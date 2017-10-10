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опубликовано редакцией на Переводике 10.10.17 17:26
скаут: Miroslav;
 
 

Великобритания готовится к войне с КНДР

Расхожее выражение, вот уже несколько сотен лет ярко демонстрирующее всю суть внешней политики Великобритании, актуально и по сей день. Корона так же продолжает строить козни по всему миру. Меняются только цели и инструменты. Сейчас у демократии англосаксов, уже по заведённой традиции, очень много врагов и на первом месте, как это ни странно, с минимальным отрывом от соперников оказался Ким Чен Ын.

Лондон всегда поддерживал старшего (скорее всё-таки младшего) брата с Капитолийского холма, решил всерьёз встрять и в затянувшуюся уже перепалку Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Вмешательство Великобритании поднимает конфликт на совершенно иной уровень и максимально приближает его кровавую развязку. По всей видимости, королеве (естественно, не самой старушке) надоело смотреть на топчущуюся на месте свару и она решила дать кому надо пинка под зад.

Как сообщают некоторые британские СМИ, Лондон подготовил ряд мероприятий на случай войны с КНДР, по-своему выразив желание активно в ней поучаствовать. Англичанка в своём репертуаре – разожгла, дала разгореться и теперь готова рвануть бочку с порохом. Многие эксперты одним из серьёзных признаков подготовки к Большой войне считают развёртывание в спешном порядке новейшего авианосца HMS Queen Elizabeth.

Судно не прошло ещё ни одного серьёзного испытания и должно было быть введено в эксплуатацию не раньше 2020 года. Ничто не могло заставить Лондон прибегнуть к таким манёврам кроме ближайшей перспективы участия в серьёзной заварушке. Нечто подобное происходило перед Фолклендской войной, когда ВМС также раньше времени вывели из доков авианосец HMS Illustrious.

Подготовку к участию в вооружённом конфликте в составе большой коалиции подтверждают и источники британских СМИ в военном ведомстве. Туманный Альбион снова выходит на тропу войны, якобы вслед за Трампом, который и заварил кашу. Но не стоит и сомневаться в том, что в корейском кризисе нового времени первую скрипку снова играла англичанка, несмотря на то, что в барабаны на публику бил младший несмышленый брат.

Юрий Макаренко


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теги: Великобритания, КНДР  
   
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