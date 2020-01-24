Угрозы северу Скандинавии заставляют норвежцев перевооружаться

Командующий Вооруженных Сил Норвегии Хокон Бруун-Хансен (справа) и командующий российским Северным флотом России Александр Моисеев на праздновании 75-летнего юбилея освобождения Киркенеса советскими войсками. Фото: Атле Столесен

Вооруженные силы этой скандинавской страны ждут новых истребителей, разведывательных самолетов, подлодок, систем противовоздушной обороны и значительного роста личного состава.

By Atle Staalesen января 23, 2020

Баренцево и Норвежское моря приобретают растущую важность как для русских, так и американцев, подчеркнул в своей недавней речи в Военном обществе Осло командующий Вооруженных Сил Норвегии Хокон Бруун-Хансен.

«Растущий уровень активности у нашего восточного соседа и со стороны стран-союзниц оказывает постоянное давление на доступность норвежских оборонных ресурсов», — сказал военачальник, добавив, что в стране идет процесс значительного перевооружения и модернизации оборонного потенциала.

«Необходимость в этом вызвана ухудшением ситуации в сфере безопасности и ростом требований и ожиданий со стороны наших союзников по НАТО», — пояснил Бруун-Хансен, выступая перед военными экспертами, политиками и государственными чиновниками.

По словам командующего, российские учения «Океанский щит» в августе 2019 года стали наглядной иллюстрацией такой необходимости. Тогда около 30 кораблей и судов Северного и Балтийского флотов провели интенсивную подготовку у берегов Норвегии. Масштабная российская флотилия сначала отработала блокировку доступа сил противника в Балтийское и Норвежское моря, а затем построение так называемого оборонительного бастиона в Норвежском море.

Рост военного бюджета

Деньги на оборону в стране есть. За последние четыре года правительство увеличило военный бюджет на 9,4 млрд крон (945 млн евро), и этот рост продолжится.

Количество личного состава будет увеличено по всем направлениям. Растет число моряков, проходящих подготовку для службы на фрегатах и в береговой охране, а также на новом судне обеспечения «Мод» (KNM Maud). На самом севере страны с 2018 года расширяются так называемые Силы наземной обороны Финнмарка, где увеличивается число военнослужащих и появляются новые объекты и техника. В январе 2019 года в заполярном гарнизоне Порсангер была создана бронетанковая часть, которая, по словам Бруун-Хансена, к 2025 году увеличится до размеров батальона.

Подготовка норвежских пограничников в зимних условиях в Арктике. Фото: Атле Столесен

Расширение нацгвардии

У границы с Россией к 2022 году появится усиленное подразделение пограничников и сил медицинского обеспечения.

Параллельно с этим в Финнмарке идет значительное усиление Национальной гвардии. В 2019 году всем юношам и девушкам в регионе впервые пришлось пройти 6-месячную программу начальной военной подготовки, и такая работа будет продолжена.

«Рост возможностей по привлечению мотивированных военнослужащих из этого же региона укрепляет Национальную гвардию», — сказал командующий ВС Бруун-Хансен.

Новые самолеты

За несколько лет норвежские вооруженные силы нарастят свой потенциал на суше, в воздухе, на море и под водой.

К 2025 году должны войти в строй 52 новых истребителя F-35 и пять морских патрульных самолетов P-8A Poseidon. Ожидается, что в 2020 году после 15 лет очень сложных отношений с итальянским производителем вертолетов AgustaWestland в войсках появится многоцелевой вертолет NH-90.

Судно Норвежской береговой охраны в Баренцевом море. Фото: Атле Столесен

Укрепление ПВО

Также идет укрепление потенциала ПВО. Бруун-Хансен подтвердил, что существующие системы будут заменяться на комплексы NASAMS III, а также будет создано несколько новых частей ПВО.

В планах внедрение активных средств ПВО и подвижных частей, а также систем большой дальности, добавил он.

Параллельно с этим идут поставки новых средств артиллерии. У производителя закуплено 24 орудия К-9. Они будут задействованы вместе с 144 новыми и модернизированными боевыми машинами пехоты CV90.

Новые подлодки

Обновление ждет и военно-морской флот. В 2022-2024 годах он получит три новых судна береговой охраны ледового класса. Также идет строительство новых подводных лодок.

Поставщиком лодок, стоимость которых составит до 41 млрд крон (4,1 млрд евро), станет немецкий концерн ThyssenKrupp Marine Systems. Первая подлодка должна быть передана заказчику к 2025 году, а к 2032 их число должно быть доведено до четырех. При этом контракт еще не подписан, и, по словам Брууна-Хансена, возможны задержки.

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