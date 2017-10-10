Галицийский сепаратизм и справедливая русско-польская граница

9 октября 2017

Юрий Журавель. «Защитники Украины»

О распаде украинской государственности сегодня говорят и пишут лучшие умы. Не в Москве — в Киеве. Параллельно и вперемежку с рассуждениями о коллапсе экономики и параличе вертикали власти дискутируется раскол по горизонтали — с отделением как восточных, так и западных областей. Но возможно, что «неубиваема» не только украинская экономика (см.: «Америку вылечит новый Вьетнам: кандидат — Украина»), но и украинская государственность. А раздел Украины может обернуться кошмаром уже для всей Европы.

Но украинские мыслители гнут своё. Доктор политических наук, профессор кузницы кадров украинской свидомости — Киево-Могилянской академии — Михаил Минаков, объясняет (Ukrlife.TV, 29.09.2017), что языковой статьей нового закона об образовании «Украина фактически отменяет то, что произошло 26 лет назад — референдум 1 декабря 1991 года, когда русскоязычные и украиноязычные граждане Украины основывали свою республику. Этот консенсус отменяется этим законом».

Так профессор резюмировал анализ нескольких уже принятых и готовящихся законов и делает ключевой вывод: «Украина превращается в тюрьму народов». Что приведет или к расколу и обретению какой-то стабильности в рамках «малой Украины», или к государству, основанному на «расовой и языковой сегрегации». Как всегда в галстуке-бабочке и как всегда невозмутимо. Кроме тех дней почти четырехлетней давности, когда он горячо приветствовал «революцию достоинства» и «европейский выбор» Украины.

«Дал петуха» известный львовский, но все еще русскоязычный журналист Михаил Мищишин, опубликовавший 18 сентября материал: «Сценарии развития и краха Украины, как государства». С ужасным прогнозом: «Украина — слишком большая страна, чтобы переварить ее быстро и сразу. Поэтому нарезать и подавать на стол сильным мира сего нас будут по кусочкам. Сегодня Крым. Завтра это могут быть Закарпатье и Галичина, Буковина, Юг Украины и Мариуполь, Харьков, Одесса…». Причина: «конфликт прозападной и пророссийской элиты».

С пророссийской элитой все понятно: это те, кто не верит, что ВСУ могут дойти до Урала. Но кто же в украинской власти — «прозападная элита»? Не прошло и двух недель, как 30 сентября наш интеллектуал публикует текст «В украинской политике начинаются игры для взрослых», где признает уже свершившийся факт: «Украинская оппозиция неизбежно разделится на профессиональных политиков и подпольщиков. Дилетантов и пацифистов, борцов за все хорошее против всего плохого в ней уже не будет. Слишком велик риск быть избитыми ультрас и радикалами и оказаться за решеткой». Это что ли государство «прозападных элит», исповедующих европейские ценности? Конфликт украинских элит есть. Но только между «50 оттенками коричневого», по словам Минакова.

Наконец, гений украинской философской мысли (без иронии) Сергей Дацюк, страстный, резкий в оценках, даже взлохмаченной гривой напоминающий другого философа — автора «Зияющих высот» Александра Зиновьева. Еще пару лет назад редкая публикация Дацюка обходилась без яростных атак на «Российскую империю — душителя свободы». Сегодня он в ужасе от понимания того, что лозунг: «Одна страна, один язык, одна церковь, одна нация» — это «работа на раскол Украины».

С резьбы философа сорвал львовский сайт «Збруч», который при всем желании нельзя назвать маргинальным. Уже потому, что на нем публикуется эксклюзив светил украинской литературы (еще недавно публиковавших книги и в России). В своих статьях светила утверждают, что мало родиться на Украине и быть законопослушным гражданином. Мало любить Украину, работать на Украину и даже защищать ее: это не сделает тебя «истинным украинцем». Желательно иметь украинскую кровь без примесей и, по крайней мере, видеть сны на мове. Так как все русскоязычные — это «россияне», «русские».

