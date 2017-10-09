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опубликовано редакцией на Переводике 09.10.17 20:42 скаут: Evgen45;

Ссылка на оригинал Президент РФ упразднил комиссию по химическому разоружению



Недавно стало известно, что Россия уничтожила все запасы химического оружия. Последний боеприпас, начиненный боевым отравляющим веществом, утилизировали сегодня на заводе «Кизнер» в Удмуртии.

В связи с этим президент РФ упразднил государственную комиссию по химическому разоружению. Миссия выполнена, смертоносное оружие успешно ликвидировано, теперь дело остается за США. Америка до сих пор не уничтожила крупнейшие запасы химического оружия, прибедняясь, что у нее нет для этого денег. Смешно. У Вашингтона находятся средства на всё, кроме такой важнейшей задачи.

Стоит отметить, что Россия завершили утилизацию химических веществ досрочно, поскольку в отличие от США понимает опасность этого продукта. В конце сентября стало известно об обещании США уничтожить свое химическое оружие к концу 2023года . Сказанное вызывает недоверие, ведь, если РФ приложила максимум усилий, чтобы уничтожить опасные вещества, то со стороны Америки ничего подобного не наблюдалось.

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