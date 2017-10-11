Заработная плата английской няни в Лондоне и в Москве
English Nanny & Governess Agency
London to Moscow & Beyond
London+44 203 551 9315
Moscow+7 495 989 65 57
recruiter@bonne-int.com
5 причин получить работу няни или гувернантки в Москве:
Высокая зарплата и низкая стоимость жизни
Работа в европейском городе
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Совершить путешествие и получить культурный опыт
Возможность сделать значительные сбережения!
Почему заработная плата няни [в Москве] так высока?
Если Лос-Анджелес - город Ангелов, то Москва - город Миллионеров. Если учесть что количество миллионеров на квадратный метр в Москве больше чем каком -либо другом городе мира, то совершенно не удивительно, что английские няни стали чрезвычайно популярными. Богатые и знаменитые русские хотят чтобы они заботились о их будущем поколении и поэтому зарплаты нянь и гувернанток так высоки в стране.
Родители, ищущие английскую няню или гувернантку, знают цену воспитания двуязычного 4-летнего ребенка с хорошими манерами, знакомого с этикетом и готовы много платить няне за эту работу. Они хотят, чтобы их дети росли дву- , или даже трехъязычными (китайский - как третий язык становится очень популярным), были сведущими в английской литературе, понимали западную культуру и образ жизни и могли легко перейти к английской системе образования.
Для этого Вам предлагают высокую заработную плату, жилье, визу и оплату перелёта и работу в европейском городе. Звучит привлекательно? Мы думаем - да.
Сравнение стоимости жизни
|
Доход
|
LONDON
|
MOSCOW
|
Зарплата (фунты стерлингов в неделю)*
|
£400 pw
|
£1000 pw
|
Расходы
|
LONDON
|
MOSCOW
|
Аренда жилья
|
£150
|
£0
|
Поездка на и с работы
|
£4 x 5 days = £20
|
£0
|
Развлечения
|
£60
|
£50
|
Продукты
|
£50
|
£50
|
Оплата коммунальных расходов
|
£20
|
£0
|
Сбережения
|
LONDON
|
MOSCOW
|
В неделю
|
£100
|
£900
|
В месяц
|
£400
|
£3,600
|
В год
|
£4,800
|
£43,200 (9 times more than in London!)
*В оригинальном объявлении зарплата указана Live-out. В Лондоне это означает что няня приходящая, поэтому указаны расходы на поездку на работу и обратно + съем жилья. В России няня живет в том же доме что и семья (см. объявление ниже)
[Требуется] Английская гувернантка для двух детей 4,5 лет, 1000 ф.ст. в неделю
March 31, 2017
Очень доброжелательная русская семья, в настоящее время живущая в Сочи, в прекрасном доме у моря, ищет английскую гувернантку для двоих детей 4,5 лет. Идеальный кандидат должна заботиться о детях, установить и поддерживать их распорядок дня, вовлекать их в различные, соответствующие возрасту, действия: прикладное искусство, музыка, игры, мероприятия на свежем воздухе, а также, в игровой форме учить их английскому языку.
Семья ищет настойчивого, гибкого, общительного человека.
Условия:
5 дней рабочих/ 2 - выходных
45 часов в неделю
Зарплата 1000£ pw
Приходящий (отдельная комната в квартире на двоих с российской нянькой)
Требования:
Носитель английского языка
Опыт ухода за детьми с детьми 4-7 лет
BA / PGCE Childhood / педагогика, психология, драма, языки
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