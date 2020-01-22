ВАРШАВА ТРЕБУЕТ!!!

Варшава требует, чтобы российский президент не повторял унижающие Польшу заявления, что Польша несет вину за Вторую мировую войну и обвинения в антисемитизме, выдвинутые против довоенного правительства страны

Во вторник Польша обратилась к президенту России Владимиру Путину с призывом воздержаться от использования жертв Второй мировой войны и жертв Холокоста для достижения текущих политических целей и указала на документы военного времени, из которых видно, что польское правительство призывало Союзников спасать евреев.

Associated Press|

Published: 01.21.20

Перед начинающейся на этой неделе конференцией в Иерусалиме, посвященной 75-летию освобождения советскими войсками нацистского лагеря смерти Освенцим-Биркенау, заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сек выступил с призывом

Президент России Владимир Путин ( Фото: AР)

Путин, который будет одним из ключевых выступающих, недавно заявил, что Польша несет часть вины за развязывание войны, и обвинил польское правительство того времени в антисемитизме. Президент Польши Анджей Дуда решил бойкотировать конференцию, заявив, что ему не дали возможности выступить.

В недавнем интервью израильским СМИ Дуда сказал, что Путин «сознательно распространяет ложь об истории».

«Таким образом он пытается снять со сталинской России ответственность за совместное, с гитлеровской Германией, начало Второй мировой войны» Дуда сказал в комментариях вышедших в эфир в понедельник.

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вел Сек (Фото: Agencja Gazeta)

Во вторник Шинковский вел Сек сказал, что если на конференции в четверг в Иерусалиме на конференции будут повторяться фальсификации и ложные обвинения, Польша покажет исторические документы и факты, чтобы противостоять им.

Он указал на попытки польского сопротивления и правительства в изгнании в Лондоне собрать и поделиться с мировыми лидерами фактами о массовом истреблении евреев во время оккупации Польши нацистской Германией. Одним из таких документов является доклад Польши об истреблении евреев, полученный различными правительственными лидерами в 1942 году, когда действовал Освенцим-Биркенау.

Ян Карски ( Фото: Photo: Yad Vashem)

Он упомянул Яна Карски, который в 1943 году лично рассказал о событиях в Варшавском гетто президенту США Франклину Рузвельту, и капитана Витольда Пилецкого, который вызвался быть отправленным нацистами в Освенцим-Биркенау, чтобы позднее засвидетельствовать зверства.

С 1940 по 45 год в лагере было убито около 1,1 миллиона человек, в основном евреи со всей Европы.

Вторая мировая война началась в 1939 году военным вторжением нацистской Германии в Польшу, а через две недели последовало советское вторжение.

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