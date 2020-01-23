«Я всего лишь ребенок»
Российский комик, который пошутил о президенте Путине, бежал из страны
STAND-UP CLUB #1/YOUTUBE
Адвокат Александра Долгополова подтвердил, что комик покинул Россию
Российский комик, который пошутил над президентом Владимиром Путиным и христианством, говорит, что он бежал из страны из-за опасений за свою безопасность.
Александр Долгополов, 25 лет, сказал, что он встревожился, узнав, что полиция исследует видео его выступлений.
Власти заявили, что получили жалобу что Долгополов «оскорблял чувства верующих».
МВД в Москве подтвердило, что полиция проводит расследование.
«Сотрудники полиции проводят аудит, результаты которого будут определены в соответствии с законом», - говорится в сообщении министерства, распространенном в среду.
В четверг Долгополов разместил в Instagram фото с заголовком: «Мы доехали! Мы в безопасности, пока. Спасибо за поддержку!»
https://www.instagram.com/p/B7qdCWjqJP6/?utm_source=ig_web_copy_link
Во время фуршета в небольшом баре в Санкт-Петербурге в феврале прошлого года Долгополов пошутил о Путине и его сторонниках.
«Наше население разделилось на два лагеря», - сказал он, добавив: «С одной стороны, есть те, кто поддерживает Путина, с другой - те, кто умеет читать, писать и делать логические выводы».
В видео этого спектакля, который был загружен на YouTube, он также пошутил об Иисусе Христе и Деве Марии.
При президенте Путине Россия ввела строгие законы против богохульства для защиты религиозных убеждений и Русской православной церкви.
Позднее Долгополов поделился в соцсетях фотографией того, что, по его словам, было официальным письмом, отправленным министерством внутренних дел России в бар HopHead в Санкт-Петербурге, в письме была высказана просьба к организаторам мероприятия подтвердить его выступление в феврале.
Он сказал российскому вещателю Current Time, что недавно был вынужден отменить выступление в Москве за несколько минут до того, как выйти на сцену, узнав, что кто-то заходил в помещение и расспрашивал сотрудников о нем.
«Я не планировал быть преследуемым просто за шутки», - сказал он.
'Я всего лишь ребенок'
В беседе с Сарой Рейнсфорд из Би-би-си в Москве Долгополов сказал, что опасается, что его посадят в тюрьму за материал.
«Я всего лишь ребенок, я рассказываю анекдоты, читаю комиксы и играю в видеоигры ... как я могу быть в тюрьме!? Это совершенно безумие, и я напуган до смерти», - сказал он.
«Я не могу сказать, где я сейчас нахожусь, потому что боюсь, что это может ухудшить ситуацию для меня. Я вернусь, только если будет гарантия, что меня не посадят в тюрьму из-за моих убеждений».
«Я совершенно не ожидал, что это произойдет, потому что правительство говорит, что у нас в России есть свобода слова», - добавил он. «Я просто хочу делать единственное, что могу, - это заставить людей смеяться».
Адвокат комика Леонид Соловьев подтвердил, что его клиент покинул страну, но не сообщил никаких подробностей.
статью прочитали: 33 человек
Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь