Украина запугивает Европу американским летальным оружием





Украинские власти наживают себе новых врагов. Недавно с резкой критикой в адрес украинского правительства выступили власти Венгрии, Польши, Румынии и Молдавии. Предметом критики стал новый украинский закон об образовании, согласно которому обучение в стране будет проводиться только на украинском языке. Соседи Украины осуждают данную инициативу и считают, что такой закон ущемляет права всех национальных меньшинств, проживающих на территории Украины.



Однако вместо того, чтобы прислушаться к мнению своих европейских соседей и урегулировать конфликт, украинские власти пошли по пути устрашения всех несогласных с проводимой ими политикой. Пугать решили американским летальным оборонительным оружием, масштабные поставки которого на Украину все-таки состоятся. Об этом рассказал известный на Украине политический обозреватель, приближенный к верхним политическим кругам, Олег Пономарь. Оказалось, что украинские власти собираются использовать полученное от США смертельное оружие против любого, кто посягнет на безопасность и целостность Украины. И если раньше под данное описание подходила только Россия, то теперь под удар попадают и некогда дружественные западные соседи, которым господин Пономарь предлагает задуматься о правильности их суждений или попросту запугивает.







Похоже, украинские власти поверили в безграничность своих возможностей и считают, что они вправе делать все, что им вздумается. Очевидно, что за такими смелыми заявлениями Киева стоит всесторонняя поддержка со стороны США, в лице которых украинские власти нашли себе покровителя. Подобная позиция Соединенных Штатов по отношению к Украине просто поражает. Ни для кого не секрет, что американское руководство вооружает своего европейского союзника, чтобы в первую очередь усмирить Россию. Однако важно помнить, что давать такую опасную игрушку, как летальное оружие, не самому послушному и воспитанному ребенку – Украине - просто опасно: судя по событиям в Виннице, украинские военные не очень хорошо умеют обращаться с подобными игрушками. Видимо, в Администрации Белого дома не осознают, что предоставленную военную помощь агрессивно настроенные власти Украины могут применить не только против изначальной цели, но и против других, по их мнению, недружественных им государств. Таким образом, США ставят под угрозу безопасность всего европейского континента.

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