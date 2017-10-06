Связанные с Россией рекламные объявления в "Фейсбуке" имели много разных маскировок

Майк Айзек и Скотт Шейн

Страница в Фейсбуке, которая, как считают, связана с Россией, под названием "Защищенные границы" предлагала поток комментариев, разжигающих ненависть к иммигрантам.

САН-ФРАНЦИСКО - Русские, выдававшие себя за американцев в "Фейсбуке" в прошлом году, использовали целый ряд маскировок.



В "Фейсбуке" была страница "Defend the 2nd" ("Защищай вторую поправку") для сторонников права на владение, ношение и использование оружия, украшенная огнестрельным оружием и жесткой риторикой. Была и страница в радужных оттенках для активистов за права сексменьшинств - "LGBT United". Существовала даже группа в "Фейсбуке" для любителей животных с мемами с умилительными щенками, которая распространялась по сайту с помощью платных рекламных объявлений.

Федеральные следователи и должностные лица "Фейсбука" считают теперь, что эти группы и их страницы являлись частью высокоскоординированной кампании дезинформации, связанной с "Агентством интернет-исследований", загадочной компанией из Санкт-Петербурга, Россия, известной распространением связанной с Кремлем пропаганды и фальшивых новостей в сети. Группы были описаны для "Нью-Йорк Таймс" двумя людьми, знакомыми с соцсетью и ее рекламными объявлениями, которым не разрешено обсуждать их публично.

Под усиливающимся давлением со стороны Конгресса и растущего возмущения общественности "Фейсбук" передал в понедельник более 3000 связанных с Россией рекламных объявлений со своего сайта комитетам по разведке сената и палаты представителей, а также юридическому комитету в сенате. Эти материалы являются частью попытки понять глубину того, что, как считают теперь следователи, являлось массивными иностранными усилиями на протяжении нескольких лет по вмешательству в президентские выборы 2016 года в Соединенных Штатах.

"Мы, естественно, сильно обеспокоены этим", - сказал в интервью вице-президент "Фейсбука" по публичной политике в Соединенных Штатах Джоэл Каплан. "Рекламные объявления и аккаунты, которые мы обнаружили, по-видимому, усиливали вызывающие раскол политические вопросы по всему политическому спектру", включая права на ношение оружия, вопросы прав сексменьшинств и движения "Black Lives Matter".

"Фейсбук" отказался назвать или подтвердить конкретные группы или рекламные объявления, сославшись на юридические ограничения и идущее сотрудничество с федеральными следователями. Были даны утечки в отношении нескольких страниц с российскими связями или же страницы были установлены журналистами. Люди, осведомленные о расследовании, рассказали "Таймс", по крайней мере, о семи связанных с Россией группах в "Фейсбуке", о некоторых из них ранее не сообщалось.

В понедельник вечером "Фейсбук" сообщил в своем посте, что около 10 миллионов человек видели спорные рекламные объявления. Около 44% этих объявлений были показаны до выборов 2016 года, а остальные - позднее, сказала компания.

Масштаб и вид информации, переданной "Фейсбуком", подчеркивает сложный характер расследования и степень, до которой социальная сеть - с более чем двумя миллиардами регулярных посетителей - использовалась, чтобы манипулировать американцами и подстрекать к общественным волнениям.

"Фейсбук" сообщил 6 сентября, что он обнаружил 470 страниц и профилей, связанных с "Агентством интернет-исследований". Он сказал, что эти страницы оплатили 3000 рекламных объявлений, образец которых был показан комитетам по разведке сената и палаты представителей, расследующих российскую кампанию влияния.

Во время обращения в прямом эфире на своей странице в "Фейсбуке" Марк Цукерберг, руководитель "Фейсбука", признал серьезность и новизну тактики, использовавшейся в его сети.

