архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

дата публикации 29.01.20 03:50 скаут: Игорь Львович Израиль

"СССР-Израиль: война, о которой никто не знал" Тайная(!!!) израильско-советская(!!!) война))) о которой никто(!!!) не знал Израильские солдаты садятся в вертолет во время “Войны на выживание”, 1970.Moshe Milner / GPO Журналист «ХаАрец» Офер Адерет, известный своими изысканиями, касающимися малоизвестных страниц израильской истории, рассказал о находке, способной удивить очень многих. Как пишет Адерет, лет пятнадцать тому назад Борис Долин, в то время студент университета Бар-Илан, обратил внимание на интервью с советским «отставником», которое появилось в местной прессе в Сибири, где жил «отставник». Там говорилось о факте, практически незнакомом широкой израильской публике: о тайной войне между СССР и Израилем во время "войны на истощение" в 1970 году. «Советские ракеты взлетели в вихре из дыма и песка в сторону израильских «Фантомов», которые барражировали в небе. Израильские ВВС нанесли колоссальный удар по советским наземным подразделениям», - прочитал ошеломленный Долин. Сегодня он вспоминает, что не мог поверить своим глазам: «Я смотрел на монитор, еще и еще раз перечитывая строки о том, что Израиль воевал против Советского Союза. Это казалось сродни фантастике, ну, допустим, равносильно тому, что мы сражались с инопланетянами. Я никогда не слышал об этом раньше, и все, что я тогда вычитал, звучало невероятно, неправдоподобно». Впоследствии Долин стал находить все больше и больше свидетельств, подтверждающих правоту российского ветерана ( с российской стороны, разумеется), и решил расширить спектр поиска. «Я искал в интернете тех, кто служил в советской армии в то время и сражался против нас тем проклятым летом. В конце концов, я вылетел в Москву, чтобы встретиться с некоторыми из них», - говорит он. Встреча была назначена в клубе ветеранов одном из пригородов Москвы. Кто-то приготовил для Долина свои мемуары, кто-то рассказывал, как воевал на Ближнем Востоке. Удивлению израильского гостя не было предела, когда он узнал, что, оказывается, эти ветераны проводят ежегодные встречи с участием посольства Египта в России и российского оборонного ведомства, но стоило ему попытаться принять участие в этом «сабантуе», как у него сложилось четкое впечатление, что его присутствие там будет весьма нежелательным. Как пишет Адерет, тем не менее, Долин решил не останавливаться на достигнутом: он отправился в Национальный архив Израиля, дотошно просматривая многочисленные ящики с документами, чтобы найти свидетельства полувековой давности в израильских источниках. Когда, наконец, мозаика сложилась, нарисовалась общая картина, весьма актуальная и для нынешних событий на Ближнем Востоке. В то время как забытая "война на истощение" натравила Израиль и Египет друг на друга, летом 1970 года Израиль вдруг оказался один на один в прямом противостоянии сверхдержаве, какой тогда был СССР. Совершенно уникальное исследование, которое провел Борис Долин, получив степень магистра в Бар-Илане, легло в основу его книги (на иврите): «Суэцкий барьер – история тайной войны между Израилем и Советским Союзом». Что делали русские в Египте тем летом? Их воинские части были там развернуты для защиты интересов Москвы на Ближнем Востоке во время холодной войны. В частности, Россия хотела воспользоваться своим местоположением в регионе, чтобы отслеживать отсюда американские подводные лодки и авианосцы, курсировавшие в Средиземном море. Конечная же цель Кремля состояла в том, чтобы иметь возможность уничтожить американские ракетные пусковые установки до того, как сама Москва будет уничтожена ядерными ракетами морского базирования, которые американцы запустят, если, не дай Бог, наступит конец света. Израильский военный вертолёт, 1970. Moshe Milner / GPO В 1970 году, в разгар новой войны между Израилем и Египтом, Россия забеспокоилась, что Израиль может устранить российское военное присутствие в Египте и тем самым подорвать способность СССР нейтрализовать американскую ядерную угрозу. Согласно разработанной стратегии, решение заключалось в том, чтобы препятствовать израильским ВВС свободно действовать в египетском небе, установив зенитно- ракетные батареи вдоль Суэцкого канала. По мнению Долина, который родился в 1981 году в Киеве и репатриировался в Израиль вместе с родителями, русские, похоже, почувствовали тогда реальную угрозу, исходившую от израильтян. Тогда они обратились к президенту Египта Гамалю Абдель Насеру с просьбой хоть как-то нейтрализовать ситуацию. Однако после того, как у него ничего с этим не вышло, они передали израильской стороне соответствующее послание, требуя прекратить авиаудары по Египту. «Советское правительство