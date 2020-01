архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

дата публикации 27.01.20 05:23 скаут: Игорь Львович

"Вернет ли Россия Аляску вслед за Крымом" Глобальная сеть - 26 января 2020 г. Вернет ли Россия Аляску вслед за Крымом By 365news.Biz On Янв 26, 2020 В Америке есть такое понятие — kangaroo court («суд кенгуру»), что означает нечестный, несправедливый суд. Этими словами многие политологи, противники Дональда Трампа, описывают политический суд по делу об импичменте в сенате, которому подвергнут президент США. Не все с этим определением согласны. Колумнист The New York Times Николас Кристоф полагает, что это оскорбление кенгуру, которые и так в последнее время натерпелись от лесных пожаров в Австралии. фото: AP Лев Парнас В самом деле, американцы, похоже, не видели ничего более постыдного в своей политике. Да, было дело, когда эта страна, а заодно и весь мир обсуждали детали эротической саги вокруг президента Билла Клинтона и практикантки Белого дома Моники Левински. Но тогда обсуждение возможного импичмента проходило без столь ярого сопротивления сторонников президента в сенате. Хотите вызвать свидетелей — пожалуйста! Хотите получить все возможные улики против проштрафившегося хозяина Белого дома, вплоть до нижнего белья, — нате вам! Тогда один из нынешних главных актеров сенатской драмы, лидер республиканского большинства Митч МакКоннелл говорил, что «присутствие свидетелей на таких процессах не является чем-то необычным». А сейчас он уперся так, что его и бульдозером не сдвинешь. Не позволим! Никаких новых документов! Никаких свидетелей! Это, мол, дело конгрессменов из нижней палаты опрашивать их, а не нас, сенаторов. Сам Трамп говорит, что готов выступить в сенате, но ему это не позволяют юристы. Словам американского президента грош цена. Газета The Washington Post подсчитала, что за три года его служения американскому народу он соврал или привел недостоверные факты 16 241 раз. По данным той же газеты, каждый третий республиканец убежден, что Трамп нарушал закон, но соратники по партии не хотят, чтобы его отстранили от власти. Что же происходит в стране, один из отцов-основателей которой, президент Александр Гамильтон, первым сказал, что лидер, который презрел общественное доверие и совершил злоупотребление властью, заслуживает отстранения от должности? И что, Трамп стал первым в истории Америки исключением из этого правила? Похоже на то. Дело не только в том, что он постоянно врет нации. Он, как неоднократно говорили выступавшие на слушаниях по импичменту конгрессмены-демократы, поставил себя вне закона. И если мы спустим такое на тормозах, говорили они, то это войдет в правило и каждый последующий президент может так же стать неприкосновенным и неподотчетным, как Трамп. Как известно, американский лидер был замешан в грязной истории — попытке шантажа украинского руководства во главе с президентом Владимиром Зеленским. Он дал ему понять, что Украине будет предоставлена обещанная военная помощь в размере 400 миллионов долларов, если тот, в свою очередь, предоставит компромат на бывшего вице-президента Джозефа Байдена, главного соперника Трампа на выборах 2020 года. Возможным важным свидетелем на слушаниях в сенате мог бы стать бывший советник президента по национальной безопасности Джон Болтон. Впоследствии уволенный, он был в команде Трампа в момент осуществления «украинской операции» и пытался остановить ее. «Сделка с наркотиками» — так он фигурально охарактеризовал ее. Сейчас Болтон выразил свою готовность выступить в сенате, но бывший босс запретил ему делать это. Отвечая на вопросы журналистов на Всемирном форуме в Давосе (а их больше всего интересовало не «великолепное состояние американской экономики», а именно импичмент), Трамп сказал, что его бывший помощник не может быть вызван для дачи показаний, потому что «он знает, что я думаю об определенных людях и других правительствах, войне и мире и прочих вещах, а это все проблемы национальной безопасности». Однако во время попытки установления взаимопонимания с киевским руководством Трамп не слишком руководствовался соображениями национальной безопасности. В команде его личного юриста, бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани в «украинской операции» состоял некий Лев Парнас, имя которого в январе упоминалось в американской печати не меньше, чем имя самого Трампа. Именно Парнас стал сейчас ключевым свидетелем обвинения, которое, как считает Bloomberg, «может потопить президента». Кто же этот джентльмен с невероятными способностями. Он — мелкий (ну хорошо, средний) жулик и проходимец родом из Одессы. Ныне российско-американский бизнесмен. В 90-е годы Парнас занимался контейнерными перевозками из стран СНГ в Штаты, но затем его выселили из квартиры во Флориде — выяснилось, что ни одна из его пяти фирм не была зарегистрирована. В 2015 году федеральный суд обязал господина Парнаса вернуть более полумиллиона долларов приятелю, который ранее ссудил Парнаса этой суммой для съемок фильма. Парнас заманил инвестора в кинопроект, организовав в нью-йоркском отеле Carlyle встречу потенциального инвестора с продюсером фильма и актером Джеком Николсоном. Фильм не состоялся. Деньги Парнас не вернул. В октябре прошлого года федеральные власти взяли его под стражу по обвинению уже в более серьезном преступлении — незаконном финансировании избирательной кампании Трампа. Вот тут-то и запел одесский соловей. Стремясь продемонстрировать свою готовность сотрудничать со следствием, он выдал все, что знал и не знал о Трампе. Например, заявил, что президент лично отдал приказ начать «украинскую операцию» и что все это связано с выборами 2020 года. Трамп в ответ говорит, что знать не знает никакого Парнаса. Но в распоряжении большой прессы Америки есть с десяток фотографий, на которых запечатлен президент с попавшим под следствие бизнесменом. А также фотографии последнего с зятем Трампа и его дочерью Иванкой. В сенат Парнас как свидетель, разумеется, не приглашен. Но следствие продолжает раскручивать дело о незаконном финансировании Трампа, на которое тот закрывал глаза. И это может иметь для президента еще более тяжелые последствия, чем процесс объявления импичмента, который наверняка будет вскоре похоронен в сенате. Но вопросы к Трампу, независимо от исхода процесса, встают с новой силой. Получается, что он может делать в своей стране все, что захочет, и никто его не может привлечь к ответственности. Он может привлечь иностранное государство к участию в собственной политической игре. Может оправдать хакеров из числа республиканцев. Может продать, как пишет The New York Times Аляску российскому президенту Владимиру Путину. Нелепая фантазия? Но о том же говорит, хотя и в виде гиперболы, юрист Трампа Алан Дершовитц. «Представьте себе, что Путин захочет отобрать у Америки Аляску так же, как отобрал у Украины Крым, — пишет Дершовитц в своей книге, выпущенной в 2018 году. — Представьте себе, что президент разрешит Путину это сделать потому, что он верит: Россия имеет право требовать возвращения своих законных территорий». Но, по мнению Дершовитца, отмечает влиятельное американское издание, даже этого не будет достаточно для вынесения импичмента президенту. Для этого в случае с Трампом не будет оснований никогда. Как он сам сказал однажды: «Я могу убить на улице человека, и мне ничего не будет». Первый в истории США неприкасаемый президент. Но тогда как международному сообществу уважать эту страну и ее лидеров? Как соглашаться с тем, что Америка — образец демократии во всем мире? Возможно, страна даст ответ на эти вопросы в ноябре этого года. А может быть, и нет. статью прочитали: 26 человек Комментарии