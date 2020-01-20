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дата публикации 20.01.20 05:45
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Когда встречаются египетские и русские гены!

Самая красивая  девочка России


Published January 19th, 2020 -

Pia was nominated among 350 children nationwide

Пиа была  названа победительницей  конкурса собравшего 350 детей со всей России

5-летняя египетская девочка Пиа Хасан была  названа «Мисс Ребёнок России»

Пиа - первый египетский ребенок, получивший этот титул, потому что она также имеет российское гражданство, которое она получила от своей матери, пишет египетская газета «Аль-Ахрам».

Российское правительство провело конкурс по отбору самых красивых детей в стране, и,  среди 350 детей со всей России была номинирована и Пия, она завоевала первое место и стала  первой арабской девочкой, получившей эту награду.

Отец ребенка, Хамди Хасан, сказал в заявлении «Аль-Ахрам», что он  женат на русской женщине в течение нескольких лет, и Бог дал ему очень красивую девочку, Пию. Когда ей исполнилось четыре года и она начала говорить, ее выбрали для показа в рекламе на российском телевидении.

Он продолжил: «Когда  люди видят её, она привлекает всеобщее внимание, особенно  то что она очень красивая и обладает египетским чувством юмора, когда говорит».

Отец девушки, который работает в сфере туризма, говорит, что его дочь прибудет в Шарм-эш-Шейх, Египет, 25 января.



© 2000 - 2020 Al Bawaba (www.albawaba.com)



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