рассматривает это нападение, как провокационный акт, который может иметь весьма серьезные последствия. Подобная агрессия указывает, что израильское правительство идет по опасному пути, не понимая, очевидно, к чему могут привести его безрассудные действия, - говорилось в советском заявлении. – Вся ответственность за последствия этих действий… ложится на правительство Израиля». Тогдашний министр обороны Израиля Моше Даян проинформировал парламентскую комиссию по иностранным делам и обороне о внезапно возникшей проблеме, подчеркнув, что, если интересы русских будут задеты слишком очевидно, они могут должным образом отреагировать. Эта реакция, пишет Офер Адерет, не заставила себя долго ждать: 30 июня 1970 года израильские истребители, считающиеся самыми передовыми в своем роде в мире, были впервые сбиты египетскими зенитными ракетами. Трое израильских летчиков попали в плен, а один спасен израильской армией в ходе операции, которая вполне могла сойти за съемки лихого голливудского фильма. Египетские солдаты на берегу Суэцкого канала, 1970. Moshe Milner / GPO Но израильских летчиков сбили не египтяне – их сбили русские зенитчики. И об этом подробно пишет Борис Долин в своей книге, рассказывая, в частности, о капитане Валериане Маляуке – советском «герое», который первым сбил израильский «Фантом». Месяц спустя, 30 июля, произошел первый воздушный бой между израильскими и советскими воздушными асами: через шесть минут пять советских «Мигов» уже дымилось в египетской пустыне; три советских летчика погибли, а двое катапультировались еще до того, как их машины превратилась в груду расплавленного металла. Было еще несколько воздушных боев, пока несколько дней спустя, 7 августа, не было подписано соглашение о прекращении огня, якобы знаменовавшее собой окончание "войны на истощение". Но, по мнению Долина, это был всего лишь пролог к новой войне. «Вопреки официальной версии, - подчеркивает он, - прекращение огня отнюдь не стоит считать победой Израиля над Египтом. Напротив, это, скорее, отразило поражение израильской стороны, столкнувшейся с эффективной и решительной военной мощью СССР. Израиль смог продемонстрировать в этом случае относительно ограниченные возможности. Мы оказались наедине с гигантом без реального военного решения». Как считает Долин, русским удалось блокировать израильские ВВС и тем самым создать условия для следующей войны – Войны Судного дня, случившейся три года спустя. «В 1973 году египетская армия пересекла Суэц, благодаря российскому авиационному щиту», - поясняет Долин, добавляя, что к счастью для Израиля (и, возможно, для всего мира) обе стороны, Израиль и Россия, были осторожны три года спустя, чтобы ограничить масштаб конфронтации. По сути, это и была «тайная война». Моше Даян в Синайской пустыне, 1978.ASSOCIATED PRESS В какой-то мере ее можно сравнить с нынешней ситуаций, в которой оказался Израиль. Теперь география театра военных действий - север, а не юг. Сирия, а не Египет. Но Москва вновь оказалась на стороне израильского противника, создавая собственный военный бастион недалеко от израильской границы. И точно так же, как в "войне на истощение", Россия развернула собственные ПВО, которые ограничивают свободу действий израильских ВВС. Правда, сейчас есть одно существенное отличие. При Путине Москва находится в прямом контакте с Иерусалимом, и между двумя странами поддерживается постоянная координация. Москва 1970 года не имела никаких дипломатических связей с Израилем после Шестидневной войны и угрожала Израилю напрямую. Тем не менее, говорит Долин, «последствия тайной войны между Иерусалимом и Москвой продолжают сказываться, как и возникшие тогда дилеммы». Как считает Долин, Израиль должен внимательнее относиться к пониманию российской психологии, и рекомендует израильским лидерам извлечь уроки из прошлого. По его словам, Израиль, который в то время был озабочен продолжающимся конфликтом со всеми соседями, не осознавал, что русские думают и действуют в иных, глобальных терминах, которые охватывают народы и континенты, а не местные реалии. «Другими словами, тогдашняя российская поддержка Египта, а теперь и Сирии, обусловлена ​​более сложными интересами в гораздо более широком контексте и не имеет ничего общего с арабо-еврейским конфликтом», - заключил Офер Адерет.

Марк Котлярский, по материалам газеты «ХаАрец»

От скаута: пока я собирался перевести статью из “Гаарца” Марк Котлярский её уже пересказал на русском, поэтому я решил облегчить себе жизнь и вставил его перевод-пересказ. От моего перевода остался только заголовок, в котором я постарался выразить своё отношение к опусу г-на Адерета . Ниже - ссылка на оригинал The Secret Israel-Soviet Union War Nobody Knew About статью прочитали: 24 человек Комментарии