"Многие из этих действий были новыми на этих выборах, или же имели значительно больший размах, чем когда-либо ранее в истории, и в намного больших масштабах, чем вмешательство, которое мы обнаружили", - сказал г-н Цукерберг.

С момента огласки этого "Фейсбуком" под пристальное внимание попали и другие компании в Кремниевой долине, а также то, какую роль играли их сети, если это имело место, во влиянии на результат выборов 2016 года.

На прошлой неделе "Твиттер" заявил, что обнаружил более 200 аккаунтов со связями с контролируемыми Россией страницами, найденными "Фейсбуком". Сенатор Марк Уорнер, демократ от штата Вирджиния и вице-председатель комитета по разведке в сенате, раскритиковал компанию за то, что она ограничилась лишь исследованием "Фейсбука" в отношении тайной российской деятельности на ее платформе.





Марк Уорнер, демократ от штата Вирджиния и вице-председатель сенатского комитета по разведке, является ярым критиком "Фейсбука" и других компаний за то, что они не сообщили о степени, до которой иностранные агенты участвовали во влиянии на результат выборов 2016 года. Фото - Пало Мартинес Монсиваис/"Ассошиэйтед Пресс"

А в пятницу "Гугл" сообщил, что он будет сотрудничать с расследованиями Конгресса в отношении выборов. Поисковый интернет-гигант начал внутреннее расследование того, не использовались ли его рекламные продукты и услуги в рамках кампании влияния, связанной с Россией.

Должностных лиц всех трех компаний попросили дать показания на открытых слушаниях в Конгрессе в отношении российских операций - в комитете палаты представителей в этом месяце и в сенатском комитете 1 ноября.

В то время как американские разведывательные службы пришли к заключению в январе, что основной целью Владимира В. Путина, российского президента, было навредить Хилари Клинтон, операция в "Фейсбуке" показывает, что российское правительство сильно повлияло на раскол по политическим вопросам на многих направлениях. Эксперты по России сказали, что г-н Путин надеялся испортить имидж американской демократии и помешать международному влиянию Соединенных Штатов.

В каждом случае мнения (в соцсетях) выдавали себя за американцев и считались говорящими за сограждан, разделявших такие же взгляды: анти-иммиграционных фанатиков, активистов прав на ношение оружия, сторонников прав сексменьшинств, афро-американских активистов - и, что еще нелепее, любителей собак, согласно двум людям, осведомленным о рекламных объявлениях.

На странице LGBT United и в Твиттер-аккаунте @LGBTuni с символом радуги заявлялось: "Мы выступаем в поддержку всех членов сообщества ЛГБТ по всей стране. Половые предпочтения не характеризуют вас. Вас характеризует ваша личность".

Страница "Defend the 2nd" распространяла, судя по всему, сообщения в поддержку права на ношение оружия.

"Почему у меня есть оружие?" - спрашивает женщина на одном изображении, которое, по-видимому, связано с этой страницей. "Потому что моей семье легче забрать меня из тюрьмы, чем с кладбища". (Изображение и слоган позаимствованы, видимо, у реальных активистов за ношение оружия, но пропущенный артикль "а" перед словом "кладбище" является типичной ошибкой для русских, говорящих по-английски.)





Снимок изображения за право ношения оружия "Defend the 2nd", использовавшегося в "Фейсбуке" и "Твиттере", как считают, связан с Россией. Пропущенный артикль "а" перед словом "кладбище" является характерной ошибкой для русских, говорящих по-английски.

Часть проблемы для "Фейсбука" при выискивании негодяев говорит о самой сути того, как построена вся сеть компании. В некоторых случаях связанные с Россией аккаунты создавали группы в "Фейсбуке" и размещали изображения и контент с целью их быстрого распространения в "Фейсбуке".

Чтобы помочь этому быстрому распространению, эти аккаунты платили за "рекламируемые посты" - так в "Фейсбуке" называется один из видов его платных рекламных объявлений - чтобы они были вставлены в новостные ленты пользователей, это центральная колонка, заполненная обновлениями статусов и фотографиями от друзей. Эти посты часто включали призыв к действию, например, прося пользователей вступить в фальшивую группу или поделиться этим постом.

