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опубликовано редакцией на Переводике 04.10.17 19:58
скаут: starkov44;
 
 

Технологии распознавания лиц будут использоваться на несогласованных акциях 7 октября

Российские СМИ распространили информацию о том, что сотрудники правоохранительных органов планируют применить новейшие технологии распознавания лиц на акциях 7 октября. Ранее находящийся под арестом блогер Алексей Навальный призвал людей выйти в субботу на несогласованные митинги. Издание L!FE, со ссылкой на неназванный источник, сообщает, что соответствующая программа в состоянии идентифицировать человека, сопоставив его лицо с аккаунтом в социальной сети.

В то же время, как отмечают в СМИ, данная технология уже использовалась ранее на подобных несанкционированных митингах. Благодаря этому, удалось сформировать систему, которая позволяет из всех собравшихся на мероприятии выявить провокаторов, возможных погромщиков, а также людей, которые ранее уже проявляли агрессию по отношению к представителям власти, а также принимали участие в беспорядках.

Стоит отметить, что данная технология распознавания лиц снизит вероятность погромов или иных противоправных действий. В первую очередь из-за того, что провокатор, например, не будет чувствовать свою безнаказанность, а, наоборот, поймёт, что за свои противоправные действия ему придётся в любом случае ответить перед законом.

Кстати говоря, вопрос беспорядков достаточно актуальный. Причём «звоночки» приходят даже из стана оппозиции. Вот, к примеру, Александр Туровский (тот самый, которого арестовали на одном из митингов, а Навальный его бросил) пишет, что на предстоящей акции в Санкт-Петербурге неизвестные личности планируют провоцировать сотрудников правоохранительных органов для того, чтобы начались беспорядки. Туровский отмечает, может дойти до того, что эти провокаторы начнут бросать кирпичи в сотрудников полиции.

Александр Туровский также обратил внимание на одну очень интересную вещь. По его словам, Алексей Навальный и Леонид Волков специально решили оказаться под арестом, чтобы в случае удачной провокации на митингах 7 октября, быть типа не причем. В то же время, как заметил Туровский, «идёт массовая мобилизация».

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теги: Алексей Навальный, Россия  
   
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