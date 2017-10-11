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опубликовано редакцией на Переводике 11.10.17 06:25
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Заработная плата английской няни в Лондоне и в Москве




English Nanny & Governess Agency
London to Moscow & Beyond

London+44 203 551 9315

Moscow+7 495 989 65 57

recruiter@bonne-int.com



Заработная плата  английской  няни  в  Лондоне  и  в  Москве


5 причин  получить  работу  няни или гувернантки в Москве:

Высокая зарплата и низкая стоимость жизни

Работа в европейском городе

Поддержка нашего  агентства  в Лондоне и Москве

Совершить путешествие   и получить   культурный опыт

Возможность сделать  значительные  сбережения!

Почему заработная плата  няни [в  Москве] так  высока?

Если Лос-Анджелес - город Ангелов, то Москва - город  Миллионеров. Если учесть  что количество  миллионеров на квадратный метр  в  Москве  больше чем каком -либо другом  городе  мира,  то  совершенно не  удивительно, что английские няни  стали  чрезвычайно  популярными.  Богатые  и  знаменитые русские хотят  чтобы  они  заботились  о  их  будущем поколении  и  поэтому  зарплаты   нянь  и  гувернанток  так высоки в стране.

Родители, ищущие английскую няню  или гувернантку, знают цену  воспитания  двуязычного 4-летнего ребенка  с  хорошими  манерами,  знакомого  с  этикетом  и  готовы  много  платить  няне  за  эту  работу. Они хотят, чтобы их дети росли дву- , или даже трехъязычными (китайский - как третий язык  становится очень популярным), были сведущими  в английской литературе, понимали западную культуру и образ жизни и  могли  легко  перейти   к английской системе образования.

Для этого Вам предлагают высокую  заработную  плату, жилье, визу и оплату  перелёта  и работу в европейском городе. Звучит привлекательно? Мы думаем -  да.

Сравнение  стоимости жизни

Доход

LONDON

MOSCOW

Зарплата (фунты стерлингов в неделю)*

£400 pw

£1000 pw



Расходы

LONDON

MOSCOW

Аренда  жилья

£150

£0

Поездка на  и с  работы

£4 x 5 days = £20

£0

Развлечения

£60

£50

Продукты

£50

£50

Оплата коммунальных расходов

£20

£0



Сбережения

LONDON

MOSCOW

В  неделю

£100

£900

В месяц

£400

£3,600

В год

£4,800

£43,200 (9 times more than in London!)


*В  оригинальном  объявлении  зарплата  указана Live-out.  В Лондоне это  означает что  няня  приходящая,  поэтому  указаны  расходы  на  поездку  на  работу и обратно + съем жилья.  В  России  няня  живет  в  том же доме  что  и  семья (см.  объявление ниже)


English Governess for two children 4.5 years old, £1000 pw

[Требуется] Английская гувернантка для двух детей  4,5 лет,  1000 ф.ст. в неделю

March 31, 2017

Очень доброжелательная русская семья, в настоящее время  живущая в Сочи,   в  прекрасном доме у моря,  ищет  английскую гувернантку для двоих детей 4,5 лет.  Идеальный  кандидат должна  заботиться о детях,  установить и поддерживать  их распорядок дня, вовлекать  их в различные,  соответствующие возрасту,  действия: прикладное искусство, музыка, игры, мероприятия на свежем воздухе, а также,  в  игровой  форме  учить  их   английскому  языку.

Семья ищет настойчивого, гибкого, общительного человека.

Условия:

5 дней рабочих/ 2 -  выходных

45 часов в неделю

Зарплата 1000£ pw

Приходящий (отдельная комната в квартире  на  двоих  с российской нянькой)

Требования:

Носитель английского языка

Опыт ухода за детьми с детьми 4-7 лет

BA / PGCE Childhood / педагогика, психология, драма, языки


статью прочитали: 2 человек

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