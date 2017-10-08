ЮЖНЫЙ ФРОНТ

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GUNMAN ATTACKED ROYAL PALACE IN SAUDI ARABIA. 2 GUARDS KILLED, 3 OTHERS INJURED

Вооруженный человек атаковал королевский дворец в Саудовской Аравии. Двое охранников убиты, трое - ранены.





Саудовские власти объявили, что 7 октября, вооруженный человек напал на королевский дворец аль-Салям в городе Джидде. Агентство Saudi Press Agency (SPA) заявило, что “в субботу, в 15:15, пост Королевской гвардии, расположенный перед западными воротами Дворца мира в Джидде, был обстрелян человеком, который вышел из автомобиля Hyundai”.

Агентство SPA сообщило, что два дворцовых стражника - сержант Хаммад бин Шаллах аль-Мутайри (Hammad bin Shallah al-Mutairi) и рядовой Абдулла бен Файзаль аль-Субае (Abdullah bin Faisal al-Subaie) при нападении были убиты. Три других гвардейца, по словам источника, были ранены.

Саудовские власти идентифицировали нападавшего как “Мансура бин Хасана бин Али аль-Фахида аль-Амири”, 28-летнего подданного КСА. Согласно SPA, аль-Амири был вооружен автоматом AК-47 и тремя бутылками с “коктейлем Молотова”.

В то же время, агентство Рейтер сообщило, что американское посольство в Саудовской Аравии попросило американских граждан, находящихся в стране, “проявлять осторожность” вблизи дворца аль-Салям в городе Джидде. Предостережение было опубликовано сразу после нападения.

До настоящего момента саудовские власти не обнародовали никакой информации о мотивах нападавшего или о его принадлежности к какой-либо террористической организации. В то же время никакая организация до сих пор не взяла на себя ответственность за нападение.

Фото с места событий:





05.10.2017

Израиль готовит курдских пилотов для войны с Багдадом





Израильский F-16 D ‘Barak Cobra’ на взлете. June 28 2010. Photo by Ofer Zidon/Flash90

Гордон Дафф (Gordon Duff) и Наид аль-Хусаини (Nahed al Husaini) пишут в статье в Veterans Today (source):

Согласно источникам на земле, до 200 курдских пилотов обучаются и в Израиле и в Южной Африке для войны против Багдада. Как мы и говорили, Курдистан превращается в израильский вооруженный лагерь внутри Ирака. Системы ПВО, дальнобойная артиллерия, вертолеты и боевые самолеты поступают в Эрбиль для всё более расширяющейся войны против Ирака и Ирана.

Более того, источники сообщают, что израильские пилоты, летающие на американских самолетах, действуют выходя далеко за пределы разрешенных и согласованных зон, нанося удары по силам Ирана и Хезболлы в Сирии.

Источники говорят, что Нетаньяху стал частым гостем Эрбиля, он провел уже по меньшей мере три встречи с Барзани, и гарантировал Курдистану поддержку Израиля, когда война начинается.

Нам также сказали, что возобновление борьба Ирака против ИГИЛ в и под Киркуком является в действительности началом войны против курдов, и что в некоторых областях Ирака, ИГИЛ, на самом деле, - это курдские силы. Израиль, как сообщают, обучает курдов, чтобы двинув их в ключевые нефтеносные районы Ирака, начать транспортировать оттуда нефть, точно так же как он это делал с конца 2014 года под видом сил ИГИЛ; в то время Израиль, с американской помощью, поспособствовал ИГИЛ во взятии Мосула и провинции Анбар.

Сегодня в Сирии, вблизи Дэйр эз-Зор, израильские силы координируют с ИГИЛ операцию по “перемаркировке” - поддерживаемое США продвижение [курдов] в ключевые нефтяные области Сирии, области, у которых нет истории курдского населения.

Курды, поддерживаемые США и Израилем (а в действительности - самим ИГИЛ), двигаются к Дэйр эз-Зор, планируя занять большую часть Сирии и сократив её доходы от добычи нефти, ослабить страну и уменьшить угрозу, которую свободный и независимый Ближний Восток представлял бы для Израиля.

Израиль, которому помогает Саудовская Аравия, играет в “разделяй и властвуй”, “Большую игру” которой он научился у Британии 19-го века: турки против курдов, курды против арабов, шииты против суннитов, племя против племени, вооружай обе стороны одновременно, расковыривай раны и обиды, а потом сядь в сторонке и наслаждайся резнёй.

SYRIAN FORCES DEPLOY RUSSIAN-MADE TOS-1A SOLNTSEPYOK HEAVY FLAMETHROWER SYSTEM FOR MAYADIN ADVANCE

Сирийские правительственные войска развернули российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1A “Солнцепёк” для поддержки наступления на город Маядин





Сирийские правительственные силы развернули российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1A “Солнцепек” для поддержки продолжающегося наступления на удерживаемый ИГИЛ город Маядин в провинции Дейр эз-Зор.

Maядин расположен в долине Евфрата, на западном берегу реки и является одной из ключевых цитаделей ИГИЛ в данном регионе.

Сирийская арабская армия (Syrian Arab Army - SAA) и ее союзники уже захватили много пунктов к западу и к югу от города, включая старый аэропорт, элеваторы и соседние фермы.

Система TOС-1A будет использована, скорее всего, для разрушения фортификационных сооружений ИГИЛ в данном районе.





Информация о ТОС-1А “Солнцепёк”:





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