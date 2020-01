архив



опубликовано редакцией на Переводике 22.01.20

"Poland calls on Putin to tell truth at Jerusalem WWII event" Израиль - 21 января 2020 г. ВАРШАВА ТРЕБУЕТ!!! Варшава требует, чтобы российский президент не повторял унижающие Польшу заявления, что Польша несет вину за Вторую мировую войну и обвинения в антисемитизме, выдвинутые против довоенного правительства страны Во вторник Польша обратилась к президенту России Владимиру Путину с призывом воздержаться от использования жертв Второй мировой войны и жертв Холокоста для достижения текущих политических целей и указала на документы военного времени, из которых видно, что польское правительство призывало Союзников спасать евреев.

Associated Press| Published: 01.21.20 Перед начинающейся на этой неделе конференцией в Иерусалиме, посвященной 75-летию освобождения советскими войсками нацистского лагеря смерти Освенцим-Биркенау, заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сек выступил с призывом Президент России Владимир Путин ( Фото: AР) Путин, который будет одним из ключевых выступающих, недавно заявил, что Польша несет часть вины за развязывание войны, и обвинил польское правительство того времени в антисемитизме. Президент Польши Анджей Дуда решил бойкотировать конференцию, заявив, что ему не дали возможности выступить. В недавнем интервью израильским СМИ Дуда сказал, что Путин «сознательно распространяет ложь об истории». «Таким образом он пытается снять со сталинской России ответственность за совместное, с гитлеровской Германией, начало Второй мировой войны» Дуда сказал в комментариях вышедших в эфир в понедельник. Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вел Сек (Фото: Agencja Gazeta) Во вторник Шинковский вел Сек сказал, что если на конференции в четверг в Иерусалиме на конференции будут повторяться фальсификации и ложные обвинения, Польша покажет исторические документы и факты, чтобы противостоять им. Он указал на попытки польского сопротивления и правительства в изгнании в Лондоне собрать и поделиться с мировыми лидерами фактами о массовом истреблении евреев во время оккупации Польши нацистской Германией. Одним из таких документов является доклад Польши об истреблении евреев, полученный различными правительственными лидерами в 1942 году, когда действовал Освенцим-Биркенау. Ян Карски ( Фото: Photo: Yad Vashem) Он упомянул Яна Карски, который в 1943 году лично рассказал о событиях в Варшавском гетто президенту США Франклину Рузвельту, и капитана Витольда Пилецкого, который вызвался быть отправленным нацистами в Освенцим-Биркенау, чтобы позднее засвидетельствовать зверства. С 1940 по 45 год в лагере было убито около 1,1 миллиона человек, в основном евреи со всей Европы. Вторая мировая война началась в 1939 году военным вторжением нацистской Германии в Польшу, а через две недели последовало советское вторжение. статью прочитали: 53 человек Комментарии