С последней мыслью авторов «Збруча» можно было бы с удовольствием согласиться, но Дацюка именно это требование возмутило больше всего. Наш философ рассказал, что после прочтения этой статьи дважды просыпался ночью, пытаясь понять, полноценный он украинец или нет. Однозначного ответа получить не удалось: сны о детстве шли на украинском, а на философские темы — на русском, причем без титров. Что неудивительно: как пожаловался недавно еще один украинский философ, философский понятийный аппарат на мове до сих пор не сложился. В результате, каждый философ, пытаясь писать или говорить на патриотичном языке, изобретает свои термины и свидомые философы друг друга не понимают.

«В Галицкой Народной Республике (ГНР) мне в будущем ни за что не жить», — решил философ Дацюк, окончательно проснувшись. После чего попытался разобраться в том, что творится в головах этих сновидцев: ведь не идиоты же, чтобы записывать в «пятую колонну» 85% граждан Украины. Это не генетическая эскапада министра культуры Евгения Нищука («На юго-востоке Украины генетики нет») и не «Языковые гетто» (имени певца Олега Скрипки). За безумной идеей явно стоит гораздо более глубокий замысел.

Одна из версий, предложенных Дацюком: «Это не просто „региональный расизм“ с элементами фашизма. Это ревизия Революции Достоинства», «это можно называть и галицким сепаратизмом с четкой ориентацией на ГНР».

«Цель галицкого сепаратизма вокруг „Збруча“ — отделиться от остальной Украины и оставить ей проблему с русскими. Это реальное движение, на которое власти закрывают глаза, потому что им нужна поддержка на выборах. И делают это не какие-то представители маргинальных политических кругов, а европеизированным писатели. Эти писатели пытаются воссоздать старую украинскую ментальную матрицу с ненавистью к русским, полякам, евреям, с требованием мести и реванша. Но с воспроизведением этой ментальной матрицы воссоздаются также и все ее политические и культурные последствия — раскол страны, потеря независимости, культурная вторичность, разрушение и цивилизационный регресс», — заключает философ.

Это только три автора из полутора десятков, публикации которых бросились в глаза в течение только двух недель сентября, и которые отмечают подъем сепаратистских настроений на западе Украины.

Пара-тройка замечаний. Два раза встретились сетования по поводу того, что «украинская революция» не взяла на вооружение лозунг польских восстаний 19 века «За нашу и вашу свободу!». Ага, тот самый, на который повелись русские граждане Латвийской и Эстонской ССР — будущие «неграждане». Лозунг еще в середине того же 19 века популяризировал отпетый русофоб и лондонский эмигрант Александр Герцен, публиковавший в своем «Колоколе» карикатуры с казаками, нанизывающими на пики польских младенцев, но забывший рассказать читателям, что под этим лозунгом польские повстанцы понимали восстановление границ Речи Посполитой, включающих Литву, Курляндию, Белоруссию и правобережную Украину. В общем, «плавали — знаем».

Также авторы часто употребляют термин «этнонационализм». Прекрасно зная, что наряду с лозунгами расовой чистоты украинские «этнонационалисты», кормящиеся с руки олигархов, активно используют «антиолигархические», «социалистические» лозунги (разумеется, в защиту расово чистых украинцев). Так что же ваньку валять и прикрываться эвфемизмами? Термины «национал-социализм» и «нацисты» будут здесь гораздо уместнее.

Да, признавать победу нацизма, а также вспоминать свой энтузиазм четырехгодичной давности совсем не хочется. Потому что в этом случае придется признать, что Крым и Донбасс разглядели нацизм в зародыше, раньше вас, таких умных и образованных. Придется признать свою тупость и подлость. Да-да, подлость. Потому что четыре года назад вы понимали, что к власти рвутся нацисты, морщились, но надеялись, что сможете попользовать их и выкинуть.

Впрочем, вы и привели их к власти. Технология вербовки в тоталитарные секты на самом деле проста. Главное, затащить жертву на неделю-другую на «семинар», в «молодежный лагерь», на «тренинг, гарантирующий высокооплачиваемое трудоустройство» и т. п., где обеспечивается ежедневное многочасовое «погружение» в океан захватывающей информации о доступном с завтрашнего дня счастье и решении всех проблем. Важнейшее условие: мозг жертвы не должен ни секунды оставаться без внимания, пытаться самостоятельно анализировать обнаруженные противоречия, сомневаться, сопротивляться источнику информации. А вал информации о грядущем счастье только нарастает. И тогда мозг находит единственное спасение: сдаться и поверить на слово. Четыре года назад вы превратили в полигон вербовки всю Украину и в потоке лжи, охмуряющем сограждан, громко звучали и ваши голоса.

