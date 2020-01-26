Поляки поддерживают ответ своего президента на информационную атаку России

(PAP) MR/ JANUARY 25, 2020

Согласно опросу, проведенному институтом IRBiS, шестьдесят процентов поляков положительно оценивают действия, предпринятые на международной арене президентом Анджей Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким, после того, как президент России Владимир Путин провел вербальную атаку на на Польшу,

Двадцать девять процентов респондентов придерживались противоположного мнения, а 11 процентов не имели мнения по этому вопросу.

Поддержка деятельности президента и премьер-министра намного превышает поддержку, которую имеют правящая партия «Право и справедливость» (PiS) и президент и которая была зафиксирована в недавних опросах. Это показывает, что польская общественность поддерживает своих представителей в случае атаки извне, указал IBRiS. в комментарии к результатам опроса.

«Поляки обратили внимание на дипломатическое наступление, предпринятое польскими властями в связи с ложными и оскорбительными заявлениями российского президента», - пишет IBRiS.

Согласно IBRiS, опрос также показывает, что поляки не приняли точку зрения оппозиции, которая требовала, чтобы Дуда созвал Совет национальной безопасности, и не согласилась с негативной оценкой отказа Дуды участвовать во Всемирном форуме по Холокосту в Яд Вашем, в Иерусалиме.

Форум был проведен 23 января в рамках 75-й годовщины освобождения лагеря смерти Освенцим, который нацистская Германия построила и задействовала на территории Польши. Президент Польши Анджей Дуда отказался принять участие в этом мероприятии, поскольку у него не было бы возможности ответить на потенциальные обвинения Путина, поскольку слово было предоставлено только его израильскому, германскому и российскому коллегам, а также представителям Великобритании и США.

Недавно, в ответ на резолюцию Европейского парламента, в которой говорилось, что нацистская Германия и Советский Союз были двумя тоталитарными режимами, которые проложили путь для Второй мировой войны, Путин заявил, что Польша была причастна к развязыванию Второй мировой войны.

В резолюции говорится, что, «как прямое следствие пакта Молотова-Риббентропа (подписанного 23 августа 1939 года - ППА), за которым последовал договор о нацистско-советской границе и дружбе от 28 сентября 1939 года, в Польшу первым вторгся Гитлер, а через две недели - Сталин, что лишило страну независимости и стало беспрецедентной трагедией для польского народа, 30 ноября 1939 года коммунистический Советский Союз начал агрессивную войну против Финляндии, а в июне 1940 года он оккупировал и аннексировал часть Румынии - территории, которые так и не были возвращены - и аннексировал независимые республики Литвы, Латвии и Эстонии".

На заседании Евразийского экономического союза 20 декабря Путин предложил свой альтернативный вариант истории, заявив, что непосредственной причиной Второй мировой войны является не пакт Риббентропа-Молотова в августе 1939 года между нацистской Германией и Советским Союзом, а Мюнхенский пакт 1938 года, который обеспечил уступку Германии территории Судетской области Чехословакии, и который Польша попыталась использовать для обеспечения своих притязаний на регион Заользье, из-за которого у неё был конфликт с Чехословакией.

Он также обвинил польское довоенное правительство в укреплении связей с нацистской Германией, о котором он сказал, что они «подставили свой народ, польский народ, под немецкую военную машину и способствовали началу Второй мировой войны».

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