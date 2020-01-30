Египетские СМИ: Россия возобновит рейсы на курорты Египта весной 2020

Всю прошлую неделю российская делегация с экспертами по авиационной безопасности проверяла аэропорты главных курортов Египта.

Всю прошлую неделю российская делегация с экспертами по авиационной безопасности проверяла аэропорты главных курортов Египта - Шарм-эль-Шейха и Хургады. А с субботы было проведено несколько раундов переговоров с чиновниками египетского Министерства гражданской авиации. По данным источников газеты «Egypt Independent», российская делегация, в состав которой входили восемь участников, высоко оценила безопасность египетских аэропортов и дала добро на полноценное возобновление прямого авиасообщения между российскими городами и египетскими курортами. Учитывая всю бюрократическую процедуру процесса восстановления авиасообщения, эксперты полагают реальной датой первых прямых рейсов – середину весны 2020 года.

При этом, как утверждают египетские СМИ, дополнительно к уже реализованным мерам безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха для российских туристов к весне будут организованы отдельные стойки регистрации и проходы на посадку, как это уже сделано в аэропорту Каира. С российской делегацией уже даже согласовали конкретные номера выходов, которые будут зарезервированы только для наших туристов.

Напомним, что открытие авиасообщения между курортами Красного моря и российскими городами было впрямую упомянуто в поздравительном звонке египетского президента своему российскому коллеге на Новый год. Согласно информации официального сайта президента России, предновогодний звонок был предпринят с египетской стороны. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси включил вопрос открытия российских чартеров в первую очередь вопросов глобальной и не праздничной политики и экономики Страны Пирамид, среди, например, таких тем, как стабилизация обстановки в Ливии, строительства первой в Египте АЭС «Эль-Дабаа» и т.д.

При этом подчеркивается, что речь шла о восстановлении «полноформатного» авиасообщения между странами, другими словами – о полном открытии Египта для российских туристов в плане восстановления чартерных рейсов в Хургаду и Шарм Эль Шейх из российских городов. Тогда эксперты ожидали, что результатом этого звонка должна стать очередная инспекция. Причем, учитывая личную просьбу ас-Сиси и большие уступки России со стороны Египта по многим вопросам, многие эксперты полагали, что на этот раз инспекция закончится положительным решением по открытию Египта. Официально об этом пока не объявлено, но похоже – что это именно так, а значит 4.5 года вынужденного закрытия Египта наконец-то подходят к завершению...

Кстати, как подсчитали туроператоры, открытие Египта лишит Турцию 1 млн российских туристов, а цены на отели упадут - об этом подробно рассказано тут.





✈ А пока официально чартеры на курорты Египта не разрешены, возникает вопрос: можно ли сейчас российскому туристу легально отдохнуть в Хургаде или Шарм-эль-Шейхе? Оказывается можно - с перелетом через Каир. Это несколько дороже, чем на прямых чартерных рейсах, но тоже вполне доступно. По данной ссылке вы смело можете бронировать отели со скидками, сразу получать на них подтверждение и безопасно оплачивать онлайн, не выходя из дома - прекрасного вам отдыха на Красном море уже сейчас, не дожидаясь решения наших чиновников!

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