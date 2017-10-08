История россиянки, переехавшей жить в Японию

Фото: daily.afisha.ru

Екатерина Мория, которая переехала в Японию и стала там домохозяйкой, рассказала «Афише Daily», почему японцы никогда не признаются в любви, как пережить землетрясение и зачем добровольно лишать себя личного пространства.

Переезд в Японию

Еще три года назад я работала в маленьком магазине косметики, получала гроши и жила с двумя алкоголиками в квартире. У меня очень хорошие мама и бабушка, но, к сожалению, мужчины в моей семье зависимы от алкоголя. Были постоянные скандалы, ругань и драки. Во время самого тяжелого периода в своих грезах я представляла Азию — она казалась мне чем-то сказочным. Хотелось увидеть сакуру и примерить кимоно. Я начала изучать японский язык. С будущим мужем Кэнтой мы познакомились в Фейсбуке. Я начала общаться с ним, чтобы подтянуть язык, и через пару недель мы перешли в скайп. Тогда я влюбилась. Мы общались каждый день по 4–5 часов. Он знал о моих проблемах и в итоге пообещал меня увезти.

Он приехал ко мне сразу со своим папой — в японской культуре принято знакомиться вместе с родителями. Сначала они боялись лететь в Россию: многие люди из Азии опасаются здесь скинхедов, воровства и прочих криминальных ситуаций. Мы решили встретиться в Петербурге. Кэнту и его папу впечатлили российские просторы, а также русское лето — что оно тоже жаркое. Стереотип о России как о холодной стране разрушился. Кстати, русская кухня им очень понравилась, а вот русские суши — нет. Они до сих пор их вспоминают.

Фото: daily.afisha.ru

Мы поженились спустя полгода после нашей первой встречи и решили, что жить будем в Японии: у Кэнты была хорошая работа в японской школе и он мог спокойно меня содержать, пока я сама не найду работу. Мы переживали, смогу ли я получить визу в Японию, так как много людей заключают фиктивные браки, и японское государство строго следит за этим. К нашему удивлению, визу мне дали спустя всего пару месяцев. Я живу здесь три года, и мне приходится продлевать брачную визу: первые два раза мне давали ее на год, а недавно продлили на пять лет.

Чем удивляет Япония

Привыкнуть было непросто. Например, японская еда оказалась совсем не такой вкусной, как я себе ее представляла, а сакура — не такой уж розовой. Еще японцы очень сдержанны в отношениях: они никогда не говорят: «Я тебя люблю», особенно после свадьбы. Как-то я смотрела передачу, в которой мужчинам предложили отправить СМС своим супругам с признанием в любви. Многие сильно смущались, а жены реагировали очень интересно — ни одна не восприняла сообщение мужа всерьез, и почти все в ответ спросили: «Ты пьян?». К счастью, мой муж — исключение из правил. Скоро мы будем праздновать нашу третью годовщину свадьбы — в Японии обычно этого не делают, но у нас интернациональный брак, поэтому традиции смешиваются.

Фото: daily.afisha.ru

Что меня действительно шокировало — это отсутствие отопления в домах. Представьте, каково было засыпать в трех свитерах, когда раньше дома я всегда одевалась очень легко даже зимой. А летом я узнала, что в Японии много огромных насекомых и змей. Одно из самых ярких событий этого года — землетрясение: все в квартире ходило ходуном, как будто наш дом качался на волнах. Я пыталась прогнать панику и сообразить, что делать, но двигаться было невозможно. Мы всегда знаем даже о небольших землетрясениях, потому что получаем специальный сигнал на мобильный. И третья вещь, которая меня шокировала, — это пиратство, то есть открытое воровство. Обычно на японские судна нападают китайцы, но японцы в ответ ничего сделать не могут, потому что у них нет своей армии, да и вообще они очень миролюбивый народ, поэтому предпочитают терпеть это.

О безопасности, работах и престижной профессии учителя

Японцы умело соблюдают дистанцию в отношениях, а еще они очень толерантны. Здесь к вам никто не будет лезть в душу и задавать неприятные вопросы. За все три года, что я живу здесь, я ни разу не сталкивалась с хамством. Мы живем в одной из самых маленьких префектур Японии: здесь нет театров, больших парков, а на весь город один кинозал. Но уровень жизни и комфорта даже в японской деревне намного выше, чем в российском городе. Здесь можно купить все что угодно, а еще можно отнести постиранное белье в специальную сушильню, и его никто не украдет, а еще здесь все на автоматике — начиная от дверей и заканчивая машиной по заворачиванию использованных подгузников. В каждом японском городе есть свои законы о чистоте улиц, которые все соблюдают. Здесь нет дворников и урн.

Фото: daily.afisha.ru

В Японии нет большого разрыва между бедными и богатыми. Большинство живет примерно одинаково. А те, кто много зарабатывает, платят огромные налоги, так что на жизнь им остается примерно столько же. В принципе, все японцы спокойно могут покупать новую технику, дома. Машины есть у каждого члена семьи. Для меня это до сих пор удивительно, потому что моя семья в России откладывала деньги несколько месяцев, прежде чем купить что-то дорогое. В каждом японском доме есть посудомоечная машина, кондиционер, робот-пылесос, который сам ездит, чистит и встает снова на зарядку, а также роботы-животные.

