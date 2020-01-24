"Россия постоянно испытывает американцев в Сирии"

Заместитель командующего коалицией во главе с США прокомментировал инцидент на северо-востоке Сирии, произошедший между американскими и российскими военными

23.01.2020

Замкомандующего международной коалицией по борьбе с ДАИШ генерал-майор Алекс Гринкевич рассказал, что Россия в Сирии постоянно испытывает США. Генерал-майор Гринкевич, отвечая на вопросы журналистов в Пентагоне, коснулся инцидента между американскими и российскими военными в провинции Эль-Хасака, когда американские военные заблокировали путь российским военным и последним пришлось развернуться.

Гринкевич отметил, что в последнее время мелкие конфликты между силами РФ и США в данном регионе не случаются, и отказался комментировать ситуацию подробнее.

Он сказал, что американцы во многих точках в Сирии сталкиваются с русскими, и еще раз призвал Россию держаться подальше от американских вооруженных сил в Сирии. Он предположил, что Россия постоянно испытывает военных США в Сирии.

Военнослужащие США присутствуют на территориях на северо-востоке Сирии, оккупированных сепаратистской террористической организацией YPG/PKK. В субботу американцы блокировали путь российским военным, направлявшимся к нефтяному месторождению Румелайн, где находится американская авиабаза. Между военнослужащими возник мелкий конфликт. Российский патруль вынужден был развернуться.





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Россия

23 января 2020

Российские военные, дислоцирующиеся в районе города Камышлы в сирийской провинции Хасака, фактически оказались в блокаде. Патрули Минобороны РФ не пропускают через блокпосты, установленные войсками США.

Уже были инциденты, во время которых американские военные блокировали шоссе М4, и под угрозой оружия заставляя российские машины поворачивать обратно. США аргументировали свою позицию, что все места добычи нефти и газа являются американской территорией.

Еще один инцидент произошёл во время попытки произвести очередное патрулирование. Американцы преградили путь колонне российской военной полиции, выехавшей из города Камышлы. Таким образом, США ввели запрет на посещение русскими западной части Сирии.

«Американские войска также перехватили военный конвой, принадлежащий российским силам, на перекрестке Тель-Байдар, военный конвой прибыл из города Камышли. Силы США заставили российский военный конвой отступать назад», - сообщает «Rojava Network».

Стоит отметить, что россияне не стали вступать в конфликт с американцами, и, не предпринимая никаких действий молча развернулись обратно. Политологи заявляют, что, таким образом, Вашингтон «нанес пощечину» Москве. Между тем в Дамаске недоумевают по поводу нерешительности русских. Сирийские военные считают, что для решения данной проблемы достаточно нескольких российских танков, которые сопровождали бы колонну Минобороны РФ.

«Русские поступают неправильно. Вместо того, чтобы разворачиваться, к американскому блок-посту необходимо было отправить несколько танков, которые запросто бы решили возникшую проблему. Просто раздавили бы танками и поехали дальше. Бронеавтомобили США бессильны против огромного русского танка. Один вертолёт или танк стали бы решением этой проблемы. Россия портит себе репутацию, демонстрируя слабость перед кучкой оккупантов. Российские танки вскроют эти консервные банки», - цитирует Free News сирийцев.



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