опубликовано редакцией на Переводике 25.01.20 05:25 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"BONOKOSKI: The first rule of military command is covering butt" Канада - 20 января 2020 г. Первое правило военного командования - прикрыть свою задницу

Mark Bonokoski Published: January 20, 2020 Мастер капрал Клейтон Мэтчи держит пистолет у головы 16-летнего Шидана Абукара Ароне, 16 марта 1993 года. когда Ароне был связан и истекал кровью в бункере на базе Канадского воздушно-десантного полка (Canadian Airborne Regiment -CAR) в Беле-Хуэн, Сомали. Позже Ароне скончался от полученных травм. (Фото опубликовано Сомалийской комиссией по расследованию) Этот ужасный понедельник напомнил о том, что 25 лет назад, мастер капрал Клейтон Мэтчи, в то время - военнослужащий элитного воздушно-десантного полка наших вооруженных сил, вместе со своими сослуживцами в Сомали, "сорвался с цепи" и, по подозрению в мелкой краже, забил до смерти 16-летнего сомалийского мальчишку по имени Шидан Ароне. То, что последовало дальше, было полным позорищем. Там были старшие офицеры, обвинявшие низших по званию, связанная с фальсификацией документов попытка военных замять дело, всячески выкручивающиеся политики, ищущие спасительный выход и обещанное расследование, которое продолжалось целую вечность, а затем внезапно было прекращено, когда вонь изнутри стала слишком сильной. Это был позорный период для либерального правительства, канадских военных и взятых ими на себя обязательств перед страной. Никто не ожидал, что командир прикажет своим подчиненным стрелять (любому сомалийскому вору) «между юбками и шлепанцами», а в другом случае - пообещает ящик шампанского первому десантнику убившему сомалийца. Мастер капрал Клейтон Матчи держит дубинку во рту 16-летнего Шидана Абукара Ароне, 16 марта 1993 года, когда Ароне был связан и истекал кровью в бункере на базе Канадского воздушно-десантного полка (Canadian Airborne Regiment -CAR) в Беле-Хуэн, Сомали. Позже Ароне скончался от полученных травм. (Фото опубликовано Сомалийской комиссией по расследованию) Фактически, два безоружных сомалийца были ранены выстрелами в спину, один из них смертельно, после того, как канадские военные устроили засаду, пытаясь поймать вора. И не помогло тогдашнему министру обороны Дэвиду Колленету, когда в 1995 году, после просмотра видеозаписей некоторых шокирующих ритуалов дедовщины у десантников, он поторопился расформировать легендарный полк командос как шайку расистов и неонацистов. Я был редактором «Ottawa Sun», когда все это вышло наружу, а также обозревателем, который занимался национальными делами, и сомалийский скандал, в то время, породил новостей больше, чем недавний пертурбации SNC Lavalin. Так же, как Sun сделала ежедневное обновление о количестве дней, в течение которых два Майкла - канадцы Майкл Ковриг и Майкл Спавор - томятся в грязных китайских тюремных камерах из-за фиаско Хуавей (сегодня - 408 дней и отсчет продолжается), мы сделали то же самое в Ottawa Sun относительно обещания либералов провести расследование позорных событий в Сомали. На нашей редакционной странице мы начали показывать окно, считая сколько дней не было выполнено обещание публичного расследования. Я забыл окончательную цифру, но она была очень большой. Тем временем легендарный основатель и главный редактор Sun Media Питер Уортингтон, известный как в годы этой войны, так годами освещения других войн, написал книгу о рядовом Кайле Брауне, который в 1993 году позировал с окровавленным трупом Шидана Ароне, как будто это был приз за победу в игре в боулинг. В этой книге Уортингтон прошелся по военным ещё раз. Посреди всего этого репортер CBC Майкл Маколифф, через «Доступ к информации», запросил 68 форм «Ответ на запрос» чтобы дополнить свои более ранние неофициальные сведения об операции в Сомали, но полученные им документы были предварительно изменены Министерством национальной обороны (DND), чтобы согласовать их с той фиктивной информацией, которую Маколиффу предоставили ранее. В порядке дополнительного издевательства, к запросу Макалиффа о предоставлении доступа, были выдвинуты финансовые требования, якобы на получение документов, которые он запрашивал, ушло 413 человеко-часов, что стоило ему и Си-би-си невероятных 4080 долларов, несмотря на тот факт, что документы были легко доступны. Но это было в начале 90-х, и военные изменились, вроде бы правильно, но только до того момента, пока мы не посмотрим на фиктивное отстранение и судебное преследование вице-адмирала Марка Нормана, человека №2 в вооруженных сила, за предполагаемую утечку секретных документов. Стало известно, что, чтобы помешать его команде защиты, DND намеренно скрывало документы о Нормане, давая им немыслимые кодовые обозначения, чтобы любой поиск не давал результатов. Здесь, как и в случае с Сомали, речь шла о прикрытии задницы.