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опубликовано редакцией на Переводике 29.01.20 15:50
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

Останки 2 американских военнослужащих извлечены с места крушения в Афганистане

Лолита С. Болдор и Роберт Бёрнс

 

Обломки американского военного самолета, разбившегося в провинции Газни, Афганистан, видны на фотографии в понедельник, 27 января 2020 г. Самолет разбился в провинции Газни в понедельник. Американский военный самолет разбился в восточном Афганистане в понедельник, сказал американский чиновник, добавив, что пока нет признаков, что самолет был сбит огнем противника.  (AP PhotolSaifullah Maftoon)

ВАШИНГТОН ("Ассошиэйтед Пресс") - Военные США извлекли во вторник останки двух американских военнослужащих, погибших в крушении самолета ВВС США в Афганистане, заявило военное командование США в Кабуле. Они также изъяли то, что они считают бортовым самописцем полетных данных. 

Это были два единственных человека на борту самолета электронной разведки ВВС E-11A, когда он рухнул в понедельник в провинции Газни, сказали официальные лица. Их имена не были публично объявлены в ожидании уведомления их родственников. 

В заявлении из Кабула сказано, что причина крушения расследуется, но что нет признаков, что самолет был сбит огнем противника.

Движение Талибан контролирует большую часть провинции Газни. Крушение самолета в понедельник не должно поставить под угрозу срыва мирные переговоры, если расследование крушения установит, как ожидается, что это не было результатом враждебных действий.

США и движение Талибан ведут переговоры о сокращении боевых действий или о прекращении огня, чтобы дать возможность подписать мирное соглашение, которое может вернуть домой приблизительно 13000 американских солдат и позволить заключить более широкое послевоенное соглашение для афганцев.

Журналист в этом районе Тарик Газнивал сказал в понедельник, что он видел горящий самолет. Он сказал "Ассошиэйтед Пресс", что он видел два тела, и что передняя часть самолета сильно обгорела, но что фюзеляж и его хвост были почти не повреждены.

Место крушения находится примерно в 10 километрах (6 милях) от военной базы США, сказал Газнивал. Для охраны места крушения задействованы местные талибы, сказал он. В своем заявлении во вторник военное командование США в Кабуле поблагодарило местных афганцев за то, что они с уважением обращались с останками. Оно сказало, что после удаления останков военные США уничтожили обломки самолета Е-11А.  

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теги: США, Афганистан  
   
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