Сегодня нацисты пользуют вас. Но, похоже, уже готовы выкинуть.

План утащить «в Европу» всю Украину явно провалился: и экономически, и политически. Галичане перешли к плану «Б» — уйти в одиночку. Вот и всё. Рассуждения о том, что нацистской Галиции в Европе не найдется места, весьма спорны. Чуточку внешнего лоска — и галицийский национализм может стать не менее «респектабельным», чем, например, польский. С которым Европа мирится, хоть и морщится.

Никакой коренной ломки галицийской идеологии при этом не потребуется. В конце 19 — начале 20 века «украинство» стало для галичан всего лишь формулой будущего завоевания власти и жизненного пространства на востоке.

Когда планы «панувати» на всей Украине срывались, Галиция уходила в глухую оборону, «внутреннюю автономию». И у всех на памяти тезисы Вячеслава Черновола, озвученные в октябре 1990 года на съезде «Народного Руха»: А) Добиваться того, чтобы с провозглашением независимости «московский» централизм не сменился на «киевский»; Б) Области Западной Украины будут строить свои отношения с Киевом по германской модели — на федеративной основе.

Но как-то так получалось, что все 26 лет незалежности эти тезисы служили не федерализации, а захвату Галицией всей Украины. То выступая за абсолютно унитарное государство, то отменяя у себя его законы. Да, государственный переворот начался не осенью 2013-го, а годом ранее, когда областные рады Галиции и городская рада Луцка (центр Волынской области) отказались признавать на своей территории действие закона «Об основах государственной языковой политики», предоставлявшего права официального русскому языку на востоке и юге Украины. Галичане развернули кампанию «Займитесь делом, а не языком!» (О, как актуально этот лозунг прозвучал бы сегодня!). Власти начавшегося переворота решили не замечать.

Сегодняшний всплеск русофобии — это пир во время чумы. Мало просто принимать нацистские законы, однажды их придется исполнять: только швырять мелочь в лицо кассирше, заговорившей по-русски, недостаточно. Да, можно штрафовать кассиров и даже владельцев магазина, но ведь и метателей мелочи начали бить. Необходимо жестоко наказать посетителей киевского ресторана, в котором произошел возмутительный случай. Ветеран АТО заподозрил одного из гостей заведения в сепаратизме и вежливо предложил ему выйти на улицу разобраться. Но следом вышла еще дюжина посетителей, ставших свидетелями дискуссии, и герою намяли бока. Необходимо найти и строго наказать киевлянку, которая на вопрос корреспондента (естественно, на украинском) прямо на камеру ответила: «В Киеве говорите по-русски». Ответила настолько спокойно, что корреспондент ушам не поверил и растерянно заулыбался. Ну, женщины вообще смелее мужчин.

«Сепары» вокруг. «Сепаров» много. Без концентрационных лагерей в 1930-х даже дисциплинированных немцев не удалось приучить к «новому порядку», а тут украинцы. Если же власть не сможет добиться исполнения ее законов, то она превратится в посмешище. А смех это смерть любой власти. Не знаем, что задумал мэр Львова Андрей Садовой, радушно принимая нарушителя границы Михаила Саакашвили, но лидеры галичан люди в целом неглупые и понимают: лихорадочное законотворчество это одно, а действительные тенденции в развитии ситуации — другое.

В том, что шансы Галиции влиться в состав Европы несравненно выше, чем у всей Украины, доказывать излишне. А если еще и дорожные знаки установить: Galizien, Lemberg, Tarnopol, Stanislau, то успех гарантирован.

Европа не может проигнорировать «общее прошлое». Это не какая-то мутная Анна Ярославна — то ли Русская, то ли Киевская (вот всех чужеземных княгинь и королев называли по стране, а эту по городу, ага), но никак не Украинская. Галиция — это 600 лет безусловной преданности полякам, австрийцам и снова полякам. Да-да, и в 1921 — 1939 годах тоже. Степан Бандера, конечно, был борцом почти бескомпромиссным. Но гораздо характернее судьба другого героя УПА* Нила Хасевича, прекрасного художника, который сначала учился в Варшаве на польские гранты, выставлялся и издавался в Европе и Америке стараниями и на деньги профессоров — поляков и евреев, а потом поляков и евреев расстреливал. Вот таких среди украинских нацистов — легион. И тогда, и сегодня.

