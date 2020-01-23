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опубликовано редакцией на Переводике 23.01.20 22:03
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

«Я всего лишь ребенок»

Российский комик, который пошутил о президенте Путине, бежал из страны

Comedian Aleksandr Dolgopolov, 25, performing stand-up

STAND-UP CLUB #1/YOUTUBE

Адвокат Александра Долгополова подтвердил, что комик покинул Россию

Российский комик, который пошутил над президентом Владимиром Путиным и христианством, говорит, что он бежал из страны из-за опасений за свою безопасность.

Александр Долгополов, 25 лет, сказал, что он встревожился, узнав, что полиция исследует   видео его выступлений.

Власти заявили, что получили жалобу  что Долгополов «оскорблял чувства верующих».

МВД в Москве подтвердило, что полиция проводит расследование.

«Сотрудники полиции проводят аудит, результаты которого будут определены в соответствии с законом», - говорится в сообщении министерства, распространенном в среду.

В четверг Долгополов разместил в Instagram фото  с заголовком: «Мы доехали! Мы в безопасности, пока. Спасибо за поддержку!»

https://www.instagram.com/p/B7qdCWjqJP6/?utm_source=ig_web_copy_link

Во  время  фуршета в небольшом баре в Санкт-Петербурге в феврале прошлого года Долгополов пошутил о Путине и его сторонниках.

«Наше население разделилось на два лагеря», - сказал он, добавив: «С одной стороны, есть те, кто поддерживает Путина, с другой - те, кто умеет читать, писать и делать логические выводы».

В  видео  этого спектакля, который был загружен на YouTube, он также пошутил об Иисусе Христе и Деве Марии.

При президенте Путине Россия ввела строгие законы против богохульства для защиты религиозных убеждений и Русской православной церкви.

Позднее Долгополов поделился в соцсетях   фотографией  того, что, по его словам, было официальным письмом, отправленным министерством внутренних дел России в бар HopHead в Санкт-Петербурге,   в письме  была высказана  просьба к организаторам мероприятия подтвердить его выступление в феврале.

Он сказал российскому вещателю Current Time, что недавно был вынужден отменить выступление в Москве за несколько минут до того, как выйти на сцену, узнав, что кто-то заходил  в помещение и расспрашивал сотрудников о нем.

«Я не планировал  быть преследуемым   просто за шутки», - сказал он.

'Я всего лишь ребенок'

В беседе с Сарой Рейнсфорд из Би-би-си в Москве Долгополов сказал, что опасается, что его посадят в тюрьму за материал.

«Я всего лишь ребенок, я рассказываю анекдоты, читаю комиксы и играю в видеоигры ... как я  могу быть в тюрьме!? Это совершенно безумие, и я напуган до смерти», - сказал он.

«Я не могу сказать, где я сейчас нахожусь, потому что боюсь, что это может ухудшить ситуацию для меня. Я вернусь, только если будет гарантия, что меня не посадят в тюрьму из-за моих убеждений».

«Я совершенно не ожидал, что это произойдет, потому что правительство говорит, что у нас в России есть свобода слова», - добавил он. «Я просто хочу  делать единственное, что могу, - это заставить людей смеяться».

Адвокат комика Леонид Соловьев подтвердил, что его клиент покинул страну, но не сообщил  никаких подробностей.

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