Заработная плата  английской  няни  в  Лондоне  и  в  Москве

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5 причин получить работу няни или гувернантки в Москве:

Почему заработная плата няни [в Москве] так высока?

Если Лос-Анджелес - город Ангелов, то Москва - город Миллионеров. Если учесть что количество миллионеров на квадратный метр в Москве больше чем каком -либо другом городе мира, то совершенно не удивительно, что английские няни стали чрезвычайно популярными. Богатые и знаменитые русские хотят чтобы они заботились о их будущем поколении и поэтому зарплаты нянь и гувернанток так высоки в стране.

Родители, ищущие английскую няню или гувернантку, знают цену воспитания двуязычного 4-летнего ребенка с хорошими манерами, знакомого с этикетом и готовы много платить няне за эту работу. Они хотят, чтобы их дети росли дву- , или даже трехъязычными (китайский - как третий язык становится очень популярным), были сведущими в английской литературе, понимали западную культуру и образ жизни и могли легко перейти к английской системе образования.

Для этого Вам предлагают высокую заработную плату, жилье, визу и оплату перелёта и работу в европейском городе. Звучит привлекательно? Мы думаем - да.