Но не будем покушаться на галицийские мифы. Возможно, они окажутся и полезными. Например, миф о том, что «расовые галичане» вообще не славяне, а сплошные Астериксы с Обеликсами, то есть галлы. Галич, Галац, Галатасарай — все ходы галлов до центральной Турции записаны. Здесь без расизма! Португальцы и галисийцы в Испании тоже любят ввернуть, что они потомки «благородных (?) галлов», а испанцы — «африканцы».

Тем не менее, на наш взгляд, раздел Украины невозможен. Освобождение Новороссии — несомненно. Но остальное, то есть собственно Украину, делить нельзя по двум причинам.

Во-первых, два государства со схожей идентичностью это постоянная головная боль соседям и питательная среда для рождения новых конфликтов.

Если только речь не пойдет о разделе с полным поглощением Украины соседями в соответствии с прогнозом Михаила Мищишина. Самоопределение великорусской Северщины (Черниговской и Сумской областей; через референдум после денацификации). Русский город Киев с особым статусом — сам Бог велел. Полоска лесостепи — Полтавская, Черкасская и Винницкая области — давшая малой постсоветской недоимперии название «Украина», это, по сути, тоже Новая Русь, Новороссия, так как южная граница древней Руси проходила по рекам Сула, Рось, Згар, а эти три области почти полностью лежат еще южнее и восточнее. Румыния с благодарностью примет Северную Буковину, а в Подкарпатье возможно образование небольшого государства русинов (хм… лучше: тисовян), венгров, словаков и румын.

Но, во-вторых, согласится ли Польша даже с полной и быстрой полонизацией, без всякой «украинской автономии» взять Галицию? (Под вопросом Волынь — Волынская и Ровенская области — и Подолия — Хмельницкая область.) Ведь любое, даже частичное или приблизительное возвращение Польши к восточным границам-1939 поставит вопрос о возвращении к западным границам-1939, пусть тоже частичном.

Не забываем, что западные границы Польши стали именно компенсацией за потерю восточных границ, а не контрибуцией побежденной Германии «победительнице» Польше. См. например письмо Черчилля Сталину от 28 января 1944 о результатах беседы с представителями правительства Польши в изгнании: «Я советовал им принять линию Керзона в качестве основы для обсуждения (границы с СССР — ред.). Я им говорил о компенсациях, которые Польша получила бы на Севере и Западе».

Сегодня, по крайней мере, одна из партий Бундестага поставила бы такой вопрос не стесняясь. Дальше — больше: легализация темы сначала в научно-историческом, затем в общественном дискурсе, ее влияние на электоральные предпочтения избирателя и, наконец, превращение в национальную идею. В полном соответствии с теорией «Окна Овертона». В Польше этого не могут не понимать. Причем пугать поляков будет не только частичная потеря Силезии, Померании, Варминско-Мазурского края, но и перспектива сентября 1939-го. Но кого это останавливало, когда здесь и сейчас тебе предлагают жирный кусок чужой территории и реванш за 200-летние обиды? Тем более, когда это было, чтобы соображения разума останавливали поляков?

Надеюсь, авторы украинского закона об образовании, языковых квотах на ТВ и т. п. увидят в авторе этих строк родственную душу, и не будут возмущаться его цинизмом.

Тем более что в подвешенном состоянии окажется и Калининградская область — форпост России на Балтике. Но, знаете… недавно обратил внимание на то, что эстонцев в Эстонии 900 тысяч, а население Калининградской области — 1 миллион. Колывань, Юрьев, Пернов… А также вспомнилось, какие обмены населением случались даже в совсем недавней истории человечества. Так, случайное наблюдение, не влекущее никаких выводов.

Или, например, Западная Двина. Идеальная граница от Двинска до Риги. Исторический центр — Старая Рига на правом берегу — дорог сердцу каждого латыша? Так он же остров. Можно даже канал-протоку расширить — нам не жалко.

