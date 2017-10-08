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опубликовано редакцией на Переводике 08.10.17 21:15
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

ЮЖНЫЙ ФРОНТ

Новости с  Ближнего Востока


GUNMAN ATTACKED ROYAL PALACE IN SAUDI ARABIA. 2 GUARDS KILLED, 3 OTHERS INJURED
Вооруженный человек атаковал королевский дворец в  Саудовской Аравии. Двое  охранников убиты,  трое - ранены.


Саудовские власти объявили, что 7 октября, вооруженный человек  напал на королевский дворец аль-Салям  в городе Джидде. Агентство Saudi Press Agency (SPA) заявило, что “в субботу,  в  15:15,  пост  Королевской  гвардии, расположенный  перед западными воротами Дворца мира в Джидде, был  обстрелян  человеком, который вышел из автомобиля Hyundai”.

Агентство SPA  сообщило, что два дворцовых стражника  -  сержант   Хаммад бин Шаллах аль-Мутайри  (Hammad bin Shallah al-Mutairi) и  рядовой  Абдулла бен Файзаль аль-Субае  (Abdullah bin Faisal al-Subaie)  при  нападении  были убиты. Три других  гвардейца,  по  словам источника,  были ранены.

Саудовские власти идентифицировали нападавшего как “Мансура бин Хасана бин Али аль-Фахида аль-Амири”, 28-летнего  подданного  КСА. Согласно SPA, аль-Амири был вооружен  автоматом AК-47 и тремя бутылками с “коктейлем Молотова”.

В  то  же  время,  агентство Рейтер сообщило, что американское посольство в Саудовской Аравии попросило американских граждан,  находящихся  в  стране,  “проявлять  осторожность” вблизи  дворца аль-Салям в городе Джидде. Предостережение было опубликовано  сразу   после нападения.

До настоящего  момента  саудовские власти не  обнародовали  никакой  информации  о  мотивах  нападавшего  или  о  его принадлежности  к  какой-либо  террористической организации. В  то  же  время никакая организация  до  сих  пор  не взяла на себя ответственность за нападение.

Фото с места событий:



05.10.2017 

ISRAEL GIVING THE KURDS AN AIR FORCE TO FIGHT BAGHDAD – REPORTS

Израиль  готовит  курдских пилотов  для  войны  с  Багдадом


Израильский  F-16 D ‘Barak Cobra’   на  взлете. June 28 2010. Photo by Ofer Zidon/Flash90

Гордон Дафф (Gordon Duff)  и  Наид аль-Хусаини (Nahed al Husaini)  пишут в  статье  в   Veterans Today (source):

Согласно  источникам  на  земле,  до 200 курдских пилотов обучаются и в Израиле и в Южной Африке для войны против Багдада. Как  мы  и  говорили, Курдистан  превращается в   израильский  вооруженный  лагерь  внутри  Ирака.  Системы  ПВО,  дальнобойная артиллерия, вертолеты и боевые  самолеты  поступают  в Эрбиль для  всё  более расширяющейся   войны против Ирака и Ирана.

Более того, источники  сообщают, что израильские пилоты,  летающие  на  американских  самолетах,  действуют  выходя  далеко  за  пределы  разрешенных  и согласованных  зон, нанося  удары  по  силам  Ирана  и  Хезболлы в Сирии.

Источники говорят, что Нетаньяху стал частым  гостем  Эрбиля, он  провел  уже  по  меньшей  мере  три  встречи  с   Барзани,  и  гарантировал  Курдистану поддержку  Израиля, когда война начинается.

Нам также сказали, что возобновление  борьба Ирака против ИГИЛ в и под Киркуком является  в  действительности  началом войны против курдов,  и  что в некоторых областях Ирака,  ИГИЛ, на самом деле, -  это  курдские  силы. Израиль,   как  сообщают, обучает  курдов, чтобы двинув  их  в ключевые нефтеносные  районы Ирака, начать транспортировать  оттуда   нефть,  точно  так  же  как  он  это  делал  с   конца   2014  года  под  видом  сил  ИГИЛ;   в то время  Израиль, с американской помощью,  поспособствовал ИГИЛ  во взятии Мосула и провинции Анбар.

Сегодня  в Сирии, вблизи  Дэйр эз-Зор,  израильские силы координируют с ИГИЛ операцию по  “перемаркировке” -  поддерживаемое  США  продвижение  [курдов]  в ключевые нефтяные области Сирии, области, у которых нет истории курдского населения.

Курды, поддерживаемые  США и Израилем (а  в  действительности  -  самим ИГИЛ), двигаются  к  Дэйр эз-Зор, планируя  занять большую часть Сирии и  сократив её  доходы от добычи нефти, ослабить  страну  и уменьшить  угрозу, которую свободный и независимый Ближний Восток представлял бы  для  Израиля.

Израиль, которому помогает Саудовская Аравия, играет  в  “разделяй  и властвуй”,   “Большую  игру” которой  он  научился  у  Британии  19-го века:  турки  против курдов, курды против арабов, шииты  против суннитов, племя  против племени, вооружай  обе стороны  одновременно, расковыривай   раны  и  обиды,  а  потом  сядь  в  сторонке  и  наслаждайся  резнёй.


SYRIAN FORCES DEPLOY RUSSIAN-MADE TOS-1A SOLNTSEPYOK HEAVY FLAMETHROWER SYSTEM FOR MAYADIN ADVANCE

Сирийские правительственные войска  развернули  российскую  тяжелую  огнеметную  систему ТОС-1A “Солнцепёк”  для  поддержки  наступления на  город Маядин


Сирийские правительственные силы развернули  российскую  тяжелую  огнеметную  систему ТОС-1A “Солнцепек”  для  поддержки  продолжающегося наступления на  удерживаемый ИГИЛ город Маядин в провинции Дейр эз-Зор.

Maядин  расположен в  долине  Евфрата, на западном берегу реки и является  одной из ключевых цитаделей ИГИЛ в  данном  регионе.

Сирийская арабская  армия  (Syrian Arab Army - SAA) и ее союзники уже захватили много пунктов к западу и к югу от города, включая старый аэропорт, элеваторы  и соседние фермы.

Система  TOС-1A будет  использована,  скорее всего,  для  разрушения  фортификационных  сооружений ИГИЛ  в  данном  районе.


Информация о  ТОС-1А  “Солнцепёк”:







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теги: Ближний Восток  
   
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