Более того, эта кампания дезинформации распространилась далеко за пределы "Фейсбука", на такие сайты как Reddit, Instagram, 4chan и Imgur - другие популярные онлайн-соцсети - затруднив для любой компании уменьшение потока фальшивых аккаунтов.

Как минимум в одном случае настоящие американские активисты на самом деле взаимодействовали с российскими фальшивками. Когда страница "Blacktivist" в "Фейсбуке" и аккаунт в Твиттере - подозреваемые теперь в связях с Россией - призвали к маршу в Балтиморе посреди беспорядков после смерти находившегося под стражей в полиции чернокожего мужчины Фредди Грэя, то настоящий местный активист открыто обратился к управляющему страницей "Blacktivist" через Твиттер. Священник Хебер Браун-третий, пастор церкви в Балтиморе, спросил "Blacktivist", находятся ли те, кто управляет аккаунтом, в Балтиморе. Человек или люди, стоявшие за аккаунтом, ответили, что они там не находятся, но "мы ищем дружбы, потому что мы боремся по тем же причинам. Мы вообще-то открыты для ваших идей и предложений".

Г-н Браун ответил, что им следует "приехать узнать и послушать, прежде чем возглавлять" и призвал "Blacktivist" принести публичные извинения. Когда он узнал в пятницу, сначала из сообщения Си-Эн-Эн, что этот аккаунт возник в России, то г-н Браун выразил в Твиттере его изумление, что он сделал замечание не чрезмерно пылкому неместному активисту, а невольно "сорвал российскую операцию".



Другая страница, под названием "Secured Borders", предлагала поток разжигающих анти-иммиграционных комментариев. Один под ником "Heart of Texas" ("Сердце Техаса") агитировал за выход этого штата из союза. Третий, "Being Patriotic" ("Патриотичный"), пытался объединить флоридцев в пользу предвыборной кампании Трампа.

Цель страницы любителей собак была более неясной. Но некоторые аналитики предложили возможный мотив: набрать большое количество сторонников, прежде чем постепенно ввести политические информационные материалы. Не видя всей ленты новостей страницы, которая сейчас закрыта "Фейсбуком", невозможно сказать, пробовали ли российские управляющие страницей применять такую тактику.



Клинтон Уоттс, бывший агент ФБР, работающий сегодня в Институте внешнеполитических исследований в Филадельфии, сказал, что Россия ведет себя предприимчиво, пытаясь разработать различные каналы влияния. Некоторые, как страница с собаками, могли были быть созданы без конкретной цели и держались про запас на будущее.

"Они создавали множество целевых аудиторий в социальных сетях, чтобы оказывать повсюду влияние", - сказал г-н Уоттс, который отслеживает предполагаемые российские аккаунты с 2015 года.

"Фейсбук" заявил, что компания предпринимает шаги, чтобы дать отпор. Компания планирует нанять более 1000 новых сотрудников для своей команды проверки рекламных объявлений и сообщила, что будет сотрудничать и делиться тем, что она узнала, с другими компаниями информационных технологий. Она также планирует ограничить появление в рекламных объявлениях "более сокрытых типов насилия" и будет требовать более тщательную документацию для проверки личностей рекламодателей, желающих купить политическую рекламу.

В субботу, по окончанию еврейского праздника Yom Kippur - "Дня искупления" - г-н Цукерберг, который является евреем, также казался раскаивающимся.

"За то, как моя работа была использована для разделения людей, а не объединения нас, я прошу прощения", - написал он в посте на своей личной странице в "Фейсбук". "Я буду работать, чтобы исправиться".

Майк Айзек сообщал из Сан-Франциско, а Скотт Шейн из Вашингтона.

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