А как себя почувствуют литовцы, скажем, в Вильно? Или в Мемеле, где еще в 1970-х (был свидетелем) литовцы дома говорили по-немецки. Сегодня литовцы с поляками проводят учения, «обороняют» Сувалкский коридор — «дорогу жизни» для НАТО. А вот получат границу с Польшей на всем юге и востоке — напротив польских деревень Литвы?

Ну не захотела Прибалтика стать нейтральной Финляндией, ласковым телятей, сосущим двух маток. Захотела стать владычицей морскою — «авианосцем НАТО», пришвартованным к Санкт-Петербургу. Придется разбираться с этим корытом.

Да чего там, даже в польской Верхней Силезии свой сепаратизм. Его называют «опереточным», но база для него имеется. Дело в том, что и в германской Верхней Силезии большинство населения составляли поляки, большие патриоты Рейха, чем сами немцы. В 1921 году здесь устроили плебисцит, по результатам которого и под сильным давлением Антанты лишь небольшая восточная часть отошла к Польше, но подавляющее большинство немецких поляков проголосовала за то, чтобы остаться в Германии. На таком же плебисците на юге Восточной Пруссии (Вармия и Мазурия) в 1920 году за присоединение к Польше проголосовало несколько процентов местных поляков. В 1945 году тех и других не спрашивали и многие ушли с немцами на запад. Но часть осталась, подучив «родной язык». И на тебе, хотят вернуть Фатерлянд.

Боже мой, чего только не приснится… Философ Дацюк по сравнению с этими кошмарами спит сном младенца.

Хотя признаюсь, мой кумир — украинский политолог Виктор Небоженко. Это настоящий фонтан идей и гипотез. Президент США Дональд Трамп потребовал от европейцев тратить на оборону 2% ВВП? Значит, европейцы вынуждены будут перевооружаться. А на склады какой страны они отправят свои старые «Леопарды» и ПТУРы? Да! Вы угадали! Я в вас верил! Тут бы спрогнозировать, что Трамп начнет освобождать украинские военные склады от лишнего содержимого, чтобы побудить европейцев побыстрее перевооружаться, но, увы, здесь политолог не дотянул. А ведь всё к этому и идет!

И не спешите крутить пальцем у виска. Вы оцените полет мысли! Испанская полиция наступила на хвост русской мафии? Президент России Владимир Путинустраивает референдум в Каталонии! Черная метка Мадриду! Китай построил через Мьянму трубопроводы к Бенгальскому заливу? Путин поднял восстание местных мусульман-рохинджа! Будете покупать только наши нефть и газ — я сказал!

К чертям политологов, которые «сначала объясняют, что должно произойти, а потом объясняют, почему этого не произошло». Кто в июле 1914 года мог предсказать границы июля 1919-го, всего через пять лет? Была война? А кто в декабре 1986-го мог предсказать границы декабря 1991-го? То же относится к гипотезам, раскрывающим суть событий. Поэтому да здравствуют «Небоженки»! А выбирать идеи по вкусу — ваше право.

Нельзя сказать, что прогнозы, считавшиеся безумными, сбываются чаще, чем очевидные. Но по своему воздействию на ход истории один сбывшийся безумный прогноз перевешивает сотню тривиальных. Многие даже не представляют, какие варианты развития событий всерьез обсуждаются в ходе мозговых штурмов в средненькой компании по продаже цветочных горшков. Но только такой поиск дает возможность встретить любое развитие событий во всеоружии. Именно в таком контексте автор просит рассматривать нижесказанное.

Поэтому не будем отмахиваться от возможности возникновения польско-российской границы. Речь не о той, в 204 километра в Калининградской области, а о тысячекилометровой от Западной Двины до Днестра. Мы просто обязаны рассмотреть и такой вариант.

Итак, какова «справедливая граница» между русскими и польскими землями?

Для начала отметим, что деление славян на три группы — западных, восточных и южных — очень условно. Есть словенский язык, сохранивший многие архаичные черты, например, двойственное число. Есть инновационный болгарский (болгаро-македонский), избавившийся от падежей и создавший артикль. Есть определенная связь сербохорватского со словацким. Близкородственны чешский и лужицкие. И явно к одной группе следует отнести польский и русский (с украинской и белорусской мовами). Почему же за тысячу лет с небольшим эти языки так сильно разошлись?

