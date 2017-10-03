Банкротство Monarch Airlines: самое большое возвращение британцев на родину в мирное время

Управление гражданской авиации говорит, что предпринимает действия, чтобы вернуть в Британию 110000 человек, 750000 заявок на бронирование будущих рейсов отменены

Самолет авиакомпании Monarch приземляется в аэропорту Гэтвик, Лондон. Фотография: Гэрет Фуллер/РА

Гвин Тофэм



Проводится самое большое возвращение британцев на родину в мирное время после банкротства авиакомпании Monarch Ailines, когда домой должны быть перевезены 110000 клиентов компании на специальных чартерных рейсах, и еще 750000 клиентам было сообщено, что их заявки на бронирование отменены.

Объявление в 4 утра, что в дольше всех просуществовавшей британской авиакомпании введено внешнее управление, означало, что многие пассажиры прибыли в аэропорты в понедельник утром и обнаружили, что их рейсы отменены, а планы на отпуск рухнули. Некоторым сообщили об этом за несколько минут до посадки в самолеты.

Около 2100 сотрудникам авиакомпании Monarch грозит потеря работы. Администраторы и профсоюзы сказали, что они надеются, что многих могли бы взять к себе на работу другие авиакомпании, заинтересованные в покупке частей бизнеса Monarch.

Первые из более чем 700 рейсов по возвращению домой с Ибицы в рамках операции Управления гражданской авиации на 60 миллионов фунтов приземлились в понедельник в аэропорту Гэтвик с клиентами авиакомпании Monarch на борту. Управление зафрахтовало 34 самолета, включая у авиакомпаний EasyJet и Qatar Airways, для возвращения домой туристов из стран Европы. Управление сказало, что все клиенты, которые должны вернуться в Британию в следующие две недели - даже те, у кого нет финансово обеспеченных рейсов по схеме Atol (лицензия от Управления гражданской авиации, прим. перев.) - будут возвращены домой без дополнительных расходов и им не нужно прерывать их отдых.



Глава Управления гражданской авиации Эндрю Хейнс сказал: "Свою работу прекратила крупнейшая авиакомпания Британии, поэтому правительство попросило УГА поддержать клиентов Monarch, находящихся в настоящее время за границей, чтобы они вернулись обратно в Британию в конце их отдыха без дополнительных расходов для них.

"Мы формируем незамедлительно и на период в две недели то, что фактически является одной из крупнейших авиакомпаний Британии для управления этой задачей. Мы просим клиентов отнестись к нам с пониманием, так как мы работаем круглые сутки, чтобы вернуть всех домой".

Хейнс сказал, что УГА разрабатывало планы экстренных мероприятий в последние четыре с половиной недели, но получило "ясное указание", что в авиакомпании Monarch будет введено внешнее управление, только в субботу поздно вечером.

Клиентов, которых затронуло банкротство компании, попросили обратиться на специальный веб-сайт monarch.caa.co.uk для получения рекомендаций и информации о рейсах обратно в Британию. УГА сказало, что пассажиров привезут домой на самолетах как можно ближе к их изначальным времени, датам и местам отдыха, но что некоторые накладки, срывы и задержки неизбежны.

Большинство должны лететь через испанские аэропорты, при этом 32000 человек должны вернуться на этой неделе из Испании и с испанских островов, включая более чем 6000 человек из Аликанте и Малаги, и почти 5300 человек из Пальма-де-Майорка и 4400 человек с Тенерифе. Почти 10000 человек будут привезены обратно к пятнице из Португалии, большинство - из Фару.

Но у пассажиров, которым только предстоит отправиться в путешествие, может оказаться больше трудностей. Хейнс сказал, что "очень неоднозначная ситуация" существует для 300000 неисполненных заявок на резервирование, что затрагивает в целом 750000 клиентов, которые должны вылететь из Британии в следующие недели и месяцы.

Он сказал, что около 50% пассажиров авиакомпании Monarch, как считается, имеют финансовое покрытие по схеме Atol, и Хейнс сказал, что большинство других должны получить возмещение расходов по их рейсам через банковские учреждения, предоставляющие кредитные и дебитовые карты. Однако у клиентов, которые зарезервировали проживание отдельно от перелетов, могут быть трудности с возвратом их других расходов на отдых, так как многие страховщики туристических поездок исключают банкротство авиакомпаний из своих условий страхового договора.

