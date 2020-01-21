Первый президент

Коротко и сжато попытаемся рассмотреть роль и значимость первого президента РСФСР-РФ.

После смерти И.В. Сталина, Хрущёвым был достигнут консенсус с политическими элитами союзных республик — гарантии их личной неприкосновенности стали важнейшим пунктом этих соглашений. Наряду с «экономической данью» Центра республикам за политическую лояльность.

Подрыв этих соглашений был начат Андроповым, который стал реально сажать членов национальных элит и вытрясать из них наворованное и даже — реально ликвидировать. Вот почему словно черти из короба мгновенно повыскакивали всякие Саюдисы и любители хохломовы.

Это было прямым нарушением межэлитного консенсуса, действовавшего долгие годы. И это ожидаемо привело к резкому росту сепаратистских и центробежных процессов. Горбачёвской команде нужно было лишь подыгрывать и способствовать процессу.

Первые ласточки в этом появились в конце 80-х.

Напомню, что объявление о государственном суверенитете в Эстонии произошло 16 ноября 1988 года.

Второй стала Литва — там о государственном суверенитете объявили 26 мая 1989 года.

Третьей стала Грузия — 26 мая 1990 года.

В течении 1990 года о своём государственном суверенитете объявили и все остальные республики СССР.

Запомним это — 1990 год.

Параллельно с этим шёл процесс подготовки к подписанию нового Союзного Договора. Это требовало пересмотра Конституции СССР.

Тут есть одна тонкость — подготовленный аппаратом Горбачёва проект нового Союзного Договора — в нём автономные республики РСФСР приравнивались в правах к союзным республикам СССР.

А это означает, что они тоже получали право выхода из федерации — РСФСР путём проведения референдума.

Это была мина под само существование РСФСР. Другими словами — РСФСР готовилась ровно та же участь что и СССР — распад на автономии.

И если были силы, старавшиеся этого распада не допустить и избежать, то они должны были действовать быстро, решительно и чрезвычайно напористо, потому что всё это происходило в режиме жёсткого цейтнота.

Необходимо было перехватить инициативу у Горбачёвской команды ликвидаторов.

Можете сами посмотреть по документам — как это было проделано.

8 декабря 1991 года Ельцин и Шушкевич похоронили труп СССР — но убили СССР куда как раньше, и сделал это отнюдь не Ельцин. А вот это вот действие в Пуще — это и был как раз окончательный перехват не только инициативы, но и фактического управления процессом.

Теперь вам должно быть более понятно, почему Ельцин был вынужден объявить сначала суверенитет РСФСР (то есть преимущественное право российских законов над законами СССР), а затем в конце 1991 года в Беловежье объявить и о прекращении существования органов власти СССР и переходу их прав к органам власти РСФСР (это то, что некоторые товарищи называют «разрушением СССР» — хотя Россия из СССР не только не выходила и не вышла, но напротив — объявила континуитет, то есть стала юридическим продолжением СССР).

Ещё раз — РСФСР не выходила из состава СССР, а в результате континуитета — стала продолжением СССР.

А теперь давайте вспоминать — как Россель заказывал во Франции печать денег «Уральской республики», как в Татарстане — готовились к проведению референдума о выходе из состава РСФСР, как то же самое готовили в Якутии, Кавказе, Карелии, Алтае.

Я вам напомню кое что: «Базой для провозглашения Уральской республики стал опрос жителей Свердловской области, в ходе которого «за» отдали свой голос 83,4% избирателей.»

Небольшая ремарка — как там свердловчане себя чувствуете? А? Небось тоже хiхлов ругаете? Ахахаха!

Всё это — в полном согласии с планами горбачёвской команды и с полного одобрения и при поддержке иностранных партнёров.

А теперь я хотел бы спросить у вас — что из всего этого было осуществлено?

Ответ — ровно НИ-ЧЕ-ГО.

Ой, а как же так вышло то?

Кто же не дал этому «хорошему» и главное — устраивающему иностранных партнёров сценарию осуществиться?

Добрая Фея?

Волшебник в голубом вертолёте?

Ответ — нет, это всё сделал «пьяница и алкаш» — Борис Николаевич Ельцин.

Вот прямо у вас перед носом железобетонный и неоспоримый факт — не отдано ни пяди территории РСФСР. Ни единого клочка.

Борис Николаевич не побоялся начать войну ради сохранения территориальной целостности РФ. Не побоялся расстрелять Парламент, который проводил горбачёвскую политику и готовил законы, предусмотренные командой Горбачёва в новом Союзном Договоре.

Теперь понимаете мотивы по которым был расстрелян парламент?

Ельцин, отдав экономику — выиграл политику, а выиграв политику — он смог заложить фундамент стратегический, действующий на больших временных отрезках — в течении жизни нескольких поколений и даже десятков поколений.

И это главное — примат федеральных законов над региональными, что предотвратило окончательный распад ядра СССР — РСФСР.

Борис Николаевич Ельцин заложил фундамент того самого «долгого путинизма» о котором писал В.Ю.Сурков.

Без этого фундамента всё дальнейшее — Путин, возвращение России своей роли на международной арене, да и улучшение жизни внутри РФ — было бы тупо невозможно.

В заключении хотелось бы сказать спасибо неолибералам за постройку Ельцин-Центра.

Вот только содержание там нужно поменять.

И даже не сомневаюсь, что это будет сделано.

Несмотря на ноты протеста американского и других консулов.

Мы обязаны помнить свою историю и знать её.

Не допускать её искажений.

По отношению к Михаилу Сергеевичу Горбачёву предложил бы поступить так — дождаться когда сей политик отойдёт в мiр иной и незамедлительно начать судебный процесс по оценке его деятельности на государственной должности.

Российская федерация как правопреемник СССР имеет на это полное и неоспоримое право.

Скажете — цинично и жестоко?

А вы объясните это душам тех миллионов наших сограждан, что умерли от холода, голода, бандитских разборок и вследствие техногенных катастроф в результате развала инфраструктуры, погибших от этнических чисток и в региональных конфликтах, вызванных развалом страны.

Благодарю ака abrod и Proper за мысли для написания текста (использованы цитаты).





З.И.Л.

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