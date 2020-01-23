Куда бежать в случае третьей мировой войны

После ликвидации командующего силами «Аль-Кудс», генерала Касема Сулеймани и обстрела американских баз в Ираке, стремительную популярность стал набирать хештэг #третьямироваявойна.

Масла в огонь подлили и заявления верховного лидера Ирана Али Хаменеи и других иранских деятелей, что, дескать, ужасная месть не заставит себя ждать. Это вызвало беспокойство миллионов людей по всему миру, опасающихся, что будущее чревато убийствами, военными действиями и террором, которые – логикой эскалации - приведут к полномасштабной войне.

Чтобы успокоить не в меру разволновавшуюся публику или, может быть, добавить адреналина, британский таблоид Daily Star опубликовал список из десяти самых безопасных мест в мире, где можно укрыться, если начнется третья мировая война.

Как указывается, этот список базируется на глобальном индексе миролюбия, разработанном экспертами из Института экономики и мира. Включающий 172 страны, индекс характеризует их с точки зрения миролюбия, измеряя уровень насилия внутри страны, а также уровень агрессивности ее внешней политики и, соответственно, уровень внешней угрозы по отношению к данной стране.

Согласно индексу, самой мирной и безопасной страной считается Исландия. Ее население составляет всего 339 тысяч человек, у нее нет регулярной армии, она находится в отдаленном районе на севере Атлантического океана, представляет собой небольшой остров, не имеющий общей границы с какими-либо другими государствами, и потому ее легко защитить (она также находится под защитой НАТО). Словом, миролюбивая страна, которая, будучи таковой, способна справляться с любой кризисной ситуацией и быстро восстанавливаться в посткризисный период. Исландия возглавляет рейтинг самых миролюбивых стран с момента появления этого рейтинга в 2008 году.

По мнению экспертов Института мира и экономики, «половина европейских стран на сегодняшний день резко сдала свои позиции в рейтинге миролюбия, по сравнению с 2008 годом. Исландия – единственная североевропейская страна, ставшая более безопасной, чем в 2008 году».

Второе место в списке самых миролюбивых стран занимает Новая Зеландия со своим почти пятимиллионным населением – причем, занимает это место второй год подряд, улучшив двадцать два показателя из двадцати трех, составляющих индекс миролюбия. В то же время нелишне напомнить, что 15 марта 2019 года здесь в результате террористического акта в двух мечетях в Крайстчерче было убито пятьдесят человек, что сказалось на показателе, связанном с уровнем террористической угрозы. Однако эксперты считают, что речь, скорее, идет о трагической случайности, ибо удаленность Новой Зеландии от других стран и континентов практически сводит на нет вероятность, что она подвергнется какому-то нападению или вторжению.

Третье место – за Португалией, которая в значительной степени опередила своих соседей по таблице, поднявшись на две места в глобальном индексе миролюбия, опередив Австрию. Португалия сохраняла нейтралитет во время Второй мировой войны, и не участвовала ни в каких войнах или конфликтах, начиная с 1940 года, в том числе международных конфликтах.

На четвертом месте – Австрия, на пятом - Дания, на шестом – Канада, и на седьмом месте - Сингапур. Последние три места в первой десятке занимают Словения, Япония и Чехия.

США всего на одиннадцать позиций опережает Иран, - на фоне сохраняющейся напряженности, - занимая 139 место, тогда как Россия – на 154, Северная Корея – на 151, а Китай – на 110 месте.

Мировые лидеры призывают к спокойствию после убийства Сулеймани, но, как считают эксперты из Института мира и экономики, не исключено, что Иран и США находятся буквально в одном шаге от военного противостояния. Кроме того, правитель КНДР, раздосадованный тем, что американцы не ослабили свои санкции, пригрозил, что возобновит обогащение урана для производства ядерного оружия.

Россия последовательно вмешивается во все, что происходит на Западе, а один из путинских генералов предупреждает о грядущей третьей мировой войне. Свои претензии предъявляет и Китай – чья экспансия уже ни для кого не секрет.

Израиль, разумеется, не входит в число самых безопасных стран мира, но он и не самый опасный, как могло бы показаться. Самой опасной страной в мире признан Афганистан, впрочем, недалеко ушедший в этом смысле от Сирии, Южного Судана, Йемена, Ирака и Сомали.

Но если вы думаете, что в Израиле вы находитесь в безопасности, то следует знать: Израиль занимает 146 место, согласно глобальному индексу миролюбия.

Марк Котлярский, по материалам Walla и информационных зарубежных агентств. На снимке: Исландия. Фото: Pixabay

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