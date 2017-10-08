Есть такое чувство безопасности – быть китайцем

Недавно, на одном американском сайте, девушка, планирующая приехать в Китай, создала тему: безопасно ли вечером прогуливаться по шанхайским улицам? Многие интернет-пользователи, бывавшие в Китае, завалили ее положительными ответами. Иностранный писатель, проживший в Китае 14 лет, признался: в Китае безопасно как в больших мегаполисах, так и в маленьких городах, иногда он глубокой ночью шел от станции метро домой, и никогда не чувствовал страха. За последние пять лет в Китае количество совершений восьми видов серьезных насильственных преступление сократилось до 42,7%. В 2016 году данные всемирной преступности и безопасности продемонстрировали, что Китай – одна из стран с наиболее сильным общественным порядком. Чувство безопасности уже стало одним из новых ярлыков, присвоенных современному Китаю, это – визитная карточка, которую Китай демонстрирует миру.

По сравнению с достаточно мирным Китаем, мир не очень спокоен. На Центральном Востоке все еще горит огонь войны, на некоторых улицах европейских городов можно часто встретить вооруженную полицию, над головами людей сгущаются тучи терроризма. А современная китайская молодежь привыкла по ночам ходить в шашлычные, в то время как в некоторых частях США совет не выходить вечером из дома стал уже общепринятой мерой безопасности… Многие китайцы, возвращаясь из-за границы, зачастую чувствуют, что «в Китае все же спокойнее».

Один живущий в Китае иностранец восхищается: «Здесь живет такое огромное количество населения, но при этом здесь так безопасно, обеспечение такого порядка – настоящее искусство!» Чтобы понять, почему в Китае так безопасно, необходимо познакомиться с социалистическим управлением общественным порядком с китайской спецификой, это и правда поразительное искусство.

Например, в условиях, когда «вся страна как одна шахматная партия», необходимо создать механизмы совместной обороны, управления, координирования и контроля, сплотить массы, организовать эффективное сопротивление, углубить и расширить сетевое обслуживание, чтобы сеть общественной безопасности охватывала всех и каждого, укрепить основу управления порядком. Удается эффективно мобилизовать общественные силы, появилось множество базовых организаций общественного порядка по типу «народной организации Чаояна», активно применяются передовые концепции и современные научные технологии, осуществлен переход от «покраски столбов электролиний» до «интернета плюс», при помощи больших данных, облачных вычислений, искусственного интеллекта и других модифицированных сетей безопасности, удается отточить меч управления порядком.

Есть и колоссальные рамки управления, и чувствительные «нервные окончания», и забота органов правительства, и всестороннее участие общества, китайский код безопасности на самом деле заключается в преимуществах китайского строя, силах китайского народа, научной эффективности социалистического управления порядком с китайской спецификой.

«Пожалуйста, помни, за тобой стоит сильное отечество!» Эти слова, которые появились на китайском паспорте в конце фильма «Война волков 2», разгорячили сердца многих китайцев. В этом неспокойном мире задача обеспечения гражданской безопасности выглядит куда сложнее и тяжелее, чем любое искусство.

Начиная с минуты, когда вы покидаете границы Китая, вы круглые сутки имеете доступ к горячей линии 12308, о вашей безопасности постоянно заботятся. Китайские полицейские, которые несут вахту в зонах достопримечательностей в Италии, всегда готовы разрешить проблемы туристов. В зоне реки Меконг совместно обеспечивают безопасность силы Китая, Лаоса, Мьянмы и Таиланда, обеспечивая безопасное курирование всех кораблей… Только сильная страна, заботящаяся о своем народе, способна дать своим гражданам непоколебимый покой и уверенность. Есть такое чувство безопасности – быть китайцем.

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