Представьте Восточную Европу 8 — 9-го веков, десяток деревушек родовой общины, отделенных лесами и болотами от другого рода. Жители соседних общин отлично понимают друг друга, хотя у тех встречаются свои словечки. Тех соседей, которые живут за парой-тройкой ближайших общин, тоже поймут, но придется иногда переспрашивать. А вот с теми, другого племени, что живут за «Большим Лесом», «Топким Болотом» или «Широкой Рекой», придется общаться если не на пальцах, то с трудом: «быстро говорят». При этом никакой резкой границы между говорами родов и племен не было. Нечто подобное сегодня наблюдается на Новой Гвинее с ее тысячей папуасских «языков».

Таким образом, дулебы: белые хорваты (будущие галичане) и волыняне были, конечно, ближе к соседним вислянам и мазовшанам, чем к племенам антской группы на левобережье Днепра и далее: северянам, радимичам, вятичам — будущим великороссам. Еще 50 лет назад «промежуточные» племена полесских дреговичей и днепровских полян многие историки относили к дулебской группе. Сегодня родство дреговичей с радимичами и с жившими севернее кривичами, а также полян с северянами считается неоспоримым. Неоспорима и связь с дреговичами древлян, которые только испытали сильное культурное влияние волынян. Это всё в сильном упрощении, так как есть труднообъяснимые прямые культурные связи ляхов на Висле с вятичами на Оке.

Возможно, «отец украинской истории» Михаил Грушевский был в чем-то и прав, говоря о «двух восточнославянских народах» в раннем средневековье. Сам-то Михаил Сергеевич пытался так обосновать «разное происхождение» русских и украинцев, но слегка передернул. Если группы племен (почти каждое из которых было «переходным» между соседями!) можно считать «народами», и граница между «двумя восточнославянскими народами» существовала, то она проходила где-то по «Крыжопольскому меридиану» через Житомирскую и Винницкую области.

А теперь представьте, что в лесах (Восточной Европы или Новой Гвинеи — неважно) возникают два государства. Если их столицы оказываются рядом, тогда и формирующиеся на столичной основе общенациональные языки очень близки. Но такое случается редко… Еще сотни лет, соседи рядом с границей, владеющие «местными говорами», говорят почти на одном языке, но миграции внутри государств и особенно эра всеобщего образования, радио и телевидения делают свое дело: языки расходятся окончательно.

В 870-х годах, когда Русь утверждалась вокруг Новгорода, территория Галиции вошла в состав Великой Моравии. А в следующем веке здесь столкнулись польские Пясты и русские Рюриковичи. Только в 981 году Владимир Святославович впервые отбивает у Польши, у Мешко I, Червень и Перемышль (а также местность будущего Львова), а через 10 лет условно подчиняет остальных белых хорватов. Как раз тогда и Мешко и Владимир приняли христианство, один римского обряда, другой — византийского, заложив основы деления местных племен на «русских» (руських, русинов — вопрос второстепенный) и «поляков» по названию племени полян вокруг первой столицы Польши — Гнезно (к днепровским полянам отношения не имеют). А, да! Покорив белых хорват, Владимир снова отправился отвоевывать Перемышль. И вот так, с большими или меньшими промежутками, тысячу лет.

Но как же знакомые со школьной скамьи карты древней Руси с границей вдоль Вислы и с русскими городами Холм, Ярослав, Перемышль?! Проблема в том, что эти карты составляли в 19 веке отечественные историки и, как принято, фиксировали границы на «самые приятные» моменты для своей страны. Тогда как территории пограничья, как мы отметили, постоянно переходили из рук в руки, и польские историки не менее обоснованно учат детей по другим картам. Но в конце концов эти земли стали русскими! Галицко-Волынским княжеством! Разве? В конце концов они стали польскими и были польскими (включая всю Галицию и Волынь) дольше, чем русскими. Перерисовать карты школьных учебников истории, пересмотреть простую хуже воровства схему деления славян — и проблема «исторической памяти» будет наполовину решена.

