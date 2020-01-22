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опубликовано редакцией на Переводике 22.01.20 04:00
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

ВАРШАВА ТРЕБУЕТ!!!

Варшава требует, чтобы российский президент не повторял унижающие  Польшу заявления, что Польша несет вину за Вторую мировую войну и обвинения в антисемитизме, выдвинутые против  довоенного правительства страны

Во вторник Польша обратилась к президенту России Владимиру Путину с призывом воздержаться от использования жертв Второй мировой войны и жертв Холокоста для достижения текущих политических целей и указала на документы военного времени, из которых видно,  что польское правительство призывало Союзников спасать евреев.


Associated Press|

Published: 01.21.20 

Перед   начинающейся на этой неделе  конференцией в Иерусалиме, посвященной  75-летию освобождения советскими войсками  нацистского лагеря смерти Освенцим-Биркенау,  заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сек выступил с призывом 

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין

Президент России Владимир Путин ( Фото: AР)

Путин, который будет одним из ключевых выступающих, недавно заявил, что Польша несет часть  вины за развязывание войны, и обвинил польское правительство того времени в антисемитизме. Президент Польши Анджей Дуда решил бойкотировать конференцию, заявив, что ему не дали возможности выступить.

В недавнем интервью израильским СМИ Дуда сказал, что Путин «сознательно распространяет ложь об истории».

«Таким образом он пытается снять  со сталинской России ответственность  за совместное, с гитлеровской Германией,  начало Второй мировой войны» Дуда сказал в комментариях вышедших  в эфир в понедельник.

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вел Сек

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вел Сек (Фото: Agencja Gazeta)  

Во вторник Шинковский вел Сек сказал, что если на конференции в четверг в Иерусалиме на конференции будут повторяться  фальсификации и ложные обвинения, Польша покажет исторические документы и факты, чтобы противостоять им.

Он  указал  на попытки  польского сопротивления  и правительства в изгнании в Лондоне собрать и поделиться с мировыми лидерами фактами о массовом истреблении евреев во  время оккупации Польши нацистской Германией. Одним из таких документов является доклад Польши об истреблении евреев, полученный различными правительственными лидерами в 1942 году, когда действовал Освенцим-Биркенау.

Ян Карски

Ян Карски ( Фото: Photo: Yad Vashem)  

Он упомянул Яна Карски, который в 1943 году лично рассказал о событиях в Варшавском гетто президенту США Франклину Рузвельту, и капитана Витольда Пилецкого, который вызвался быть отправленным нацистами в Освенцим-Биркенау, чтобы позднее засвидетельствовать зверства.

С 1940 по 45 год в лагере было убито около 1,1 миллиона человек, в основном евреи со всей Европы.

Вторая мировая война началась в 1939 году военным вторжением нацистской Германии в Польшу, а через две недели последовало советское вторжение.

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теги: Польша  
   
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