Япония не патриархальнее России. Права женщин здесь очень уважают, и в целом они лучше защищены, чем в России, где, пока тебя палкой не огреют, никто ничего делать не будет. Здесь можно понести наказание даже за то, что на тебя кто-то не так посмотрел. О случаях, когда мужчина, например, попытался сфотографировать под юбкой у девушки, говорят в новостях. Так что безопасность — это одна из главных причин, почему мне нравится жить в Японии.

Мой муж по образованию педагог, но уже несколько лет он работает школьным бухгалтером. У учителей большие нагрузки, они трудятся допоздна. Для семейной жизни это минус. Работа в школьной системе очень высоко ценится, особенно профессия учителя, потому что он должен знать все — от математики до плавания и игры на музыкальных инструментах. Зарплаты у них высокие. Многие мечтают о такой работе, но получить ее трудно.

Досуг чаще всего я провожу вместе с мужем и с ребенком — мы любим путешествовать и бывать на природе. Иногда ко мне приезжают подруги на чай или прогулку, но это редко. С друзьями из России я поддерживаю общение, но все же легче дружить с теми, кто рядом. У меня есть хобби: я веду канал на ютьюбе и группу в ВКонтаке о Японии. Сначала я снимала ролики для своей семьи и друзей, чтобы они знали, как я живу, но позднее каналом заинтересовались и другие люди.

Фото: daily.afisha.ru

Я могла бы легко найти работу — рабочих здесь везде не хватает, а зарплаты большие. Но мне понравилось быть традиционной японской домохозяйкой, поэтому я не стала искать себе занятость. Думаю, если бы мы жили в России, моя жизнь сложилась бы совсем иначе и, скорее всего, я бы работала, а Кэнта остался бы дома сидеть с ребенком. Кстати, в Японии это не такая уж редкость.

Как живут японские домохозяйки

Когда я только приехала, мы жили вместе с родителями мужа, а позднее переехали в свой дом. Сначала общение с японцами давалось мне тяжело, ведь я еще не владела японским свободно, поэтому большую часть времени я проводила с мамой мужа. Она многому научила меня. Например, помогла справиться с бытовой техникой, объяснила, как совершать покупки и пользоваться кассой и мойкой для автомобиля, которые подразумевают только самообслуживание. В семье меня приняли хорошо — у мужа много иностранных друзей, так что родители не удивились его выбору.

Ведение хозяйства в японском доме сильно отличается. Порой мне казалось, что японцы делают иначе абсолютно все. Например, здесь принято принимать пищу всей семьей: если одному члену семьи надо просыпаться в 5 утра, то и остальные должны вставать в то же время, чтобы вместе позавтракать. А завтрак нужно еще приготовить — японцы очень следят за тем, чтобы еда была сбалансированной, поэтому на столе всегда должны быть рис, мясо или рыба и овощи. В моей русской семье совместно ели только по праздникам, а в остальное время все мы были вольны делать что хотим. В Японии я поняла, что приватности пришел конец. Это чувствуется даже в устройстве жилища: в японском доме очень маленькие комнаты, низкие потолки и мебель. Особенно маленькими делают детские комнаты, а иногда их вообще нет. Это для того, чтобы ребенок не отдалялся от родителей и больше времени проводил с семьей.

Каждый день я загружаю посуду в посудомоечную машину, мою туалет, ванну, раковины, стираю. Мой муж не наденет одну и ту же вещь дважды, да и я переняла эту привычку, так что стирки каждый день много. Еще я пылесошу полы и татами — это традиционное японское покрытие вроде ковра, оно есть практически в каждом доме. В татами быстро заводятся клещи и плесень, если не пылесосить их и не проветривать дом.

В прошлом году у нас родился сын, его зовут Тео. Мы выбрали такое имя, потому что нам обоим оно понравилось, также оно нетрудное в произношении и для русских, и для японцев. Кстати, японцы могут выбрать одно имя, а иероглифы для него другие, так что никто не сможет прочитать имя незнакомого человека, если не будет указано, как оно читается.

Детство моего ребенка проходит в спокойной обстановке: в нашей семье никто не пьет, не ссорится, не ругается, мы не испытываем материальных трудностей. Японские дети не стремятся быстро повзрослеть и попробовать все что можно. Здесь на улицах не увидишь драки. Думаю, что тяга к «взрослой жизни» у русских детей связана с неуважением к законам государства. Это касается не только детей, но и вообще населения. Японские законы хорошо работают, и лишний раз их нарушать никто не хочет. Здесь ни за что не продадут спиртное несовершеннолетнему, и, прежде чем купить алкоголь, нужно указать возраст в специальном окне на экране кассы.

По нашему ребенку видно, что он лишь наполовину японец. Таких людей здесь называют хафу, что означает «половина». Очень многие хафу становятся моделями и артистами, работают на телевидении. Я думаю, что у Тео в будущем не должно быть проблем с тем, как будут воспринимать его внешность. Сейчас, куда бы мы ни пошли, только и слышим: «Какой красавчик!».

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