Только для полноты раскрытия темы вернемся в Белоруссию. Есть там Гродненская область, большинство населения которой — католики. Это не только поляки, но и те, кто называет себя белорусами. Часть из них действительно белорусы, которые после упразднения в 19 веке церковной унии, предпочли остаться в папской юрисдикции, перейдя в католицизм. Но большинство их, скорее всего, поляки, которые в 20 веке выбрали «безопасную национальность». Наконец, литовцы считают, что те и другие это славянизированные литовцы.

У последней точки зрения есть свои основания. Мы хорошо знакомы с историей агрессии в Прибалтике немецких крестоносцев — «псов-рыцарей». Давайте же признаем, наконец, что были в истории и русские крестоносцы. Часть безземельных княжьих и боярских сыновей стекалась во Владимиро-Суздальскую землю покорять мерю, мещеру, мурому (см.: «Последний Мономашич: забытый юбилей»), часть искала счастья на западе. Когда немецкие рыцари покоряли Пруссию и Жемайтию (северо-западный угол Литвы за Шяуляем), русские витязи покоряли язычников ятвягов, которые вместе с аукшайтами назывались «литвой». Гродненская область и часть соседних (а также южной и занеманской Литвы — Судавии) и была землей ятвягов. В конце 12-го — начале 13 века здесь возникла дюжина мелких русских княжеств: Гродненское, Новогрудское, Волковыское, Кревское, Друцкое, Браславское и другие — настоящие «рыцарские гнезда» — чьей задачей было только закабаление местных жителей, и некоторые из которых мы знаем только по названиям.

Около 1220 года вождь ятвягов Миндовг разгромил эти княжества, основав свое государство с первой столицей в Новогрудке — будущее Великое Княжество Литовское (ВКЛ). Точнее, Миндовг только перенес откуда-то из южной Судавии столицу уже существовавшего государства. Установить «точную» дату основания большинства государств очень трудно. Ведь и Рюриковичи в 862 году были только основателями династии, пригласить которую четыре разрозненных племени просто не могли, если они уже не были связаны в одно государство. Равно, как и покорить малыми силами одновременно четыре племени, не имевших опыта государственного подчинения, было невозможно. Не говоря о том, что славяне жгли Альдейгьюборг еще за 100 лет до Рюриковичей.

Но это всё мелочи. «„Первая столица“ ВКЛ была на территории Беларуси, значит ВКЛ — старобелорусское государство» — один из трех главных аргументов «белорусских свидомых» в пользу того, что ВКЛ — наследник древнерусской государственности.

Второй аргумент: «Белорусы называли себя „литвинами“» — еще глупее. Как же могли называть себя все подданные Литвы? А вот почему белорусские свидомые приписывают литовцам в качестве самоназвания даже не имя соседних восточных литовцев «аукшайтов», а название самых западных — «жемайтов» (жемойтов, жмуди), понять совершенно невозможно. Наверное, исходя из полного названия государства: «Великое Княжество Литовское, Русское и Жемойтское», где «литовцы» — белорусы, а «жемойты» — все литовцы. Но кто же тогда «русские»? Смоленск и Брянск? Но по версии белорусских свидомых, они тоже белорусы. Старушки-то кое-где на Смоленщине до сих пор «дзекают». В общем, ошибка в названии и неизъяснимая тайна веков.

И третий аргумент: «Государственным языком ВКЛ был русский (пардон, „старобелорусский“)». Кстати, наряду с польским и латынью. Ну, тогда и монголы были персо-китайцами, раз публиковали указы для податного населения на фарси и китайском.

И ни украинские, ни белорусские националисты не могут объяснить, как же так случилось, что в «русском» ВКЛ князья ополячились, русский язык был запрещен, а православную церковь принудили к униатству.

Непосредственный и непрерывный продолжатель государственности древней Руси, до 17 века сохранявший даже ее династию — Княжество Владимирское — Владимирское и Московское — Московское и Владимирское — Царство Русское — Российская империя — СССР — Российская Федерация.

Итак, «историческая» граница между Русью и Польшей размыта и поддается корректировке в зависимости от интересов более высокого порядка.

