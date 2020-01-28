Шпион «второго сорта»

Мусульманин-агент канадской разведывательной службы CSIS обратился в суд с иском против своего ведомства, обвинив его в дискриминации и преследованиях

Jonathon Gatehouse · CBC News · Posted: Jan 21, 2020

Аналитик CSIS, который предъявил иск шпионскому ведомству за расовую и религиозную дискриминацию, сидит за экраном сокрытия личности во время интервью CBC News. (Дэйв Рей / CBC) Канадской разведывательной службе предъявлен иск за дискриминацию на расовой и религиозной почве. Это сделал давний сотрудник ведомства, который утверждает, что его мусульманская вера сделала его целью преследований, эмоционального насилия и даже физических нападений.

В иске, поданном на прошлой неделе в Федеральный суд в Оттаве, аналитик, использующий псевдоним Самер Эбади, утверждает, что в течение почти двух десятилетий он был жертвой издевательств и предрассудков, так как в Канадской службы безопасности он считался «человеком второго сорта».

«Знаете, мне потребовалось много времени, чтобы осознать это, чтобы понять, что изначально любой, кто имеет иное этническое происхождение, кроме родившегося в Канаде, был подозреваемым ... Затем вы добавляете веру и религию, и опускаетесь ещё на ступень ниже», - сказал Эбади в эксклюзивном интервью CBC News, его голос срывался от переполнявших его эмоций. «Я не думаю, что, с точки зрения класса работников, на службе есть кто-то стоящий на ещё более низкой ступени, чем практикующий мусульманин».

В исковом заявлении утверждается, что аналитик, который был завербован CSIS в начале 2000-х годов (он имел опыт работы на Ближнем Востоке и бегло разговаривал на нескольких языках ), подвергался "дискриминации, запугиванию, физическим нападениям, религиозным преследованиям и преднамеренному причинению эмоционального и физического вреда" соратниками, включая нападения, когда он молился в уединении своего офиса. И он утверждает, что руководители ведомства «сознательно участвовали» в этих действиях или «бездействовали», пока это происходило.

Аналитик утверждает, что в результате того, что в иске названо «необратимо враждебной» рабочей атмосферой, он перенес чрезвычайный стресс, который способствовал разрушению его брака и оставил его с множеством психологических и медицинских проблем, включая сильную тревогу, депрессию, гипертонию и бессонницу. С начала 2018 года, он находится в отпуске по болезни.

Иск требует возмещения убытков на общую сумму 750 000 долл. США и дополнительной компенсации за потерю дохода в прошлом и будущем. В нем указаны пять сотрудников CSIS, все также под псевдонимами, и Дэвид Виньо, директор и публичное лицо шпионского агентства. Достоверность ни одного из утверждений [еще] не была рассмотрена в суде.

В заявлении присланном по электронной почте, Джон Таунсенд, глава отдела CSIS по связям со СМИ, отказался обсуждать подробности иска. Но указал, что агентство очень серьезно относится к любым утверждениям о ненадлежащем поведении, включая домогательства и дискриминацию. Он написал, что с тех пор, как Виньо взял на себя управление в середине 2017 года, разведслужба много работала над тем чтобы усовершенствовать свои «и без того надежные» меры внутреннего контроля, включая новый кодекс поведения, регистрацию и «кампанию уважения».

«Нашим сотрудникам всегда рекомендуется сообщать о случаях преследования, дискриминации или запугивания, не опасаясь репрессий, и все наши менеджеры обязаны оперативно реагировать на любые вопросы, доводимые до их сведения, и, при необходимости, запрашивать официальное расследование», - говорится в заявлении. сказал. «Мы прилагаем все усилия, чтобы все сотрудники чувствовали, что их уважают и ценят».

В соответствии с канадским Законом о безопасности информации раскрытие личности сотрудника разведки является уголовным преступлением. CBC News знает аналитика только по псевдониму, при этом его адвокат поручился за работу [в CSIS] и должность своего клиента.