Комментируя эту "необычайную операцию", министр транспорта Крис Грейлинг сказал: "Это весьма болезненная ситуация для британских туристов за границей - и моим главным приоритетом является помощь им в возвращении в Британию. Именно поэтому я распорядился провести крупнейшее в стране возвращение на родину в мирное время, чтобы привезти около 110000 пассажиров, которые бы иначе застряли за границей".

"Никому не следует недооценивать размах этой проблемы, поэтому я прошу пассажиров быть терпеливыми и действовать в соответствии с рекомендациями УГА".

Первоначальные расходы на возвращение туристов на родину покроют налогоплательщики, хотя правительство надеется возместить большую часть этой суммы за счет схемы финансового обеспечения Atol и компаний по оплате кредитными картами.

На вопрос о том, не следовало ли раньше известить пассажиров о проблемах - так как в выходные все еще продавались билеты на рейсы - представитель Департамента транспорта сказал: "Это было решение, принятое компанией, и это работа директоров и их советников - решать, когда компания больше не является действующей ... Это не роль правительства - решать, жизнеспособна ли компания".

Авиакомпания Monarch, головной офис которой находится в лондонском аэропорту Лутон, была основана в 1968 году. Она действует из четырех других британских аэропортов - лондонского Гэтвика, Манчестера, Бирмингема и Лидс-Брэдфорда - летая в более чем 40 конечных пунктов по всему миру.

В компании работает около 2750 человек, преимущественно базирующихся в Британии, и всех их, кроме примерно 600 человек, работающих в ее сборочном подразделении MAEL, затронет эта ситуация. Авиакомпания Monarch заявила, что она будет работать совместно с администраторами и профсоюзами Balpa и Unite, чтобы помочь своим сотрудникам как можно быстрее найти новую работу.

Профсоюз Unite обвинил правительство в том, что оно "бездействовало", в то время как Monarch разорялась. Профсоюз сказал, что потенциальные инвесторы и покупатели были обескуражены продолжающейся неопределенностью в связи с "Брекзитом" и тем, смогут ли британские авиакомпании продолжить летать в Европу.

Профсоюз Unite утверждал, что министры резко отклонили запросы Monarch предоставить ей чрезвычайный кредит, какой был предоставлен недавно германским правительством для поддержания авиакомпании Air Berlin. Представитель правительства сказал, что это обсуждалось, но сама авиакомпания Monarch пришла к выводу, что кредит не поможет избежать банкротства.

У Monarch была хорошая репутация в области клиентского обслуживания, но ее долгосрочное будущее редко выглядело уверенно. В 2014 году ее швейцарские владельцы продали компанию инвестиционной фирме Greybull Capital, и эта сделка привела к тому, что персонал был вынужден согласиться на урезание зарплат. Компания Greybull сказала, что авиакомпания была "подвержена факторам вне ее контроля". Терроризм и обвал фунта после голосования в пользу "Брекзита" были двумя основными факторами, заявила компания.

Два крупнейших рынка Monarch - Египет и Тунис - были закрыты для туристов после террористических атак. Форин Офис не рекомендовал поездки в Тунис и на египетские курорты на Красном море после стрельбы в г. Сус и взрыва российского пассажирского самолета в 2015 году, что прекратило чартерные полеты из Британии.

Беспорядки в Турции также сильно повлияли на туристический бизнес Monarch. Последовавший после этого поток рейсов авиакомпаний в основные направления ее полетов в Испанию и Португалию означал более дешевые тарифы, что стало неприемлемым для Monarch.

Падение курса фунта привело к тому, что авиакомпания Monarch платила на 50 миллионов фунтов в год больше за топливо и самолеты, оплачивавшиеся в долларах.

В письме к персоналу компании президент Эндрю Суаффилд сказал, что авиакомпания перевозила на 14% больше пассажиров, чем в прошлом году, получая прибыль на 100 миллионов фунтов меньше. Он сказал, что "основными причинами" падения прибыли стали террористические атаки в Египте и Тунисе и сокращение полетов в Турцию.

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