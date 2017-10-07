Почему США отказались осудить в ООН казнь за гомосексуализм?

4 октября 2017



Резолюция в Совете по правам человека ООН была принята большинством голосов: за нее проголосовали 27 стран, в то время как 13 участников голосования высказались против резолюции, еще семь стран воздержались.



В Cовете по правам человека ООН состоялось голосование по резолюции, осуждающей применение смертной казни за "вероотступничество, богохульство, супружескую неверность и гомосексуальные отношения". Резолюция была принята большинством голосов: за нее проголосовали 27 стран, в то время как 13 участников голосования высказались против резолюции, еще семь стран воздержались.

Сенсацию в западной прессе, однако, вызвали не итоги голосования, а то, что США, последовательно выступающие за права сексуальных меньшинств, проголосовали против. Свое осуждение позиции Вашингтона уже высказали американские правозащитники.

Таким образом, Соединенные Штаты оказались в компании Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Ирака, Бурунди, Ботсваны и некоторых других стран, не согласных с тем, что смертную казнь за гомосексуальные отношения следует запретить во всех странах мира.

Россия не участвовала в голосовании, так как в прошлом году не была переизбрана в Совет по правам человека ООН по итогам голосования Генассамблеи ООН.

Почему же США оказались в числе стран, проголосовавших против осуждения смертной казни за гомосексуальные отношения?

Как объяснила пресс-секретарь госдепартамента США Хезер Нойерт, США сожалеют, что им пришлось проголосовать против и "однозначно осуждают" применение смертной казни за гомосексуальные отношения.

По ее словам, Соединенные Штаты поддержали бы резолюцию, если бы она касалась только таких случаев. Однако, как пояснила Нойерт, резолюция ООН гораздо шире по содержанию, и США не согласны с некоторыми ее положениями.

"Мы проголосовали против резолюции из-за обеспокоенности по поводу представленного в документе подхода, предусматривающего осуждение смертной казни во всех случаях, кроме того, она призывает к полной отмене смертной казни. Мы надеялись увидеть более сбалансированный и точный вариант резолюции, который более четко отражает позицию государств, где законно применяется смертная казнь, например как в США", - подчеркнула пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства.

Представитель госдепартамента назвала "вводящими в заблуждения" сообщения СМИ о том, что США выступили против отмены смертной казни за гомосексуализм. По ее словам, если бы речь в резолюции шла только об осуждении смертной казни за гомосексуальные отношения, то Вашингтон бы однозначно поддержал документ.

"США однозначно осуждают применение смертной казни за гомосексуализм, богохульство, супружескую измену и вероотступничество. Мы не рассматриваем случаи такого поведения как преступления", - заявила Хезер Нойерт.



По словам Хезер Нойерт, США однозначно осуждают применение смертной казни за гомосексуальные отношения и поддержали бы резолюцию, если бы она касалась только таких случаев



Документ, принятый советом по правам человека ООН, кроме осуждения высшей меры наказания за гомосексуальные отношения и супружескую измену, также предусматривает отмену смертной казни по отношению к осужденным младше 18 лет, беременным женщинам, психически больным, а также умственно отсталым лицам.

Однако объяснение Вашингтона не удовлетворило представителей ЛГБТ-организаций США.

"В то время как совет по правам человека ООН сделал чрезвычайно важный шаг, администрация Трампа упустила возможность стать мировым лидером, не поддержав это очень важное изменение", - заявил директор правозащитной организации "Кампания за права человека" Тай Кобб.

Сейчас гомосексуальные отношения караются смертной казнью в четырех странах мира - Иране, Саудовской Аравии, Судане и Йемене.

Кроме того, казнить за это могут в некоторых провинциях Нигерии и Сомали, а также на подконтрольных группировке "Исламское государство" территориях Ирака и Сирии.

Также смертная казнь за гомосексуальные отношения предусмотрена законодательством Афганистана, Мавритании, Пакистана, Катара и ОАЭ, однако в этих странах высшую меру наказания в таких случаях на практике фактически не применяют.

Проект резолюции был представлен восемью странами, активно защищающими права ЛГБТ: Бельгией, Бенином, Коста-Рикой, Мексикой, Молдавией, Монголией и Швейцарией.

"Это исторический момент, когда международное сообщество публично заявило о том, что эти ужасные законы должны быть упразднены. Это невообразимо, что сотни миллионов людей живут в странах, где любой может быть казнен за то, что он любит кого-то не того", - говорит Ренато Саббадини, директор Международной ассоциации лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (ILGA).

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