольких миль над целью, посылают на нижележащие города мощный электро-магнитный импульс.





Ракеты, взорванные в нескольких милях над целью, могут вывести из строя всю электронику внизу. AP:ASSOCIATED PRESS





ЭМИ-оружие может вывести из строя оборонительные системы, оставив войска беззащитными. AP:ASSOCIATED PRESS





ЭМИ может полностью разрушить системы наведения ракет

"Все, что я могу сказать, - это то, что разработанные ноу-хау теперь используются в создании артиллерийских снарядов, бомб и ракет - средств доставки взрывомагнитного генератора” сказал он.

“Все ведущие мировые державы, включая США и Китай, также работают над этим”.

Импульсное излучение, создаваемое СВЧ-генератором, разработанным как часть проекта “Алабуга”, подобна импульсному излучению появляющемуся при ядерном взрыве, но без радиации.

На прошлой неделе мы рассказали об опасениях Южной Кореи, что Ким Чен Ын может приказать провести ЭМИ-атаку, нацеленную на разрушение финансовой инфраструктуры страны. Она также была сильно обеспокоена тем, что целями этой атаки могут стать ее атомные электростанции, авиакомпании и органы государственного управления.





Россия испытывает “не имеющее аналогов” радио-электронное оружие, которое может “вырубить” целые армии

В России разрабатываются радиоэлектронные боеприпасы, предназначенные для выведения из строя техники противника за счет мощного СВЧ-импульса, сообщил недавно советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев. Подобные заявления, зачастую содержащие крайне скудную информацию, выглядят чем-то из области фантастики, однако звучат все чаще, и не случайно. Над электромагнитным оружием интенсивно работают в США и Китае, где понимают, что перспективные технологии дистанционного воздействия радикально изменят тактику и стратегию ведения будущих войн. Способна ли современная Россия ответить на такие вызовы современности?

Между первой и второй

Использование электромагнитного оружия считается частью элемента американской «третьей компенсационной стратегии», предусматривающей применение новейших технологий и методов управления для достижения преимущества над противником. Если первые две «компенсационные стратегии» реализовывались во время Холодной войны исключительно как ответ СССР, то третья направлена главным образом против Китая. Война будущего предполагает ограниченное участие человека, зато планируется активно использовать беспилотники. Они управляются дистанционно, именно такие системы управления и должно выводить из строя электромагнитное оружие.

Говоря об электромагнитном оружии, прежде всего имеют в виду технику, основанную на мощном СВЧ-излучении. Предполагается, что она способна подавлять, вплоть до полного выведения из строя, электронные системы противника. В зависимости от решаемых задач СВЧ-излучатели могут доставляться на ракетах или беспилотниках, устанавливаться на бронемашины, самолеты или суда, а также быть стационарными. Действует электромагнитное оружие обычно на несколько десятков километров, поражается электроника во всем пространстве вокруг источника либо цели, расположенные в относительно узком конусе.

В таком понимании электромагнитное оружие представляет собой дальнейшее развитие средств радиоэлектронной борьбы. Конструкция источников СВЧ-излучения различается в зависимости от поражающих целей и методов. Так, основой электромагнитных бомб могут служить компактные генераторы с взрывным сжатием магнитного поля или излучатели с фокусировкой электромагнитного излучения в определенном секторе, а СВЧ-излучатели, устанавливаемые на крупную технику, например, самолеты или танки, работают на основе лазерного кристалла.

Пусть говорят

Первые прототипы электромагнитного оружия появились в 1950-х годах в СССР и США, однако приступить к выпуску компактных и не сильно энергозатратных изделий удалось только в последние двадцать-тридцать лет. Фактически гонку начали США, России ничего другого, как ввязаться в нее, не оставалось.