В своем интервью Эбади сказал, что изначально он был рад работать в CSIS и получить возможность использовать свои знания и навыки для защиты своей новой родины. Но после терактов 11 сентября его коллеги начали смотреть на него по другому, а повседневные отношения были испорчены враждебностью и страхом. В конце концов, как он говорит, атмосфера стала токсичной, поскольку его лояльность постоянно находилась под пристальным вниманием коллег по работе и начальников в его офисе в Западной Канаде.

“Под колпаком”

Однажды, когда он ехал со своим ребенком на машине, Эбади заметил, что за ним следует другая машина. «После нескольких перекрестков ... он все еще едет за мной. Я попытался уклониться. Я увеличил скорость. Я выехал на хайвей. Он сделал то же самое», - сказал Эбади. «Я не знал кто тот человек, который следует за мной, может быть он является противником, тем кто хочет навредить мне ... потому что нам сказали, что вы все время рискуете».

Эбади предоставил сотрудникам службы безопасности CSIS подробную информацию о скоростном преследовании, включая марку и номер лицензии другого транспортного средства. Но когда продолжения не последовало, он заподозрил, что за ним следил не враг, а члены его собственной команды. Позже, после того, как его автомобиль начал испытывать проблемы с электропитанием, Эбади говорит, что его механик обнаружил загадочное устройство GPS-слежения, которое было спрятано в моторном отсеке и разряжало аккумулятор.

В его иске утверждается, что «другие сотрудники-мусульмане имели такие же проблемы».

В ответ аналитик стал ещё больше посвящать себя работе - работал сверхурочно, неоплачиваемые часы и использовал выходные дни, чтобы следить за своими файлами. Он надеялся, что его очевидная преданность делу положит конец всем подозрениям, но это имело совершенно противоположный эффект.

«Позже я узнал, что все эти действия, на самом деле, вызывали ещё большую настороженность на службе», - сказал он, утверждая, что его начальники с подозрением относились к тому, что он работает все это дополнительное время без компенсации.

Видео: Мусульманин-агент CSIS говорит об одиночестве и изоляции, которые он испытал после того, как его начали избегать на работе. Давний сотрудник шпионского агентства Канады предъявляет иск своему ведомству за расовую и религиозную дискриминацию. В этом эксклюзивном интервью человек, которого нельзя опознать по закону, рассказывает CBC News, как неурядицы на его работе повлияли на его семейную жизнь.

Он говорит: шли годы, накапливалось негодование,- навязчивые вопросы его боссов о состоянии его брака, заявления о продвижении по службе или переводе, которые отвергались прямо с порога, и "новый" офис, оказавшийся переделанным чуланчиком без окон рядом с мужским туалетом.

«Люди, они заходили и поздравляли меня с моим новым положением, и я знал, о чем они говорили», - сказал Эбади. «Это было унизительно, и это действительно сказалось на моём душевном состоянии».

А когда он жаловался - своим непосредственным начальникам в Западной Канаде, а затем по цепочке в штаб-квартиру в Оттаве - все только ухудшалось.

В иске Эбади утверждается, что его начальники отчитали и публично унизили его, а затем он был отстранен от активных расследований и признан офисным изгоем.

«Предыдущие слухи, недосказанности и злословие - все вышло наружу, полилось через край. Я был изолирован. Со мной никто не разговаривал», - сказал Эбади CBC News. «Они проходили мимо меня, как будто меня не существовало».

Нападали во время молитвы

По мере того как ухудшалось его душевное состояние, аналитик начал искать утешения в своей религии, вере, которую он долго преуменьшал и скрывал от своих коллег. Он начал совершать ежедневные молитвы в своем крошечном кабинете - практика, которая только усиливала несправедливое отношение к нему со стороны сотрудников.

«Это превратилось в аттракцион, как будто это парк развлечений или что-то, чего они никогда не видели», - сказал Эбади. По его словам, другие сотрудники останавливались, чтобы поглазеть, посмеяться или выкрикнуть матерное ругательство. И даже появилась разновидность «игры», когда его коллеги внезапно открывали дверь в комнату, когда он лежал на молитвенном коврике.

