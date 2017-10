Связанные с Россией рекламные объявления в "Фейсбуке" имели много разных маскировок

Майк Айзек и Скотт Шейн

Страница в Фейсбуке, которая, как считают, связана с Россией, под названием "Защищенные границы" предлагала поток комментариев, разжигающих ненависть к иммигрантам.

САН-ФРАНЦИСКО - Русские, выдававшие себя за американцев в "Фейсбуке" в прошлом году, использовали целый ряд маскировок.



В "Фейсбуке" была страница "Defend the 2nd" ("Защищай вторую поправку") для сторонников права на владение, ношение и использование оружия, украшенная огнестрельным оружием и жесткой риторикой. Была и страница в радужных оттенках для активистов за права сексменьшинств - "LGBT United". Существовала даже группа в "Фейсбуке" для любителей животных с мемами с умилительными щенками, которая распространялась по сайту с помощью платных рекламных объявлений.

Федеральные следователи и должностные лица "Фейсбука" считают теперь, что эти группы и их страницы являлись частью высокоскоординированной кампании дезинформации, связанной с "Агентством интернет-исследований", загадочной компанией из Санкт-Петербурга, Россия, известной распространением связанной с Кремлем пропаганды и фальшивых новостей в сети. Группы были описаны для "Нью-Йорк Таймс" двумя людьми, знакомыми с соцсетью и ее рекламными объявлениями, которым не разрешено обсуждать их публично.

Под усиливающимся давлением со стороны Конгресса и растущего возмущения общественности "Фейсбук" передал в понедельник более 3000 связанных с Россией рекламных объявлений со своего сайта комитетам по разведке сената и палаты представителей, а также юридическому комитету в сенате. Эти материалы являются частью попытки понять глубину того, что, как считают теперь следователи, являлось массивными иностранными усилиями на протяжении нескольких лет по вмешательству в президентские выборы 2016 года в Соединенных Штатах.

"Мы, естественно, сильно обеспокоены этим", - сказал в интервью вице-президент "Фейсбука" по публичной политике в Соединенных Штатах Джоэл Каплан. "Рекламные объявления и аккаунты, которые мы обнаружили, по-видимому, усиливали вызывающие раскол политические вопросы по всему политическому спектру", включая права на ношение оружия, вопросы прав сексменьшинств и движения "Black Lives Matter".

"Фейсбук" отказался назвать или подтвердить конкретные группы или рекламные объявления, сославшись на юридические ограничения и идущее сотрудничество с федеральными следователями. Были даны утечки в отношении нескольких страниц с российскими связями или же страницы были установлены журналистами. Люди, осведомленные о расследовании, рассказали "Таймс", по крайней мере, о семи связанных с Россией группах в "Фейсбуке", о некоторых из них ранее не сообщалось.

В понедельник вечером "Фейсбук" сообщил в своем посте, что около 10 миллионов человек видели спорные рекламные объявления. Около 44% этих объявлений были показаны до выборов 2016 года, а остальные - позднее, сказала компания.

Масштаб и вид информации, переданной "Фейсбуком", подчеркивает сложный характер расследования и степень, до которой социальная сеть - с более чем двумя миллиардами регулярных посетителей - использовалась, чтобы манипулировать американцами и подстрекать к общественным волнениям.

"Фейсбук" сообщил 6 сентября, что он обнаружил 470 страниц и профилей, связанных с "Агентством интернет-исследований". Он сказал, что эти страницы оплатили 3000 рекламных объявлений, образец которых был показан комитетам по разведке сената и палаты представителей, расследующих российскую кампанию влияния.

Во время обращения в прямом эфире на своей странице в "Фейсбуке" Марк Цукерберг, руководитель "Фейсбука", признал серьезность и новизну тактики, использовавшейся в его сети.

"Многие из этих действий были новыми на этих выборах, или же имели значительно больший размах, чем когда-либо ранее в истории, и в намного больших масштабах, чем вмешательство, которое мы обнаружили", - сказал г-н Цукерберг.

С момента огласки этого "Фейсбуком" под пристальное внимание попали и другие компании в Кремниевой долине, а также то, какую роль играли их сети, если это имело место, во влиянии на результат выборов 2016 года.

На прошлой неделе "Твиттер" заявил, что обнаружил более 200 аккаунтов со связями с контролируемыми Россией страницами, найденными "Фейсбуком". Сенатор Марк Уорнер, демократ от штата Вирджиния и вице-председатель комитета по разведке в сенате, раскритиковал компанию за то, что она ограничилась лишь исследованием "Фейсбука" в отношении тайной российской деятельности на ее платформе.

