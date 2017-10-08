Украина продлила на год самоуправление повстанцев

Дмитрий Закс

© AFP / Дмитрий Закс | Голосование проходило во время бурного заседания парламента

КИЕВ (AFP) - Бурлящий украинский парламент продлил в пятницу еще на один год самоуправление в двух восставших регионах страны, поддерживаемых Россией, во время голосования, которое Кремль назвал "важным".

Решение было также поддержано западными партнерами Киева, но против него ожесточенно выступали радикально настроенные украинские националисты, зажегшие файеры за пределами зала заседаний во время склочных дебатов в четверг.

Депутаты проголосовали в пятницу 229 "за" и 57 "против", чтобы продлить "местное самоуправление в отдельных районах Донецкой и Луганской области", как только все российские войска и вооружения будут выведены с разоренного войной востока Украины.

Эта мера необходима, так как первоначальный трехлетний период частичной автономии, закрепленной в потерявшем значение мирном соглашении 2014 года, заканчивается 18 октября.

Эта законодательная мера наносит удар по неразрешимой украинской проблеме: положить конец одной из самых смертоносных современных войн в Европе и воссоединить страну, добившись при этом от России признания, что она стоит за боевыми действиями, в которых погибло более 10000 человек.



Про-ЕС лидеры, пришедшие к власти после революции в феврале 2014 года и свергшие поддерживавшийся Кремлем режим, считают это кровопролитие попыткой российского президента Владимира Путина сохранить контроль над Киевом.

Кремль отрицает какое-либо участие, несмотря на безграничные свидетельства очевидцев о ее танках и войсках, пересекающих российско-украинскую границу в зону боевых действий, с тех пор как начались бои в апреле 2014 года.

"Оккупированные территории"



Местное самоуправление никогда так и не вступило в силу в Луганске и Донецке. И западные государства, и наблюдатели ОБСЕ поддерживают утверждение Киева, что тысячи российских военнослужащих и оружие все еще находятся в зоне конфликта.

Но этого условия требует Москва и оно рассматривается некоторыми западными дипломатами как способ сохранить затихающие мирные переговоры, периодически проводимые в белорусской столице Минске.

Один из ведущих представителей Украины на минских переговорах просил депутатов одобрить законопроект во время эмоционального выступления, которое состоялось в пылу бурного заседания парламента с толканиями и борьбой.

"Мы не можем освободить наши оккупированные территории только военным образом", - сказала Ирина Геращенко, в то время как около 100 националистов проводили митинг у здания парламента.

"Мы должны объединить дипломатические способы с военными", - сказала она.

"Поэтому наша цель в том, чтобы создать этот эффект взаимного усиления - укрепить нашу армию и укрепить нашу дипломатию", - сказала Геращенко.

Посланник США на украинских переговорах сказал, что голосование "показывает, что Украина предпринимает жесткие шаги к миру".

"Надеюсь Россия теперь будет действовать, чтобы добиться мира - пора закончить конфликт", - написал в Твиттере Курт Волкер.

А европейский дипломатический источник в Киеве сказал агентству "Франс Пресс", что непринятие парламентом продления самоуправления создало бы "риск, что Россия откажется от переговоров и на Украину будет возложена вина за это".

"Очень важный законопроект"



Первоначальная реакция России была осторожной, но внешне доброжелательной.

"Это очень важный законопроект", - сказал журналистам в Москве пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Конечно, истечение срока действия старого закона (без замены) вызвало бы у всех беспокойство", - сказал Песков.

Представитель Донецка на мирных переговорах также смягчил его обычные ядовитые нападки на Киев после того, как был принят закон о самоуправлении.

"Украина была вынуждена продлить этот специальный статус, потому что Россия, Германия и Соединенные Штаты потребовали этого", сказал Денис Пушилин в заявлении, обнародованном на одном из веб-сайтов повстанцев.

Частичная автономия позволит поддерживаемым Россией регионам создать их собственные полицейские силы и даже судебные системы.

Законодатели также выразили начальную поддержку законопроекту, объявляющему войну российской "оккупацией", в которой Москва финансирует боевиков и поддерживает "террористическую деятельность".

Голосование 233 к 32 находится в шаге от установления в законодательном порядке того, что Киев неоднократно утверждал в течение нескольких лет.

статью прочитали: 20 человек