На ум приходят только две историко-культурные святыни на территории запада Украины и Белоруссии: Почаевская лавра и Брестская крепость. Проблема Почаевской лавры (лежит на самом юге исторической Волыни, но административно включена в состав Тернопольской области Галиции) решается легко, если под западом Украины понимать Галицию и «Малую (Начальную) Волынь» — Волынскую область, а Почаев перейдет от Тернопольской к Ровенской области. С Брестской крепостью сложнее. Для поляков она тоже символ воинской доблести войны 1939 года. И если будет обеспечено достойное отношение к памяти всех солдат, то это будет достаточным решением.

Вот, скажем так, набрел на просторах интернета на забавную карту с границами Польши-1939 (красная линия) и возможными границами в будущем (оранжевая линия) с вариантами (синяя линия)

Осуществимость подобных сценариев во многом зависит от позиции Германии. Какое политическое будущее ждет эту страну после окончательного слома существовавшей многие десятилетия партийной модели? Ни малейшего понятия. Важно, что немцы устали быть «виноватыми за всё». Важнейшая задача информационно-психологической войны — вызвать у противника чувство стыда: за свою страну, ее прошлое и настоящее, страх перед ее будущим. Привет российским либералам, призывающим покаяться за Сталина, за Ленина, за Ивана Грозного и Юрия Долгорукого. Одно обстоятельство портит порыв: требование в знак покаяния выплатить компенсации всем жертвам тоталитаризма. Ну, кроме неандертальцев, которых, несомненно, истребили тоже русские. Кто же еще?

Казалось, с Германией это удалось, и она исправно давала Европе больше, чем получала в течение 70 лет. Но повторим, немцы устали. Если кто-то и вмешался в недавние выборы в Бундестаг, то это поляки, прямо накануне выборов, потребовавшие от Германии «доплатить» за оккупацию. Двое из уехавших в Германию в начале 1990-х армейских товарищей, признались, что эта наглость стала последней каплей, в пользу их решения на избирательном участке. И так же проголосовали миллионы коренных немцев. Матрица с установкой на стыд начала давать сбои.

Не будем переоценивать значение успеха «Альтернативы для Германии». Многие другие факторы европейской политики, политики самого германского правительства работают в том же направлении. Скажем, Евросоюз носится с идеей создания собственных единых Вооруженных Сил. Прекрасно. Но армия какой страны станет основой этих ВС? Германия с Францией на подхвате. И вот Bundeswehr с его Deutsche Marine и Luftwaffe обеспечивает безопасность Европы от Гибралтарского пролива и Крита до Балтики и Киркенеса.

Простейший вопрос. Как новая роль Германии отразится на национальной идеологии, на отношении немцев к истории Германии и к границам, которые ей навязали? Ответ очевиден.

Какие события могут запустить механизм трансформации Европы? Тоже не знаем. Возможно, эти события развиваются уже на наших глазах. В законе о «деоккупации» Донбасса, который в эти дни принимает Верховная Рада Украины, Россия 40 раз названа «агрессором» (и три раза в пояснительной записке). Десятки раз Донбасс назван «оккупированным». Нардепы «50 оттенков коричневого» в 450 рук исполняют пьесу «Борьба вокруг закона».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что российские эксперты изучат, насколько украинский закон о реинтеграции Донбасса соответствует Минским договоренностям. В которых, напомним, сторонами конфликта названы «украинские войска» и «вооруженные формирования отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», а агрессия и оккупация не отмечены.

Выбор у Кремля небольшой. Либо униженно проглотить закон, объявляющий её агрессором, либо ответить настолько болезненно, что недогосударство действительно посыплется. После вступления закона в силу заявить, что закон расценивается как объявление войны и предъявить Киеву ультиматум о его отзыве. Или признать ДНР и ЛНР в административных границах бывших Донецкой и Луганской областей и соответственно оказать республикам помощь в освобождении их территорий. Или признать Новороссию в открытых границах — всех областей бывшей Украины, которые пожелают присоединиться к новому государству (см.: «Киев объявит России „официальную гибридную“ войну. Грузинские уроки»). В любом случае, представить продолжение встреч в Минске после принятия закона, объявляющего Россию стороной конфликта, невозможно. Вариантов много. Все они станут законным ответом, который Запад не мог не прогнозировать.

Главное нам самим не лениться продумывать самые фантастические сценарии и быть готовыми к любым открывающимся возможностям.





Альберт Акопян (Урумов)



статью прочитали: 31 человек