Марк Уорнер, демократ от штата Вирджиния и вице-председатель сенатского комитета по разведке, является ярым критиком "Фейсбука" и других компаний за то, что они не сообщили о степени, до которой иностранные агенты участвовали во влиянии на результат выборов 2016 года. Фото - Пало Мартинес Монсиваис/"Ассошиэйтед Пресс"

А в пятницу "Гугл" сообщил, что он будет сотрудничать с расследованиями Конгресса в отношении выборов. Поисковый интернет-гигант начал внутреннее расследование того, не использовались ли его рекламные продукты и услуги в рамках кампании влияния, связанной с Россией.

Должностных лиц всех трех компаний попросили дать показания на открытых слушаниях в Конгрессе в отношении российских операций - в комитете палаты представителей в этом месяце и в сенатском комитете 1 ноября.

В то время как американские разведывательные службы пришли к заключению в январе, что основной целью Владимира В. Путина, российского президента, было навредить Хилари Клинтон, операция в "Фейсбуке" показывает, что российское правительство сильно повлияло на раскол по политическим вопросам на многих направлениях. Эксперты по России сказали, что г-н Путин надеялся испортить имидж американской демократии и помешать международному влиянию Соединенных Штатов.

В каждом случае мнения (в соцсетях) выдавали себя за американцев и считались говорящими за сограждан, разделявших такие же взгляды: анти-иммиграционных фанатиков, активистов прав на ношение оружия, сторонников прав сексменьшинств, афро-американских активистов - и, что еще нелепее, любителей собак, согласно двум людям, осведомленным о рекламных объявлениях.

На странице LGBT United и в Твиттер-аккаунте @LGBTuni с символом радуги заявлялось: "Мы выступаем в поддержку всех членов сообщества ЛГБТ по всей стране. Половые предпочтения не характеризуют вас. Вас характеризует ваша личность".

Страница "Defend the 2nd" распространяла, судя по всему, сообщения в поддержку права на ношение оружия.

"Почему у меня есть оружие?" - спрашивает женщина на одном изображении, которое, по-видимому, связано с этой страницей. "Потому что моей семье легче забрать меня из тюрьмы, чем с кладбища". (Изображение и слоган позаимствованы, видимо, у реальных активистов за ношение оружия, но пропущенный артикль "а" перед словом "кладбище" является типичной ошибкой для русских, говорящих по-английски.)

Снимок изображения за право ношения оружия "Defend the 2nd", использовавшегося в "Фейсбуке" и "Твиттере", как считают, связан с Россией. Пропущенный артикль "а" перед словом "кладбище" является характерной ошибкой для русских, говорящих по-английски.

Часть проблемы для "Фейсбука" при выискивании негодяев говорит о самой сути того, как построена вся сеть компании. В некоторых случаях связанные с Россией аккаунты создавали группы в "Фейсбуке" и размещали изображения и контент с целью их быстрого распространения в "Фейсбуке".

Чтобы помочь этому быстрому распространению, эти аккаунты платили за "рекламируемые посты" - так в "Фейсбуке" называется один из видов его платных рекламных объявлений - чтобы они были вставлены в новостные ленты пользователей, это центральная колонка, заполненная обновлениями статусов и фотографиями от друзей. Эти посты часто включали призыв к действию, например, прося пользователей вступить в фальшивую группу или поделиться этим постом.

Более того, эта кампания дезинформации распространилась далеко за пределы "Фейсбука", на такие сайты как Reddit, Instagram, 4chan и Imgur - другие популярные онлайн-соцсети - затруднив для любой компании уменьшение потока фальшивых аккаунтов.

Как минимум в одном случае настоящие американские активисты на самом деле взаимодействовали с российскими фальшивками. Когда страница "Blacktivist" в "Фейсбуке" и аккаунт в Твиттере - подозреваемые теперь в связях с Россией - призвали к маршу в Балтиморе посреди беспорядков после смерти находившегося под стражей в полиции чернокожего мужчины Фредди Грэя, то настоящий местный активист открыто обратился к управляющему страницей "Blacktivist" через Твиттер. Священник Хебер Браун-третий, пастор церкви в Балтиморе, спросил "Blacktivist", находятся ли те, кто управляет аккаунтом, в Балтиморе. Человек или люди, стоявшие за аккаунтом, ответили, что они там не находятся, но "мы ищем дружбы, потому что мы боремся по тем же причинам. Мы вообще-то открыты для ваших идей и предложений".

Г-н Браун ответил, что им следует "приехать узнать и послушать, прежде чем возглавлять" и призвал "Blacktivist" принести публичные извинения. Когда он узнал в пятницу, сначала из сообщения Си-Эн-Эн, что этот аккаунт возник в России, то г-н Браун выразил в Твиттере его изумление, что он сделал замечание не чрезмерно пылкому неместному активисту, а невольно "сорвал российскую операцию".



So when I confronted #Blacktivist for pushing a #FreddieGray rally in #Baltimore I was disrupting an op from #Russia?https://t.co/Wso8RSyYqt pic.twitter.com/x2BwmtzHeM