«Иногда кто-то неожиданно открывал дверь и делал вид, что не знал, что я был там», - говорит он. «Это было ударом для меня. И это сбивало меня».

Последней каплей стало случившееся в начале 2018 года, когда аналитик вернулся с ланча и обнаружил, что дверь его кабинета покрыта плевками.

«Я повернул дверную ручку и увидел, что она мокрая ... слюна капала с лицевой стороны двери до самой дверной ручки, и это было сделано совершенно очевидным и наглым образом», - рассказывает Эбади. его глаза полны слез. «Когда я это увидел, то подумал, что это больше не место для меня ... я не могу провести еще один день здесь, потому что я не чувствую себя в безопасности».

Видео: Мусульманин-агент CSIS говорит, что его осмеивали, на него нападали во время молитвы на работе. Давний сотрудник предъявляет иск шпионскому агентству Канады за расовую и религиозную дискриминацию. В этом эксклюзивном интервью человек, которого нельзя опознать по закону, рассказывает CBC News, как якобы реагировали его коллеги, когда он молился в своем кабинете.

Обвинения в преследовании и дискриминации выдвигаются против шпионского агентства Канады уже не в первый раз. В 2017 году пять сотрудников разведки и аналитиков подали иск на 35 миллионов долларов, утверждая открыто исламофобское, расистское и гомофобное поведение со стороны своих руководителей и коллег. Заявители утверждают, что они подвергались репрессиям и подвергались остракизму, когда пытались сообщить или противостоять издевательствам, и все они в конечном итоге оказались в длительном отпуске по болезни.

Этот иск был урегулирован на нераскрытую сумму несколько месяцев спустя. А Виньо, который провел частную встречу с пятью шпионами, чтобы узнать о своем опыте из первых рук, разослал всем сотрудникам CSIS открытое письмо, осуждая «категорически неприемлемые» для агентства «культ возмездия, фаворитизм, издевательства и другие проблемы». Директор также пообещал предпринять «конкретные шаги» для создания «здоровой и уважительной атмосферы» на рабочих местах.

Джон Филлипс, адвокат из Торонто, который представлял этих пяти заявителей и теперь занимался делом Эбади, говорит, что он встревожен, но не удивлен.

«В течение 30 лет своей практики я наблюдал за такими организациями. Вы можете видеть, как организации пытаются исправить положение сверху, будь то RCMP (Канадская конная полиция - примечание переводчика, perevodika.ru) или CSIS, или другие организации, и вот что происходит в результате попыток решить проблемы - прекратить дискриминацию и оздоровить рабочую обстановку - их подрывают руководители среднего звена, центральные менеджеры, которые не получают сообщение ... Урок не усвоен ».

Эбади говорит, что считает CSIS ответственным за то, что он больше не является уверенным, счастливым и активным человеком, которым он когда-то был.

«Это беспокоит меня, потому что они разрушили мои мечты. Вся надежда, все благие намерения, все, что у меня было», - сказал он. «Это страдание не прекратилось с тех пор, как я ушел с работы. Оно со мной, и я думаю об этом каждый день».

Он сказал, что надеется, что ответственные за выявление угроз безопасности страны обратят свое внимание на плохих парней в их среде.

«Они должны провести фундаментальные изменения», сказал Эбади. «Они не просто причинили мне вред, действуя противозаконно, они причинили вред канадцам. Потому что я верю, что я все еще мог бы приносить пользу, если бы они позволили мне внести свой вклад».

Видео: Мусульманин-агент CSIS объясняет, почему он предъявил иск шпионскому агентству за дискриминацию. Давний сотрудник предъявил иск шпионскому агентству Канады за расовую и религиозную дискриминацию. В этом эксклюзивном интервью человек, которого нельзя опознать по закону, рассказывает CBC News - объясняет свои мотивы.

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