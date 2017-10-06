«Не ждите от врача ангельского образа, святости и безгрешности»

На снимке: Глава Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Пантелеимон (Шатов) в гостях у директора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии профессора Леонида Михайловича Рошаля (

http://foma.ru/beda-zabota-molitva.html

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Автор фото: Юлия Маковейчук (с)

Владимир Гурболиков на страницах Православного журнала «Фома» в социальной сети Вконтакте опубликовал статью о том, как относиться к врачам.

Владимир Гурболиков

. КАК ОТНОСИТЬСЯ К ВРАЧАМ.



Возможно, не самое популярное мнение, и всё же решусь его высказать.

Добрая знакомая по ВК написала в связи с обсуждением темы абортов: "У меня пятеро. Первую рожала в 24 года, последнего в 42. Ни разу не было разговоров про аборт. Врачи были разные. Про опасности и скрининги даже речи не было."

Честно — очень порадовала этому комментарию. И он, слава Богу, далеко не один такой. Но вот чем хотел бы поделиться с друзьями в отношении более широкой темы, темы отношения к врачам.

Обстановка везде разная, коллективы врачебных учреждений тоже. Есть и опыт тех, с кем и в женской консультации разговор начинался со слов: "Ну что, аборт?". Точно так же разнится и то, с чем сталкиваемся мы в поликлиниках и больницах.

У меня несколько родственников и друзей трудятся в медицине, и я от них знаю столько всего, в том числе и дурного. И они сами иногда переживают за своих коллег. Но тесное общение с ними приводит меня к нескольким важным, на мой взгляд, выводам. Которые могли бы помочь каждому из тех пациентов, кто хочет называться христианином и следовать за своим Главным Врачом.

Вывод первый. Надо всегда сторониться любых определений типа "врачи-убийцы", "убийцы в белых халатах" и так далее. Эта истерия используется потом против самих же пациентов. Сталкивают их с врачами, а за кулисами идёт так называемая "оптимизация" медицины. Фактически лишающая врачей возможности по-настоящему, качественно, помочь. Каков единственный правильный путь? — Надо помнить, что общий противник и у врача, и у пациента: это болезнь. И в этом понимании надо с врачом стремиться быть вместе. Пытаться разбираться, что и ему, и вам может помешать. А что — помочь в борьбе с главным противником, болезнью.

Второй вывод. Надо сознавать ещё и то, что все, включая врачей, — люди. Мы их осуждаем? Очень и очень часто. Но ведь и сами мы делаем массу ошибок и недопустимых поступков. Но мы с лёгкостью их себе... прощаем! Нам кажется, будто цена наших дел со знаком минус малозначимая: ну, подумаешь, кому-то сказал, чего-то сотворил не то, либо то, что было надо, не исполнил... Но то я, а то — врач!.. Это — само-оправдание и своего рода двойной стандарт. Для верующего человека так мыслить - недопустимо.

Нам заповедано прощать даже врага. А врач зачастую и не враг вовсе. Потому — надо уметь любить и прощать врача — как и всякого человека. Не надо от него (как и от священника, кстати) ожидать ангельского образа, святости и безгрешности. То, чего так часто мы не требуем от себя самих. За врача всегда надо искренне молиться Богу. И видя его согрешение, вспоминать о своих собственных, иногда даже неосознанных. Хотите пример того, как возможно простому человеку через "маленький" поступок разрушить в жизни очень многое — читайте вот это:

http://foma.ru/pyat-rubley.html



Третий вывод, он же совет: не поддаваться навязыванию восприятия медицины как только лишь "сферы услуг". Где: "я пришёл - сказал - и меня обслужили". Нет! Это не парикмахерская и не ателье (при всём уважении к парикмахерам и мастерам). В Библии неслучайно сказано: "Почитай искусство врача", потому что представление, будто можно людей, совершенно разных, вылечить всех по протоколу и стандартам, - это громадное заблуждение. Которое сейчас, к сожалению, культивируется.

Представление о медицине как сфере услуг — это искушение, влияние культа потребления, который глубоко противоречит сути христианства.

Да, протоколы нужны, стандарты нужны, но тут дело идёт о человеческой индивидуальности. Об уникальной личности, соединяющей духовное, душевное и телесное. И это человеческое уникальное существо, увы, подвержено и болезням, и смерти. Сшить костюм или исправить причёску можно, наверное, в 99,99999 процентов случаев. А вот уберечь от страданий или смерти — иногда просто не в человеческих силах. И очень часто преодоление болезни в совместном с врачом труде — это чудо, это сочетание труда и Божия промысла.

Хотя, конечно же, врач несёт свою, в том числе очень страшную и суровую, часть ответственности за своего пациента.

Четвёртый совет, он же предостережение. Советую очень и очень осторожно относиться к тому как журналисты, мои коллеги, освещают медицинскую тематику. Увы, даже на центральных каналах немалая часть "сенсационных" разоблачающих врача материалов построена на откровенном дилетантизме, незнании предмета и отсутствии понимания обстановки. И что ещё грустнее: это может накладываться на политический заказ. Заказ связан с попыткой (на фоне реальных проблем с нехваткой бюджетирования, влиянием так называемого "эффективного менеджмента" и кучей иных вопросов, какие меньше всего зависят лично от врача) снять ответственность с управленцев и переложить её всю целиком на "врачей-злодеев".

Проще противопоставить врача и пациента, нежели решить массу накопившихся проблем. Хотя, на мой взгляд, было бы правильнее прямо признать их. И вместе с врачебным сообществом искать выход. Увы, на такое мало кто готов и способен. И это ещё одна человеческая слабость, а отнюдь не только бюрократическое равнодушие. Человеческий грех проявляется везде.

Люди, заставшие очереди в магазинах в 70-80 годы должны вспомнить, как часто вся очередь начинала, уставши от бесконечного стояния, срываться и кричать на продавца. Хотя не он был виноват, что масло осталось только солёное, а другое скупили (был такой момент, когда в магазинах предлагались уже не сливочное и крестьянское виды масла, а несолёное и солёное). Но проще было кричать именно на продавца, а не на директора магазина или главу продторга. Тут часто тот же случай...

Хотя вообще ни на кого кричать-то не следует... И если вы подумали, что я пишу это ради осуждения начальства, то ошибаетесь. Начальству тоже вовсе не обязательно просто и сахарно. Как, увы. считают и многие мои друзья и читатели.

Мой главный призыв: аккуратней с высказываниями, мнениями и — бережнее с врачами (как и со всеми людьми). Среди врачей действительно есть те, кто плохо исполняет свои обязанности, пренебрегает необходимыми знаниями, либо дурно ведёт себя с пациентами. Но эти проблемы относится часто к любому из нас. И ко мне тоже. Разве нет?

Надо помнить об этом. Причём помнить, что вопрос тут напрямую связан с нашим христианским отношением. С заповедями Божиими. А значит, затрагивает не только вопрос здоровья, но и спасения души. И врачей, и начальства, и конечно же, всех нас как пациентов. Потому что и начальники, и врачи тоже оказываются пациентами. Рано или поздно.

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