Ракета проекта CHAMP Изображение: Boeing

В 2001 году стало известно о работе над одним из первых образцов электромагнитного оружия массового поражения: американская система VMADS (Vehicle Mounted Active Denial System) позволяла нагревать кожу человека до болевого порога (примерно 45 градусов Цельсия), таким образом фактически дезориентируя противника. Однако в конечном итоге главная цель перспективного вооружения — не люди, а машины. В 2012 году в США в рамках проекта CHAMP (Counter-electronics High Power Microwave Advanced Missile Project) прошла испытания ракета с электромагнитной бомбой, а спустя год была протестирована наземная система радиоэлектронного подавления беспилотников. Кроме этих направлений, в США интенсивно разрабатываются близкие электромагнитному оружию лазерные средства поражения и рельсотроны.

Аналогичные разработки ведутся в Китае, где недавно, кроме того, заявили о создании массива СКВИДов (SQUID, Superconducting Quantum Interference Device, сверхпроводящий квантовый интерферометр), позволяющего обнаруживать подводные лодки с расстояния около шести километров, а не сотен метров, как традиционными методами. ВМС США в подобных целях экспериментировали с одиночными датчиками СКВИД, а не их массивами, однако высокий уровень шума привел к тому, что от использования перспективной технологии отказались в пользу традиционных средств обнаружения, в частности гидролокации.

Россия

В России уже имеются образцы электромагнитного оружия. Например, машина дистанционного разминирования (МДР) «Листва» — бронеавтомобиль, оснащенный радаром для поиска мин, СВЧ-излучателем для обезвреживания электронной начинки боеприпаса и металлоискателем. Эта МДР, в частности, предназначена для сопровождения по пути следования машин ракетных комплексов «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс». «Листва» неоднократно проходила испытания, в России до 2020 года планируется принять на вооружение более 150 таких машин.

Эффективность системы ограничена, поскольку с ее помощью нейтрализуются только дистанционно управляемые взрыватели (то есть с электронной начинкой). С другой стороны, всегда остается функция обнаружения взрывного устройства. Более сложные системы, в частности «Афганит», устанавливаются на современные российские машины универсальной боевой платформы «Армата».

За последние годы в России разработано более десяти комплексов радиоэлектронной борьбы, в том числе «Алгурит», «Ртуть-БМ» и семейство «Красуха», а также созданы станции «Борисоглебск-2» и «Москва-1».

Российским военным уже поставляют аэродинамические цели со встроенной системой радиоэлектронной борьбы, способной имитировать групповой ракетный налет, тем самым дезориентируя ПВО противника. В таких ракетах вместо боевой части установлено специальное оборудование. В течение трех лет ими оснастят Су-34 и Су-57.

«Сегодня все эти разработки переведены на уровень конкретных опытно-конструкторских проектов по созданию электромагнитного оружия: снарядов, бомб, ракет, несущих на себе специальный взрывомагнитный генератор», — говорит советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев.

Он уточнил, что в 2011-2012 годах под шифром «Алабуга» выполнялся комплекс научных исследований, позволивший определить основные направления развития радиоэлектронного оружия будущего. Подобные разработки, отметил советник, ведутся, и в других странах, в частности в США и Китае.

Впереди планеты всей

Тем не менее в разработке электромагнитного оружия пока именно Россия занимает если не лидирующую, то одну из ведущих позиций в мире. Специалисты в этом практически единодушны.

РБ-341В «Леер-3» Фото: Виталий Кузьмин

«Такие штатные боеприпасы у нас есть — например, генераторы есть в боевых частях зенитных ракет, также существуют выстрелы для ручных противотанковых гранатометов, оснащенные такими генераторами. По этому направлению мы находимся на передовых позициях в мире, аналогичных боеприпасов, насколько я знаю, пока на снабжении иностранных армий нет. В США и Китае подобная техника сейчас находится лишь на стадии испытаний», — отмечает главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета коллегии ВПК Виктор Мураховский.

По мнению аналитика Самуэля Бендетта из CNA (Center for Naval Analyses), Россия лидирует в радиоэлектронной борьбе, и США за последние 20 лет тут сильно отстали. Эксперт, выступая недавно в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, округ Колумбия, перед правительственными чиновниками и представителями военно-промышленных кругов, особо отметил российский комплекс подавления GSM-связи РБ-341В «Леер-3».

Андрей Борисов

